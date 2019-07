வேலை...வேலை...வேலை...

மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 778

பணி: DVRMT - 388

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 - 44,400

பணி: Electrician -101

பணி: Veh Mechanic - 92

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மெக்கானிக், எலக்ட்ரீசியன் பிரிவில் சான்றிதழ் பெற்றிருப்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 - 44,400

மூன்று பதவிகளுக்கும் வயது: 18 வயது முதல் 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Multi Skilled Worker (Cook) - 197

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது: 18 வயது முதல் 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000 - 39,900

கட்டணம்: பொதுப் பிரிவினர், பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தவர்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள், பிசி பிரிவினர் ரூ.50 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணத்தை Commandant, GREF Centre, பொது கணக்கு எண் 1182905409-இல் State Bank of India, Khadki Branch Pune-இன் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் http://www.bro.gov.in என்றஇணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு பதிவு அஞ்சலில் அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: Commandant, GREF CENTRE, Dighi Camp, Pune - 411 015

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.bro.gov.in அல்லது http://bro.gov.in/WriteReadData/linkimages/9558409500-Untitled.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 10.07.2019

ஐடிபிஐ வங்கியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 600

பணி: Assistant Manager Grade A

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,700

வயதுவரம்பு: 21 வயது முதல் 28 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வுக்கட்டணம்: எஸ்சி,எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.150. மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.200 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.idbi.com என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.idbibank.in/pdf/careers/Detailed-Advertisment-MGES-2019-20.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்-பதற்கான கடைசித் தேதி: 03.07.2019

கிராம வங்கிகளில் வேலை

பணி: Office Assistant (Multipurpose) - 3688

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்று கணினியில் பணிபுரியும் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பணிபுரிய விரும்பும் வங்கி அமைந்துள்ள மாநிலத்தின் அலுவலக மொழியில் பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயது : 18 வயது முதல் 28 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Officer Scale I

வயது: 18 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Officer Scale II (Agriculture Officer) - 106

பணி: Officer Scale II (General Banking Officer) - 693

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Cooperation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy போன்ற துறைகளில் பட்டம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது. கணினி குறித்தும் படித்திருக்க வேண்டும். மேலும் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் 2 வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது.

பணி: Officer Scale II (Marketing Officer) - 45

பணி: Officer Scale II (Treasury Manager) - 11

பணி: Officer Scale II (Law) - 19

பணி: Officer Scale II (CA) - 24

பணி: Officer Scale II (IT) - 76

தகுதி: 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் Electronics, Communication, Computer Science, Information Technology போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பொறியியல் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது CA அல்லது MBA (சந்தையியல், நிதி) முடித்திருக்க வேண்டும். அல்லது சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது விவசாயம், கால்நடை அறிவியல் துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது: 21 வயது முதல் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Officer Scale III - 157

தகுதி: குறைந்தது 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy போன்ற துறைகளில் பட்டம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது. மேலும் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் 3 வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது.

வயது : 21 வயதிலிருந்து 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: IBPS-ஆல் நடத்தப்படும் முதல்நிலை தேர்வு, முதன்மை ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு , நேர்முகத்தேர்வின் அடிப்படையில் தகதியானவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள் தற்காலிகமாக பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள். பின்னர் தேவையான பயிற்சிக்குப் பின் நிரந்தரப்

பணி வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு ரூ.600/-. தாழ்த்தப்பட்டோர், பழங்குடியினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.100. Office Assistant பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு ரூ.100.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ibps.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட பின் தகுதியானவர்களுக்கு எழுத்துத் தேர்வு பற்றிய விவரங்கள் மொபைல் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரிவிக்கப்படும். தகவல் பெற்றவுடன் IBPS இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள Call Letter-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தேவையான இடத்தில் புகைப்படம் ஒட்டி எழுத்துத் தேர்வுக்கு கொண்டு வரவேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.ibps.in அல்லது https://www.ibps.in/wp-content/uploads/CRP_RRB_VIII_ADVT_15_06_2019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க மற்றும் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசித் தேதி: 04.07.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்