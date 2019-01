ஐசிஎஸ்ஐ லிமிடெட் (ICSIL) நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 207

பணி: Care Taker - 136

பணி: Peon - 25

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,400

பணி: Cook - 27

சம்பளம்: மாதம் ரூ.16,962

பணி: Aya - 9

பணி: Kitchen Helper - 1

பணி: Attendant - 9

சம்பளம்: மாதம் ரூ.14,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகளில் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வின்போது பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பப் படிவம், பத்தாம் வகுப்பு சான்றிதழ், பணி அனுபவம், பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு, புகைப்படம் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1000. இதனை www.icsil.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி:

Front Desk Officer, Reception,

Intelligent Communication Systems India Ltd. (ICSIL)

Administrative Building, 1st Floor, Above Post Office

Okhla Industrial Estate, Phase-III,

New Delhi-110 020

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய:http://icsil.in/wp-content/uploads/2018/12/Adv-various-Posts-DSW.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 08.01.2019

டிஎன்பிஎல் நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடம்: 06

பதவி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பதவி: Assistant Manager, Deputy Manager (Accounts) - 04

பதவி: Assistant Manager (Secretarial) - 02

தகுதி: CA, ICWAI முடித்து குறைந்தபட்சம் 8 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 29 வயதிற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் www.tnpl.com என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதனைப் பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

DEPUTY GENERAL MANAGER (CORP. HR & STRATEGY)

TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED

NO.67, MOUNT ROAD, GUINDY

CHENNAI-600 032, TAMIL NADU

மேலும் முழுயான விவரங்கள்அறிய:

http://www.tnpl.com/Careers/adv%20for%2026122018%20rev1.pdf அல்லது http://www.tnpl.com/careers/biodataform.pdf என்னும் லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 09.01.2019

இந்திய எல்லை பாதுகாப்புப் படையில் வேலை

பணி: Constable (GD)

காலியிடங்கள்: 63

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700

வயதுவரம்பு: 01.08.2018 தேதியின்படி 18 முதல் 23 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் Arechery, Aquatic, Athletics, Basketball, Boxing, Football, Gymnastics, Handball, Hockey, Judo, Kabadi, Kho-kho, Tae-kwomdo, Wushu(sanshou), Volleyball, Water Sports, Weightilifting, Wrestling போன்ற விளையாட்டு பிரிவுகளில் சான்றிதழ்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் 170 செ.மீட்டர் உயரமும், 80 செ.மீட்டர் மார்பளவும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: Medical Test, Trial Test உடல்தகுதி திறன் தேர்வுகள் அடிப்படையில் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும்முறை: www.bsf.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: The Commandant, 95 Bn BSF, Bhondsi, Post-Office-Bhondsi, gram, Haryana - 122102.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.bsf.nic.in என்ற இணையதளத்தில் சென்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 10.01.2019

கிழக்கு மத்திய ரயில்வேயில் பயிற்சி

மொத்த காலியிடங்கள்: 2234

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 15 வயது முதல் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.rrcecr.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதி பட்டியல் மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவு விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.100 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். மற்ற அனைத்துப் பிரிவினருக்கு கட்டண விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிய:

http://www.recruitmentweb.org/pdf/English%20notification%20for%20act%20apprentice%20(2018-2019).pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசித் தேதி: 10.01.2019

மத்திய ஆயுத காவல் படையில் வேலை

மொத்த காலியிடம்: 359

பதவி: Head Constable/ GD - 20 (ஆண்:19, பெண்:01)

பதவி: Constables/ GD 339 (ஆண்:295, பெண்:44)

பணியிடம்: தேர்வு செய்யப்படும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இந்தியாவில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பணியில் அமர்த்தப்படுவார்கள்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் ஹாக்கி, கால்பந்து, கபடி, வில்வித்தை, தடகளம், பளுதூக்குதல், மல்யுத்தம், ஜூடோ, குத்துச்சண்டை, நீச்சல் மற்றும் தண்ணீர் விளையாட்டுகள், கைப்பந்து, டேக்வாண்டோ, துப்பாக்கி சுடுதல், கூடைப்பந்து, ஹேண்ட்பால், கராத்தே, பாடி பில்டிங் போன்ற விளையாட்டுப் பிரிவில் சாதனை படைத்தவராக வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 13.01.2019 தேதியின்படி 18 முதல் 23 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

சம்பளம்: தலைமை கான்ஸ்டபிள் மாதம் ரூ. 25500 - 81,100 மற்றும் கான்ஸ்டபிள் மாதம் ரூ. 21,700 - 69100

விண்ணப்பக்கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.100 மற்றும் எஸ்சி. எஸ்டி பிரிவினருக்கு கட்டண விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.crpf.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையா சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: DIG, Group Centre, CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi- 110072 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.crpf.gov.in/writereaddata/Portal/Recruitment_Advertise/ADVERTISE/1_162_1_1423122018.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 13.01.2019.

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்