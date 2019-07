வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 199 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள்.

சேஷாச்சலம்: சரி, நாம ரொம்ப நேரமா ஆங்கில வகுப்பு எடுத்திட்டிருக்கோம். ஆனால் நான் அதுக்காக இந்த கிளினிக்கே நடத்தல. நீயும் அதுக்காக என் கிட்ட வரல. சரி நாம கவுன்சலிங்கை ஆரம்பிக்கலாம். சரி சொல்லு. ஏன் வந்தே? உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா?

புரொபஸர்: எனக்கு ஒண்ணுமில்லடா? ஜூலிக்கு தான் கொஞ்ச நாளா மன அழுத்தம். அதான் அழைச்சிட்டு வந்தேன். நீ தான் நாய்க்கும் மனுசனுக்கும் ஒரே டைம்ல ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் ஆச்சே.

சேஷாச்சலம்: ஆமாடா, ஆனா நான் கவனிச்ச வரையில Julie is ok. என்ன ஜூலி, நீ என்ன சொல்றே?

ஜூலி: நான் என்ன சொல்றதுக்கு? உங்களுக்கே தெரியுமே. I am tongue-tied

கணேஷ்: என்ன உன் நாக்கை கட்டி வச்சிருக்காங்களா ஜூலி?

ஜூலி: நீ இப்ப போய் ஏன் ஜோக் பண்றே கணேஷ்?

கணேஷ்: நிஜமாவே இல்ல. நான் அப்படித் தான் நினைச்சு குழம்பினேன். அப்போ உன் நாக்குக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லியா? ஒருவேளை நாக்கை சதா தொங்கப் போடறதை அப்படி சொன்னியோன்னு நினைச்சேன்.

ஜூலி: சர். Tongue-tied means we are speechless, wordless. It means one is too embarrassed to speak of a matter. அதாவது, ஒரு விசயத்தைப் பற்றி வெளிப்படையாப் பேச முடியாதபடி சொல்லற்றுப் போவது.

கணேஷ்: ஓ!

சேஷாச்சலம்: ஆனால் நீ ஆரம்பித்தில சொன்ன மாதிரி இது நாக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கோளாறும் தான். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பிறப்பிலேயே வரக்கூடிய ஒரு குறை, ஒரு condition. குழந்தைங்களுக்கு வரக் கூடிய இந்த குறையோட பெயர் ankyloglossia. இந்த பிரச்சனை கொண்ட சிசுக்களால் சரிவர அம்மாவிடம் பால் குடிக்கவே முடியாது.

கணேஷ்: ஐயய்யோ.

ஜூலி: சரி டாக்டர், இனிமே I am not holding back. I will let it out. அதாவது, நான் இனிமேல் மனசுக்குள் அடைச்சு வைக்காம வெளிப்படையாக சொல்லிடறேன். புரொபஸருக்கும் அவரோட மனைவிக்கும் கொஞ்ச நாளாகவே terms சரியில்ல.

கணேஷ்: Terms என்றால்?

ஜூலி: நிலைமை என்று அர்த்தம். அதாவது, when you are on good terms with somebody, you are friendly with that person. That you are able to interact well with that person. ஒருவருடன் நீங்கள் நல்லுறவில், சரளமாய் உரையாடும் சகஜமான நிலையில் இருக்கிறீர்கள் எனப் பொருள். ஒருவருடன் நீங்கள் சர்சையில் ஈடுபட்ட பின், சண்டை போட்டு முரண் நிலையில் இருக்கையில், அவருடன் சுமூகமாய் உரையாடும் தேவை ஏற்படுகிறது. அப்போது முரண்பாட்டை மறந்து நீங்கள் இருவரும் பேசத் தலைப்பட்டால் you are on speaking terms எனப் பொருள். அதாவது நீங்கள் கட்டிப்பிடித்து முத்தமிடும் அளவுக்கு நெருக்கமாக இல்லையென்றாலும், பார்த்தவுடன் மென்னியை நெரிக்கும் அளவுக்கும் கோபமாகவும் இல்லை, ஓரளவுக்கு பேசிக் கொள்ளும் அளவுக்கு சகஜமான உறவு நிலையில் இருக்கிறீர்கள் எனப் பொருள்.

கணேஷ்: ஓ... இவ்வளவு விசயம் இந்த சின்ன phraseஇல் இருக்கிறதா?

சேஷாச்சலம்: ம்ம்ம்

ஜூலி: தன் மனைவியுடன் பேச்சு நின்றதும் புரொபஸரோட மனச் சமநிலை சற்று குலைந்து விட்டது. அவர் சரிவரத் தூங்குவதோ சாப்பிடுவதோ இல்லை. அவர் புத்தகம் படிப்பது, எழுதுவது, ஓய்வு கொள்ளுவது எல்லாம் குறைந்து விட்டது. அவரது mood swings அதிகமாகி விட்டது. அதனால் தான் எனக்கு உடல் சரியில்லை என்று சொல்லி அவரை ஏமாற்றி உங்களிடம் அழைத்து வந்தேன்.

புரொபஸர் ஜூலியிடம்: ஜூலி, நான் உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன்.

ஜூலி: Sorry Professor. I did it in good faith.

கணேஷ்: good faith. என்றால்?

சேஷாச்சலம்: இவன் வேற நடுநடுவில கேள்வி கேட்டுட்டு ... சரி இருந்தாலும் சொல்றேன். இனிமேல் கேட்காதே. அதாவது If something is done in good faith, it is done sincerely and honestly. நாணயமா, நேர்மையா, நல்ல நோக்கத்தோடு ஒரு காரியத்தை, சற்று சங்கடமான காரியத்தைப் பண்ணுகையில் it is done in good faith.

(இனியும் பேசுவோம்)