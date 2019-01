புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உளவியலாளர் மருத்துவமனையில் மருத்துவருக்கான காத்திருப்போர் அறையில் இருக்கிறார்கள். நடாஷா எனும் பெண்ணும் அங்கு காத்திருக்கிறாள். சமகால ஷாப்பிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களை அவர்கள் விவாதிக்கிறார்கள்.

நடாஷா: போன வாரம் நான் நியு ஜெர்ஸியில் இருந்தேன்.

கணேஷ்: அதெங்கே இருக்கு?

ஜூலி: அமெரிக்காவில்

கணேஷ்: ஓ...

நடாஷா: ஏன் ஓ? நீ அமெரிக்கா போனதில்ல?

கணேஷ்: நான் அடிக்கடி பாரிஸ் போவேன். எனக்கு அமெரிக்கா, கிளிண்டன், டிரம்ப், வளைகுடா போர், ஹாலிவுட் இதெல்லாம் பிடிக்காது. அதனால நான்

அமெரிக்க மண்ணில் கால் வைக்கிறதா இல்ல.

நடாஷா: ஓ... பாரிஸ். Beautiful place. Loevre Musuem புடிக்குமா?

கணேஷ்: ச்சே...

நடாஷா: ஏன்?

ஜூலி அவள் காதருகே சென்று: அவனுக்கு தெரிஞ்ச பாரிஸ் சென்னை மவுண்ட்ரோடு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க வாரம் ஒரு தபா போய் கடலை வாங்கி சாப்பிடுவான்.

நடாஷா: ஹி... ஹி... சரி அது இருக்கட்டும், நான் நியு ஜெர்ஸியில் ஒரு வித்தியாசமான அங்காடிக்குப் போயிருந்தேன். அதை pay what you can (PWYC) என்கிறார்கள்.

PWYC என்பது ஒரு non-profit business model.

கணேஷ்: வித்தியாசம்னா காசே கொடுக்காம பொருள் வாங்கலாமா?

நடாஷா: ஆமா கிட்டத்தட்ட. அந்த சந்தையில் ஒரு பொருளுக்கான விலையை விற்பனையாளர் அல்ல தீர்மானிப்பது. வாடிக்கையாளர் தான். ஒரு கேக் துண்டுக்கு உன்னால் பத்து ரூபாய் தான் தர முடியுமென்றால் அதைத் தரலாம். வாங்கிக் கொள்வார்கள். இன்னொருவர், ஒரு கைக்குட்டை பிடித்துப் போய் அதற்கு நூறு ரூபாய் கொடுக்க விரும்பலாம். அதையும் தாராளமாய் வாங்கிக் கொள்வார்கள்.

கணேஷ்: அட இது செமையாய் இருக்கிறதே. ஒரு சிக்கன் பிரியாணியும் மட்டன் சுக்காவும் சாப்பிட்டு விட்டு இருபது ரூபாய் கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்வார்களா?

நடாஷா: வாங்குவார்கள். அதுதான் அந்த விற்பனை வடிவம். ஆனால் யாரும் அப்படி குறைத்துக் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பது வேறு விசயம். ஏனென்றால் நமக்குள் ஓர் அடிப்படையான வாடிக்கையாளர் அறம் (consumer ethics) உள்ளது. எதையும் இலவசமாய் வாங்கப் போகும் போது கூட்டமாகப் போவோம். ஆனால் தனியாக போகையில் இலவசம் நம்மை குற்றவுணர்வுக்கு ஆளாக்கும்.

புரொபஸர்: ஆமா அவள் சொல்வது உண்மையே. சில அறக்கட்டளை நிகழ்ச்சிகள், அதாவது charity shows, இதற்கு நல்ல உதாரணம். ஒரு கச்சேரி அல்லது நாடகத்துக்கு வரும் லாபத்தை சமூக நோக்கிலான திட்டங்களுக்கே அளிக்கப் போகிறோம் என்பார்கள். அப்போது 500 ரூபாய் டிக்கெட்டை 1000 ரூபாய் என்றாலும் நாம் கேள்வி கேட்காமல் கொடுத்து விடுவோம். இங்கே நாம் 500 ரூபாய் தான் டிக்கெட் கட்டணம். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு வேண்டுமெனிலும் கூடுதலாய் தரலாம், அது அனாதைக் குழந்தைகளின் தொண்டுக்காக செல்லும் என அறிவித்தால் மக்கள் கூடுதலாய் தருவார்கள். இதை ஆய்வில் நிரூபித்திருக்கிறார்கள். இது pay what you can வடிவத்தின் வலிமை.

நடாஷா: ஆமாம் சார்! Pay What You Want எனும் மற்றொரு வியாபார வடிவம் உள்ளது. முன்னது லாபநோக்கற்றது என்றால் இது லாப நோக்கு கொண்டது. மரபான விற்பனை வடிவில் ஒரு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும். நாம் பல விலைகளைப் பரிசீலித்து ஒப்பிட்டு நம் தேவையை கருதி ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்போம். அப்போது அதிக விலை கொடுத்து விட்டோமோ என நினைத்து அடிக்கடி வருந்த நேரும். ஒரு மட்டமான சினிமாவோ மோசமான உணவோ அப்படி நோக வைக்கும். இதை வணிக மொழியில் buyer’s remorse என்கிறார்கள். ஆனால் Pay What You Want வடிவத்தில் இந்த சிக்கல் இல்லை. ஒரு பாட்டில் ஊறுகாயின் விலையை நீங்களே சுவைத்துப் பார்த்து விட்டு தீர்மானிக்கலாம். கடையில் இதே அளவு வாங்கினால் 100 ரூபாய் கொடுப்பேன், ஆனால் இது ஆர்கானிக் பொருள், வீட்டில் செய்தது போன்றே உள்ளது என நினைத்து 150 ரூபாய் கொடுக்கலாம். இன்னொருவர் உற்சாகத்தில் 200 ரூபாய் கொடுக்கலாம். ஒருவர் 250 ரூபாய் என கொடுக்கலாம். சில விற்பனையாளர்கள் ஓர் அடிப்படை விலையை - base price - தீர்மானித்து விடுவார்கள். அதற்கு கீழே வாங்க முடியாது. ஆனால் எவ்வளவு வேண்டுமெனிலும் மேலே போகலாம்.

கணேஷ்: தகுதியான விலைக்கு கூடுதலாய் வாடிக்கையாளர் பணம் தரும் போது அது லாபமாகிறது.

நடாஷா: ஆமாம். அது தான் டஹஹ் ரட்ஹற் வர்ன் ரஹய்ற் இன் அனுகூலம்.



(இனியும் பேசுவோம்)