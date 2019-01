இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 61

காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Bank Examiner /Supervisory Manager (Trade Finance) - 05

2. Bank Examiner /Supervisory Manager (Corporate Lending) - 05

3. Bank Examiner /Supervisory Manager (Treasury) - 05

4. Bank Examiner /Supervisory Manager (Retail Lending) - 05

5. Analyst (Analytics & General Banking) - 05

6. Accounts Specialist - 05

7. IT Examiner/IT Analyst/IT Auditor - 10

8. Analyst (Stress Testing) - 05

9. System Administrator - 04

10. Project Administrator - 03

11. Network Administrator - 03

12. Web Designer - 01

13. System Administrator (Big Data) - 01

14. Behavioural Scientist -01

15. System Administrator (Information Technology) - 02

16. Legal Specialist - 01

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. வணிகவியல், பொருளாதரம் கணிதம், புள்ளியியல், நிதியியல் துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள், எம்பிஏ, சிஏ, ஐசிடபுள்யூஏ, எல்எல்பி, எல்எல்எம், ஐஎஃப்ஆர்எஸ் மற்றும் பொறியியல் துறையில் கணினி அறிவியல் துறையில் பி.இ அல்லது பி.டெக் முடித்து 5 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 01.12.2018 தேதியின்படி 25 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு வயதுவரம்பில் தளர்வு உண்டு.

சேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலையில் ஸ்கிரினிங் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.600; மற்ற பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.100 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியானவர்கள் www.rbi.org.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3613 என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 08.01.2019



நிலக்கரி நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்தம் காலியிடங்கள்: 370

பணி: ஜூனியர் ஓவர்மேன் - 149

பணி: மைனிங் சர்தார் - 201

பணி: துணை சர்வேயர் - 20

தகுதி: ஜூனியர் ஓவர்மேன் பதவிக்கு மைன் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ படித்திருக்க வேண்டும். பிற பதவிகளுக்கு மைனிங் சர்தார், மைன் சர்வேயர் பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு, உடல் தகுதி அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mahanadicoal.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் http://www.mahanadicoal.in/OurPeople/pdf/notice%20ENGLISH%20&%20HINDI.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.01.2019



இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலில் வேலை

பதவி: Scientist ‘C’

காலியிடங்கள்: 27

சம்பளம்: ரூ.67,700 - ரூ.2,08700

தகுதி: MBBS/ BDS/B.V.Sc & AH degree/ M.Sc + Ph.D degree/ M.Tech/

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும்முறை: https://icmr.nic.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The Assistant Director General (Admn.), Indian Council of Medical Research, V. Ramalingaswami Bhawan, Ansari Nagar, Post Box. No. 4911, New Delhi - 110029.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://icmr.nic.in/sites/default/files/career_opportunity/Advt_Scientist.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 11.1.2019



தெற்கு ரயில்வேயில் அப்ரன்டீஸ் பயிற்சி

மொத்த காலியிடங்கள்: 4429

பயிற்சி: Welder, Carpenter, Painter, Wireman, Fitter, Electrician, R&AC, Winder(Armature), Electronics Mechanic, Turner, Machinist, Diesel Mechanic, MMV,PASAA, Medical Laboratory Technician (Radiology, Pathology and Cardiology )

சென்னை - 924

திருச்சி - 853

கோயம்புத்தூர் - 2652

தகுதி: Welder, Carpenter, Painter, Wireman, Fitter, Electrician, R&AC, Winder(Armature), Electronics Mechanic, Turner, Machinist, Diesel Mechanic, MMV,PASAA போன்ற பிரிவுகளில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும், Medical Laboratory Technician (Radiology, Pathology and Cardiology ) பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் பிளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 15 வயது முதல் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.100. எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதி பட்டியல் அடிப்படையில் தகுதியானவர்களுக்கு நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sr.indianrailways.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய:

http://onlinedatafiles.s3.amazonaws.com/docs/Act_App_Ponmalai.pdf,

http://onlinedatafiles.s3.amazonaws.com/docs/Act_App_Podanur.pdf,

http://onlinedatafiles.s3.amazonaws.com/docs/Act_App_Perambur.pdf ஆகிய லிங்குகளில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 13.01.2019