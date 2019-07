சரியான பார்வை...வழி...செயல்! 54 தா.நெடுஞ்செழியன்

தூத்துக்குடியில் உள்ள ஃபிசரிஸ் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் - இல் இரண்டாண்டுகள் பயிலும் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பும்(Master in Fisheries Science) உள்ளது. அதில் Aquaculture, Fisheries Resource Management, Aquatic Environment Management, Fish Processing Technology, Fishing Technology and Fisheries Engineering, Fisheries Economics, Fisheries Extension, Fish Quality Assurance & Management and Aquatic Animal Health ஆகிய பிரிவுகள் உள்ளன. அதேபோன்று இத்துறையில் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும் Ph.D. (Doctor of Philosophy) programme] Es[]. Aquaculture, Aquatic Animal Health, Fisheries Resource Management, Fisheries Economics, Fish Processing Technology, Fisheries Extension, Fish Quality Assurance and Management, Aquatic Environment Management and Fisheries Engineering Technology ஆகிய பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு உள்ளது. இந்தப் படிப்புகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு மாணவர்களுக்குக் குறைவாக உள்ளதால், இவற்றைத் தேர்ந்தெடுப்பது குறைவாக உள்ளது.

தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை நாகப்பட்டினத்தை மையமாகக் கொண்டு, தமிழ்நாடு மீன் வளப் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. தற்போது 10 கல்லூரிகளில் எட்டுப் பட்டப் படிப்புகள் இவ்வாண்டு வழங்கப்பட உள்ளன. இதில் மீனவ சமுதாய மாணவர்களுக்காக கீழ்க்கண்ட பட்டப்படிப்புகளில் 5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. பேச்சலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் (Bachelor of Fisheries Science). இது தூத்துக்குடி, பொன்னேரி, தலைஞாயிறு ஆகிய இடங்களில் உள்ளது. பி.டெக் ஃபிஷரிஸ் என்ஜினியரிங் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ளது. இதில் மீனவ சமுதாயத்தின் மாணவர்கள் 50 சதவீதம் சிறப்பு இடஒதுக்கீடு பெறுகிறார்கள். பி.டெக் ஃபிஷரிஸ் நாட்டிகல் டெக்னாலஜி என்ற துறை தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இளநிலை மீன்வள மாலுமி கலைத்தொழில்நுட்பம் (ஃபிஷரிஸ் நாட்டிகல் டெக்னாலஜி). இதேபோன்று பேச்சலர் ஆஃப் வொகேஷன், இண்டஸ்டிரியல் ஃபிஷ் புராùஸஸிங் படிப்புகளும் உள்ளன. இந்த மீன் வளப் பல்கலைக்கழகம், எட்டுத்துறைகளில் இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகளை வழங்குகிறது. இத்துறைகளிலும் எண்ணற்ற வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன. நமது மாணவர்கள் மீன் வள ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட விரும்பினால் இந்தப் பல்கலைக்கழகங்களில் சேர்ந்து படிக்கலாம்.

மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கி வரும் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் நாட்டிகல் சயின்ஸ் என்ற கல்விநிறுவனம் கொச்சியில் உள்ளது. இங்கு மாணவர்கள் பேச்சலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் நாட்டிகல் சயின்ஸ் (BFNSC) என்ற நான்காண்டுகள் பட்டப்படிப்பு வழங்கப்படுகின்றது. இந்தியாவிலும் எங்கெங்கு மீனவ சமுதாயத்தினர் இருக்கிறார்களோ, அவர்கள் மற்ற இடங்களுக்குச் சென்று சம்பாதித்து பொருளாதாரத்தில் மேம்பட இந்தக் கல்வி உதவுகிறது என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.

தற்போது நமது இந்திய மீனவர்களின் வாழ்க்கை மேம்படாமல் இருப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை கல்வியின் வாயிலாக நமது மீனவ மக்களுக்கு நாம் எடுத்துச் செல்லவில்லை என்பதே. அவர்களுக்கான கடல் வரைபடங்கள், எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகள், உபகரணங்களுடன் அவர்களை நாம் நெறிப்படுத்தவில்லை. அவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகளைப் பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு மீன்வளத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் எதுவும் நாம் செய்யவில்லை என்பதே மிக முக்கியமான காரணமாகும்.

முன்பு சென்னையில் விபத்துக்குள்ளாகிய ஆயில் டேங்க் கப்பலின் எண்ணெய்க் கசிவினால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் என்பது மதிப்பிட முடியாததாகும். இது வேறு ஒரு நாட்டில் ஏற்பட்டிருந்தால், அந்தக் கப்பலைச் சார்ந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமானது பல நூறு கோடிகளை இழப்பீடாகக் கொடுத்து கடலைத் தூய்மைப்படுத்த வேண்டியிருந்திருக்கும். கடல் வாழ் உயிரினங்களை மீண்டும் அதே மாசில்லாத கடலில் வாழும் நிலைமைக்குக் கொண்டு வருவதோடு மட்டும் அல்லாமல், அக்கடற்கரையைச் சார்ந்து வாழும் மீனவ மக்களின் இழப்புகளுக்கு உரிய நட்ட ஈடும் வழங்க வேண்டியதிருந்திருக்கும்.

மேலும் மாசுகள் நிறைந்த கடலில் இருந்து பிடிக்கப்பட்ட மீன்களை உட்கொள்ளக் கூடிய மனிதர்களுக்கு அவை பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. அதனால் என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படக் கூடும் என்பதைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளும் நமது நாட்டில் இல்லை என்பது வருந்தத்தக்கது.

Central Institute of Brackish water Aquaculture - CIBA என்ற கல்வி நிறுவனம் சென்னையில் சாந்தோமில் உள்ளது. உவர்நீரில் மீன்களை எப்படி வளர்ப்பது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள். கடல்சார்ந்த படிப்புகளைப் பற்றி நாம் தேடத் தொடங்கினோமானால் அது ஆழ்கடல் பயணம் போலவே உள்ளது. உதாரணமாக மரைன் பயாலஜி, மரைன் ரிசோர்சஸ் டெவலப்மென்ட், மரைன் பயோ டெக்னாலஜி போன்ற பல்வேறு துறைகளில் இன்று எண்ணற்ற ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தேவை. அரசு இத்தேவையை உணர்ந்து இத்துறை மேன்மேலும் வளர உதவ வேண்டும். இத்துறை சார்ந்த வளர்ச்சிகளைக் கையாள்வதற்கான மனித வளத்தை உருவாக்குவது அரசின் கடமையாகும்.

இந்தியாவில் ஏறத்தாழ 10426 தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 548 புதிதாகத் தொடங்கப்பட்டவை (SOURCE: https://www.aicte-india.org/).

இவற்றில் 34 லட்சம் மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள். 4492 தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் உள்ளன. இவற்றில் 21 லட்சத்து 82 ஆயிரம் மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள். இதைப் போன்று பல்வேறு துறைகளில் அப்ளைடு ஆர்ட்ஸ், ஆர்க்கிடெக்சர், டிசைன், டவுன் பிளானிங், மேனேஜ்மென்ட், எம்சிஏ, பார்மஸி, ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் கேட்டரிங் என பத்துப் பிரிவுகளில் வெவ்வேறு இளங்கலை, முதுகலை, பட்டயப் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் காரணமாக இந்தியாவில் திடீரென ஏற்பட்ட அதிகப்படியான வளர்ச்சியினால், ஏராளமான மாணவர்களுக்குக் கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏற்பட்டது. கல்வி தனியார்மயமாக்கப்பட்டது. தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மிக அதிக அளவில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டன. ஆனால் அரசுக் கல்லூரிகளோ அந்த அளவுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படவில்லை. அதனால் எண்ணற்ற மாணவர்கள் உயர் கல்விக்காக தனியார் கல்லூரிகளை நாடிச் சென்றனர்.

மத்திய அரசு மற்றும் சில கல்விசார்ந்த கொள்கை முடிவெடுப்பவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து கல்வியின் தரம் குறைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, 2003 ஆம் ஆண்டு அனைத்து ஐஐடி மற்றும் ஐஐஎஸ்சி ஆகியவற்றை ஒன்றாக இணைத்தார்கள். அதை ஐஐடி பாம்பே, ஐஐடி டெல்லி, ஐஐடி கான்பூர், ஐஐடி கரக்பூர், ஐஐடி மெட்ராஸ், கெளகாத்தி, ரூர்கி மற்றும் இன்டியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆகும். 2003 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு மிக முக்கியமான பிரிவுகளான சிவில் என்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிகல் என்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ஜினியரிங், மெக்கானிகல் என்ஜினியரிங் போன்ற பலதுறைகளில் 235 பாடப் பிரிவுகளை இணையதளம் வழியாக பாடப் புத்தக வடிவிலும், காட்சி ஊடக வடிவிலும் வழங்கத் தொடங்கியது. இந்தியாவில் உள்ள எல்லாப் பொறியியல் படிக்கும் மாணவர்களும் இதன் மூலம் கல்வி கற்றுப் பயன் அடைய வேண்டும் என்று ஐஐடி, ஐஐஎஸ்சியில் என்ன சொல்லித் தரப்படுகிறதோ, அதே பாடங்களை மற்ற பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களும் பயிலும் வண்ணம் இந்த இணையதளப் பாடங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

பின்னர் இதனுடைய விரிவாக்கமாக 2009 -14 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து பொறியியல் தவிர, பிற பாடப் பிரிவுகளிலும் 6 ஆயிரம் பாடங்கள், பாடப்புத்தக வடிவிலும், காட்சி ஊடக வடிவிலும் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இளங்லை மற்றும் முதுகலை, மேனேஜ்மென்ட் படிப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்குரிய பாடங்களை, இந்த இணையதளத்தின் மூலம் இந்தியாவில் எங்கு உள்ள மாணவரும் படிக்க முடியும். அந்தப் பாடங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

உலகிலேயே பொறியியல், அடிப்படை அறிவியல், சமூக அறிவியல், மானுடவியல் ஆகிய துறைகள் சார்ந்த அதிகமான பாடங்கள் இந்த இணையதளத்தில் உள்ளன. இது ஓர் ஆன்லைன் கல்விக் களஞ்சியமாக உள்ளது. இந்த இணையதளத்தின் பெயர்: The National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) ஆகும். அதன் முகவரி: https://nptel.ac.in. இந்த இணையதளத்தின் மூலம் மாணவர்கள் பயன் அடைய வேண்டும்.

