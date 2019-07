வேலைவாய்ப்புக்கான இன்னொரு சாளரம்!

மனதின் திறனை வளர்க்க கல்வி உதவுமெனில், உடலின் நலனைக்காக்க விளையாட்டு உதவும்.

காலையில் உடற்பயிற்சி என்பதை நாம் வழக்கமாக்கிக் கொண்டால் அந்த நாள் முழுவதும் சுறு சுறுப்பாக இயங்க இயலும். எல்லாவற்றிற்கும் படிப்பு இருப்பது போல விளையாட்டுக்கும் உடற்கல்வி படிப்பு உள்ளது. அதுவும் வேலை வாய்ப்பினைத் தரக்கூடிய படிப்பு.

பிளஸ் டூ முடித்தவர்கள் D.P.Ed. - என்ற உடற்கல்வியில் டிப்ளமோ படிப்பில் சேரலாம். அல்லது பேச்சிலர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் அன்ட் சயின்ஸ் என்று சொல்லக் கூடிய B.P.E.S இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பில் சேரலாம்.

ஏதேனும் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இரண்டாண்டு பயிலக் கூடிய B.P.Ed. - Bachelor of Physical Education படிப்பில் சேர்ந்து பயிலலாம். இந்தப் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இதில் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பான M.P.Ed. - Master Degree in Physical Education பட்டப் படிப்பில் சேரலாம். உடற்கல்வியில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் எம்.பில், பி.எச்டி முதலிய ஆராய்ச்சிப் பட்டப் படிப்புகளில் சேர்ந்து பயிலலாம். Sports Coaching, Sports Technology, Sports Management, Psychology and Sociology, Sports Biomechanics and Kinesiology, Exercise Physiology, Physiology and Nutrition, Yoga, Physical Education ஆகிய பிரிவுகளில் உடற்கல்வி படிப்புகள் சொல்லித் தரப்படுகின்றன.

இளங்கலை உடற்கல்வி படித்து முடித்தவர்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் (10-ஆம் வகுப்பு வரை) உடற்கல்வி ஆசிரியராகப் பணியில் சேரலாம். கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கு முதுநிலைப் பட்டம் பெற்று, ஏதாவது ஒரு விளையாட்டுக்குறித்து ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்று, தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கல்லூரியில் உடற்கல்வி இயக்குநராக வேலைக்குச் சேர்வதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு.

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம், மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மனோன்மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் உடற்கல்வித்துறை உள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள உடற்கல்வி பட்டம் பெற்று ஆண்டுக்கு சுமார் 35 ஆயிரம் பேர் வேலைக்குத் தகுதியானவர்களாக வருகிறார்கள். உடற்கல்வியில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு அரசு பள்ளி, தனியார் பள்ளிகளில் வேலை வாய்ப்பு உள்ளது. முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு கல்லூரியில் வேலை வாய்ப்பு உள்ளது. இது குறித்து சிவகாசி எஸ்.எப்.ஆர்.மகளிர் கல்லூரி உடற்கல்வி இயக்குநர் எஸ்.விஜயகுமாரியிடம் கேட்டோம்.

" ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் 500 மாணவர்களுக்கு ஒரு உடற்கல்வி ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் என அரசு விதிமுறை உள்ளது. பெரிய பள்ளிகளில் ஒரு உடற்கல்வி இயக்குநர் மற்றும் அவருக்கு கீழ் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பணியில் இருப்பார்கள். தற்போது மெட்ரிக் பள்ளி உள்ளிட்ட பள்ளிகள் அதிகமாகி வருவதால், உடற்கல்வி படிப்புக்கு எப்போதும் வேலை வாய்ப்பு உள்ளது. சாதாரணமாக சில தனியார் பள்ளிகளில் 5 முதல் 7 வரையிலான உடற் கல்வி ஆசிரியர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள். பெரிய தனியார் பள்ளிகளில் சுமார் 20 உடற் கல்வி ஆசிரியர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள். உடற் கல்வி படித்தவர்கள் பலர் காவல்துறை, ராணுவத்தில் வேலைக்குச் செல்கிறார்கள். சுய வேலை வாய்ப்பினையும் இந்த படிப்பு தருகிறது. படித்து முடித்ததும் சுயமாகத்தொழில் செய்ய விரும்புவர்கள் உடற்பயிற்சி மையங்களை நடத்தலாம். தனியே பயிற்சிக்கூடங்களைத் தொடங்கலாம். நீச்சல் பயிற்சி, யோகா, கராத்தே உள்ளிட்ட பயிற்சி அளிக்கலாம். எனக்குத்தெரிந்து உடற்கல்வி படித்து விட்டு வேலை இல்லை என இதுவரை யாரும் கூறவில்லை. ஆர்வம், முயற்சி இருந்தால் உடற்கல்வி படித்து நல்ல வேலைவாய்ப்பினைப் பெறலாம்'' என்றார் அவர்.

- ச.பாலசுந்தரராஜ்