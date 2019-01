கட்டுமானம் மற்றும் வடிவமைப்பு குறித்த கல்வியை ஆர்கிடெக்சர் படிப்பதின் மூலம் அறியலாம். அதே போன்று கப்பல்களைக் கட்டுமானம் செய்யவும், வடிவமைக்கவும் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் படிப்பதின் மூலம் அறியலாம். நேவல் ஆர்கிடெக்சர் படித்தால் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே பலரும் இத்துறை சம்பந்தமான படிப்புகளைப் படிக்க ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கப்பல் கட்டுமானத்தில் ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் இத்துறையைத் தேர்வு செய்கின்றனர்.

நேவர் ஆர்கிடெக்சர் சம்பந்தமான படிப்புகள்

 M.Tech. in Ocean Engineering and Naval Architecture

 Post Graduate diploma in Naval Construction

 B.E in Naval Architecture and Marine Engineering

 B.Tech in Naval Architecture

 M.Tech. in Naval Engineering

 B.Tech. in Naval Architecture and Ship Building

 B.E. in Naval Architecture and Offshore Engineering

 B.Tech. in Naval Architecture and Ocean Engineering

நேவல் ஆர்கிடெக்சர் சம்பந்தமான படிப்புகளை நடத்தும் கல்வி நிறுவனங்கள்

IIT Kharagpur - Indian Institute Of Technology

 IIT Delhi - Indian Institute Of Technology

 AU - Andhra University - Visakhapatnam

 Sathyabama Institute of Science and Technology

 CUSAT- Cochin University Of Science And Technology

 Academy of Maritime Education and Training

 IMA - International Maritime Academy

 IMU - IMU Vizag Indian Maritime University

 School of Ocean Engineering, VELS Institute of Science, Technology and Advanced Studies