வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம்198 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது சேஷாச்சலம் நார்சிசிசம் பற்றி பேசுகையில் நார்சிசஸ் எனும் கிரேக்க தொன்மப்பாத்திரத்தின் கதையைக் கூறுகிறார். இதை அடுத்து ஒரு கேள்வி எழுகிறது.

கணேஷ்: டாக்டர், நீங்க நார்சிசிசம், ஈகோ-சென்டிரிசம் எல்லாம் விளக்கினதுக்கு பிறகு தான் அதிகமா குழப்பம் வருது. சரி தானே?

நடாஷா: In a way, yes.

சேஷாச்சலம்: நல்லா சாப்பிட்டா ஏப்பம் வரும். புதுசா ஒண்ணைக் கத்துக்கிட்டா குழப்பம் வரும்.

ஜுலி: செம பஞ்ச் டாக்டர்

சேஷாச்சலம்: இருக்கட்டும். ஏன் குழப்பம் ஏற்படுது? நிறைய புது விசயங்களைக் கத்துக்கும் போது எதை எப்படி வகைப்படுத்தறது, ஒப்பிட்டு எப்படி புரிஞ்சிக்கிறதுன்னு கேள்விகள் வரும். குழப்பம் என்றால் அதுதான். ஒண்ணுமே தெரியாம... ஒண்ணுமே கேட்காம... இருக்கிறதுக்கு இது மேல். குழப்பம் நல்லது.

புரொபஸர்: I agree.

சேஷாச்சலம்: சரி, இப்போ ஒவ்வொரு பதமாக எடுத்து விளக்குறேன். நார்சிசிசம்னா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு. அதுவும் ஈகோ-சென்டிரிசமும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு தான். அடுத்தவங்களோட மனநிலையை, தேவையைப் புரிஞ்சிக்க முடியாம, தன்னோட நம்பிக்கைகளின்படி வாழுறது, தன்னைப் பற்றின பிம்பத்துக்குள் மாட்டிக்கிட்டு தப்பிக்க முடியாமப் போறது. அடுத்து, சிலர் இந்த சுயபிம்பத்தைத் தானே சதா புகழ்ந்து, அதைப் புகழ்கிறவர்களை மட்டுமே தன் கூட வைத்துக் கொள்வார்கள். இதுவே egotism. அதாவது an excessive or exaggerated sense of self- importance. இத்தகையோர் "டூயட்' படத்தில் வரும் பிரகாஷ்ராஜைப் போன்றவர்கள். ஆனால் ஈகோயிசமும் இதுவும் ஒன்றல்ல. ஈகோயிசம் என்றால் தன்னலம். தனது தேவை, சுயமேம்பாடு, இதைப் பற்றி மட்டுமே அக்கறைப்படுவது.

கணேஷ்: அதாவது தன்னைப் பற்றி மட்டுமே கவலைப்படுவது.

சேஷாச்சலம்: ஆமா.

நடாஷா: டாக்டர், இது இன்னிக்கு ஒரு பொதுவிதியாக இருக்கே. நான் என்னைப் பாத்துக்கிறேன், நீ உன்னைப் பாத்துக்கோ என்பது தானே இங்கு டிரெண்ட். யாரும் அடுத்தவங்க பிரச்சனையில தலையிடுறது இல்லையே. அடுத்தவங்க வீட்டில் அடிதடின்னா நாம பெல்லடிச்சு என்ன பிரச்னைன்னு விசாரிக்கிறோமா? இல்லையே... ரோட்டில் யாராவது விழுந்து அடிபட்டா போய் உதவுறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு டைம் இருக்குது? நான் போன வாரம் ஒரு பெண் நடைபாதையில் உட்கார்ந்து தனியா அழறதைப் பார்த்தேன். யாருமே போய் என்னாச்சும்மான்னு விசாரிக்கல. நான் கூட விசாரிக்கல. அப்படி செஞ்சா நாம privacyயில் குறுக்கிடறதா ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயம். இதெல்லாம் ஈகோயிசம் இல்லையா?

சேஷாச்சலம்: அப்படிச் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் உளவியலில் நாம ஒரு தனிமனிதனோட சுபாவத்தை தான் ஈகோயிசம்னு சொல்வோம். ஆனால் ethical egoism என்று ஒன்று உண்டு. அதாவது the doctrine that holds that individuals ought to do what is in their self-interest. அதாவது, நீ மணிரத்னத்தோட "குரு' படம் பார்த்தேன்னா அதில் வருகிற ஹீரோ ஒரு தொழில்முனைவோர். அவனது தத்துவமே ஒவ்வொருவரும் தமது நலனைப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது. அப்படி ஈகோயிசத்துடன் ஒருவர் இருந்தால், முனைப்போடு உழைத்தால் அது இறுதியில் சமூகத்துக்கும் பயனளிக்கும் என இயக்குநர் சொல்கிறார். என்றாலும் அவனது நோக்கம், தான் முதலீடு செய்யும் பணத்தைப் பலமடங்காய் பெருக்குவதே. அதற்காக குறுக்குவழியில் போனாலும் தப்பில்லை என்கிறான். ஆனால் இதற்கு நேர்மாறான மனநிலையை altruism என்கிறோம்.

நடாஷா: "கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்' படத்தில் வரும் மாதவன்? He is altruistic, right?

புரொபஸர்: அப்படிச் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த படத்தில மாதவன் சமூகநோக்கும் இரக்க சுபாவமும் கொண்ட ஓர் எழுத்தாளன். ஆனால் அவன் அடுத்தவர்களுக்காக தியாகம் ஒன்றும் பண்ணுவதில்லை. ஆனால் "ரோஜா' படத்தில் வரும் அரவிந்தசாமி altruistic ஆன ஆள். அவன் தன் தேசத்துக்காக தன் உயிரையும் கொடுக்கத் தயாராகிறான், ஜனங்களின் பாதுகாப்பை பலி கொடுத்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஒரு தீவிரவாதியை விடுதலை பண்ணக் கூடாது என்கிறான். அது ஒருவித altruism. இதை விட கச்சிதமான உதாரணம், "மெளனராகம்' கார்த்திக். "தளபதி'யில் வரும் ரஜினியின் பாத்திரம்.

சேஷாச்சலம்: Exactly.

(இனியும் பேசுவோம்)