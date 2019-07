வேலை...வேலை...வேலை...

வங்கி பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் வேலை

பணி: Analyst Programmer (Linux), Analyst Programmmer (Windows)

காலியிடங்கள்: 03

சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.7,56,440

வயது: 21வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் அல்லது எம்சிஏ முடித்து 5 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிக்க வேண்டும்.

பணி: Research Associate

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.9,36,020

வயது: 21 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Psychology, Education, Management பாடப்பிரிவில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்று ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ibps.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்தவுடன் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக்கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.ibps.in/wp-content/uploads/Advertisement_for_the_post_of_APL_APW_RA.pdf என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 20.07.2019

தமிழக அரசின் தடய அறிவியல் துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 64

பணி: Junior Scientific Officer

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Chemistry - 40

2. Biology - 14

3. Physics - 06

4. Physics and Chemistry (Division:Computer Forensic Science) - 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.36,900 - ரூ.1,16,600

வயதுவரம்பு: 01.07.2019 அடிப்படையில் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: தடய அறிவியல் பிரிவில் எம்.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பிக்கும் பிரிவில் எம்.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பதிவுக் கட்டணம் ரூ.150. விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100. ஒரு முறை பதிவுக் கட்டணம் செலுத்தி பதிவு வைத்திருப்பவர்கள், விண்ணப்பக் கட்டணம் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.tnpsc.gov.in/Notifications/2019_20_notyfn_JSO.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22.07.2019

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 34

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Registrar (On Contract) - 01

வயது: 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Registrar (Accounts) - 01

வயது: 45 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Registrar (Admin / Academics) (On Deputation) - 01

வயது: 56வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Officer - 01

வயது: 45வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Engineer (Civil) - 01

வயது: 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Engineer (Electrical) - 01

வயது: 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Superintendent - 02

வயது: 32வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Technical Superintendent - 04

வயது: 32வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Assistant - 09

வயது: 27வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Technician - 11

வயது: 27வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Junior Technician (library) - 02

வயது: 27வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக், 3 ஆண்டு டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் மற்றும் இளங்கலை பட்டம் பெற்று பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.300 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பெண் விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.iiitdm.ac.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்ததைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களோடு கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி:

The Director, IIITDM Kancheepuram, Melakottaiyur, Off Vandalur Kelambakkam Road, Chennai - 600 127, Tamil Nadu, India

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.iiitdm.ac.in/old/Rec_Staff_1901/doc/Notification.pdf?fbclid=IwAR0D0jS4FZwA3hKVnb4fsubtFHaoAg6XRHRu1r1Xrx3wKVwoZ_8d1mgJPV8 என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 31.7.2019

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22.07.2019

புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளிகளில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 315

பதவி மற்றும் காலியிடங்கள்:

கெஸ்ட் பால சேவிகா- 180

தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் -8

பயிற்சி பெற்ற கிராஜுவேட் ஆசிரியர் - 64

கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் - 18

விரிவுரையாளர் - 45

தகுதி: பதவிக்கேற்ப கல்வித் தகுதிகள் மாறுபடும். அறிவிப்பைப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வயது: தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் பதவிக்கு 18 வயதிலிருந்து 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். பிற பதவிகளுக்கு 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ் சரி பார்ப்பின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: schooledn.puducherry.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://schoolednpdyguestteacher.in/downloads/Modified%20notification%20and%20propspectus.pdf என்ற இணையதள அறிவிப்பை பார்க்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 22.07.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்