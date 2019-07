சரியான பார்வை...சரியான வழி...சரியான செயல்! 55 - தா.நெடுஞ்செழியன்

இந்த NPTEL இணையதளத்தை 471 மில்லியன் பார்வையாளர்கள் பார்த்துள்ளனர். யூ ட்யூப் சேனலில் 1.5 மில்லியன் மக்கள் இந்த இணையதளத்துக்காகப் பதிவு செய்துள்ளார்கள். இந்தியாவில் மட்டும் 404 மில்லியன் தடவை அவற்றைப் பார்த்திருக்கிறார்கள். 56 ஆயிரம் மணிகளுக்கான பல்வேறு பாடப் பிரிவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உலகிலேயே அதிகமான மக்களால் தகவல்களுக்காகவும், கல்விக்காகவும் பார்க்கப்படுகிற இணையதளமாகும். இதில் 52 ஆயிரம் மணி நேரம் வாசிப்பதற்கான பாடங்களும் 56 ஆயிரம் மணி நேரம் பார்த்து, கேட்டுக் கற்றுக் கொள்ளும் வீடியோ பாடங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

மார்ச் 2014 -ஆம் ஆண்டு உலக அளவில் புகழ்பெற்ற கல்விநிறுவனங்கள் தங்களுடைய கல்விநிறுவனங்களில் கற்றுக் கொடுக்கும் பாடங்களை வெளியில் உள்ள யார் வேண்டுமானாலும் கற்றுக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்தன. MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs) - I இந்த NPTEL இல் மூலம் செயல்படுத்தின. உலகில் எங்கிருந்தும் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த என்பிடிஇஎல் வழியாக ஐஐடி, ஐஐஎஸ்சி வழங்கும் சான்றிதழ் படிப்புகளை ஆன்லைன் மூலம் வழியாகப் பயிலக் கூடிய சூழலை உருவாக்கினார்கள்.

இந்த சான்றிதழ் படிப்புகள் நான்கு, எட்டு மற்றும் 12 வாரங்கள் கற்றுத் தரப்படுகின்றன. உயர்கல்வியில் அறிவியல், மானுடவியல் தொடங்கி பொறியியலில் எல்லாப் படிப்புகளும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. இந்தச் சான்றிதழ் படிப்புகளை கூகுள், டிசிஎஸ், சிடிஎஸ் போன்ற புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் இந்தப் படிப்புகளை அங்கீகரித்துள்ளன.

இவ்வாறு ஆன்லைன் மூலம் வழங்கும் சான்றிதழ் படிப்பு, ஐஐடி - மெட்ராசில் தொடங்கியது.

மார்ச் 2014 முதல் ஏப்ரல் 2019 வரை புள்ளி விவரங்களைப் பார்க்கும்போது இதுவரைக்கும் படித்து முடித்த படிப்புகள் 1300. இதுவரைக்கும் இந்தப் படிப்புகளில் சேர்வதற்காக விண்ணப்பித்தவர்கள், 63,35,382 பேர். தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்தவர்கள் 6,27,866 பேர். இந்தப் படிப்புகளைப் படித்து முடித்து ஒருவர் சான்றிதழ் பெற விரும்பினால் ரூ.1000 - ரூ.1500 வரை கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். இந்தச் சான்றிதழ் படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய புகைப்படத்துடன் அவர் எந்த கோர்ஸை முடித்தார் என்ற தகவலும் என்பிடிஇஎல், ஐஐடி மெட்ராஸ், ஐஐஎஸ்சி ஆகிய மூன்று லோகோவுடன் இந்தச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. இந்தச் சான்றிதழ்களை ஒரு மாணவர் எந்த அளவுக்கு அதிகமாகப் பெறுகிறாரோ அந்த அளவுக்குப் பின்னாளில் அவருடைய வேலைவாய்ப்புக்கு அவை உதவுகின்றன. இந்தச் சான்றிதழ்களை பின்னாளில் அவர்கள் தங்களுடைய வேலைக்கான விண்ணப்ப விவரங்களில் இ- சர்டிபிகேட்டாகவும் இணைத்துக் கொள்ளலாம். ஏறத்தாழ 2,500 கல்லூரிகள் இந்தியா முழுவதும் என்பிடிஇஎல்- இன் பகுதி கிளைகளாகச் செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கல்லூரியிலிருந்தும் ஓர் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்பிடிஇஎல்லுடன் இணைந்து பணிபுரிந்து வருகிறார். என்பிடிஇஎல் உடன் எண்ணற்ற நிறுவனங்கள் முக்கியமாக ஐபிஎம், பிஆர்டிஓ போன்ற நிறுவனங்கள் தொழில் கூட்டாளிகளாக இணைந்து பணியாற்றுகின்றன.

என்பிடிஇஎல் - இல் பொறியியல், வேளாண்மை, ஆர்கிடெக்சர், ஏரோஸ்பேஸ், அட்ஸ்மாபியரிக் சயின்ஸ், பொறியியல் முதலாம் ஆண்டு, இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கக் கூடிய அடிப்படைப் பாடங்கள், கெமிஸ்ட்ரி, பயோ கெமிஸ்ட்ரி, சிவில் என்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எலக்ட்ரிகல், எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், என்ஜினியரிங் டிசைன், என்விரான்மென்டல் சயின்ஸ், மானுடவியல், சமூக அறிவியல், மேலாண்மை, கணிதம், மெக்கானிக்கல், மெட்டலர்ஜி, மைனிங், மல்டி டிசிப்ளனரி, நானோ டெக்னாலஜி, ஓசன் என்ஜினியரிங், இயற்பியல், டெக்ஸ்டைல் என்ஜினியரிங் உட்பட 27 பிரிவுகளில் சான்றிதழ் படிப்புகள் உள்ளன. இவற்றை ஏழு ஐஐடிகளும் ஐஐஎஸ்சி - பெங்களூருவும் இணைந்து வழங்குகின்றன. இதில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளில் விருப்பமானதைத் தேர்ந்தெடுத்து மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து பயிலலாம்.

உதாரணமாக இன்ட்ரடொக்ஷன்டூ டிராவிடியன் ஆர்க்கிடெக்சர், டிராவிடியன் டெம்ப்பிள் ஆர்க்கிடெக்சர் & கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் என்ற கோர்ஸ் படிக்கலாம். இந்த கோர்ஸை ஐஐடி மெட்ராஸ் வழங்கி வருகிறது. இதேபோன்று, Astronomy in Ancient, Medieval

and Early Telescopic Era of India என்ற படிப்பை ஐஐடி கான்பூர் வழங்கி வருகிறது. ஐஐடி கரக்பூர், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மென்ட் படிப்பை வழங்கி வருகிறது. கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஸ்கில் படிப்பை ஐஐடி - கான்பூர் வழங்கி வருகிறது. கல்ச்சுரல் ஸ்டடிஸ் படிப்பை ஐஐடி கவுகாத்தி வழங்குகிறது. வெளியில் சென்று பணம் செலவழித்து ஆங்கிலம் படிக்க முடியாத மாணவர்களுக்கு Better Spoken English என்ற படிப்பை ஐஐடி மெட்ராஸ் வழங்குகிறது. இந்தச் சான்றிதழ் படிப்புகளைப் படித்து முடித்தவுடன் ரூ.1250 கட்டணம் செலுத்தினால் மாணவர்களின் புகைப்படத்துடன் ஐஐடி மெட்ராஸ் லோகோவுடன் சான்றிதழ் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

இந்த என்பிடிஇஎல் வழங்கும் படிப்புகளைக் கற்றுக் கொள்ள தேவையானவை இணையதள இணைப்புடன் கூடிய ஓர் ஆன்ட்ராய்டு மொபைல் போன் மட்டுமே.

வீண் பொழுதுபோக்குகளுக்காக ஆன்ட்ராய்டு போன்களை நம்மில் பலர் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், கல்வியின் மேல் ஈடுபாடுள்ள மாணவர்கள் ரயில், பேருந்து பயணங்களின்போது கூட இத்தகைய படிப்புகளைப் படித்து வருகிறார்கள். தங்களுடைய நேரத்தை ஆக்கப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.

இந்த சான்றிதழ் படிப்புகளை மாணவர்கள் ஆன்லைனில் படிப்பதனால் திருப்பித் திருப்பி கேட்க முடியும்; பார்க்க முடியும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் பாடங்களை மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதனால் ஆழமாக மனதில் பதியும். மேலும் இங்கு அளிக்கப்படும் வீடியோ பாடங்களின் கீழ் வரும் ஆங்கிலத் துணைத்தலைப்புகளைப் படிப்பதனால், மாணவர்களின் ஆங்கில அறிவு வளர்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. தரமானமுறையில் பாடங்களைப் பதிவு செய்து, மிக எளிய முறையில் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய வகையில் தயாரித்து அளிக்கிறார்கள்.

வேலைக்குச் செல்பவர், இல்லத்தரசி என யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்குக் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தால் இந்த இணையத்தின் வாயிலாக 4 வார படிப்பு, 8 வார படிப்பு, 12 வாரப் படிப்பு என பயில்வதற்கான வாய்ப்புகள் இணையத்தில் உள்ளன.

இந்தப் படிப்புகளில் குறிப்பான சில படிப்புகளைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் என்ற படிப்பை ஐஐடி மெட்ராஸ் வழங்கி வருகிறது. இதில் ஒரு மாணவர் என்ன பயில்கிறார் என்றால், திரைக்கதை அமைப்பது, ஒளிப்பதிவு செய்வது, எடிட்டிங் செய்வது, செட் டிசைன், லைட்டிங், சவுண்ட் மியூசிக் பற்றி பயில்வார். சமகாலத் திரைப்படங்கள், குறும்படங்கள், ஆவணப்படங்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்வார். இந்திய சினிமாவைப் பற்றிய பாடமும் உள்ளது. திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல், நடனம் பற்றியும் பயில்வார்.

இதேபோன்று கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பயில விரும்பினால், ஆர்ட்டிபிஷியல் இன்டலிஜென்ஸ் தொடங்கி ஆன்ட்ராய்டு புரோகிராம் வரை இணையத்தில் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதைப் போன்று பல்வேறு துறைகளில் கல்வி இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு இலவசமாக இணையம் மூலமாகக் கல்வி வழங்கப்படுவதை பெரும்பான்மையான கல்லூரிகள், தங்களுடைய கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்குத் தெரிவிப்பதில்லை. இப்படி தகவல்களை சரியாகப் பரிமாற்றம் செய்யாத காரணத்தால் கல்லூரிகளில் பயிலும் காலகட்டத்தில் கூடுதலாக என்னவெல்லாம் பயின்றால் வேலை வாய்ப்புக்கு உதவும் என்பன போன்ற தகவல்கள் மாணவர்களுக்குத் தெரிவதில்லை. பின்னர் "பிளேஸ்மென்ட் ட்ரெயினிங்’ என்ற பெயரில் தனியாகக் கட்டணம் வசூலித்து மாணவர்களுக்கு கல்லூரிகள் கற்றுக் கொடுக்கின்றன. இது மிகவும் வேதனைக்குரியது.

ஒரு மாணவர் பட்டப் படிப்பின் முதலாமாண்டு பயிலும்போதே இந்த என்பிடிஇஎல் இணையதளத்துக்குச் சென்று முதலாமாண்டு பாடம் தொடர்பானவற்றைப் பயின்றால், அந்தப் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும். ஓர் ஐஐடி பேராசிரியர் அந்தப் பாடத்தை நடத்தும்போது அதை கவனிக்கும் மாணவர்களின் பாடம் தொடர்பான அறிவு மேலும் விரிவடையும். இந்த இணையம் வாயிலாக மாணவர்கள் தாங்கள் கல்லூரியில் கற்கும் பாடங்களை ஆழமாகப் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

மேலும் என்பிடிஇஎல்லில் பயின்ற சான்றிதழ் படிப்புகளின் சான்றிதழ்களை தங்களுடைய வேலைக்கான விண்ணப்பத்துடன் மாணவர்கள் இணைக்கும்போது, அவர்களின் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. மாணவர்கள் கல்விக்கான தேடலுடன் எவ்வளவு தூரம் அதிகமாகப் பயணம் செய்கிறார்களோ, அதற்கேற்ற அளவு எதிர்காலத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன என்பதே உண்மை.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்: சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org