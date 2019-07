வேலை...வேலை...வேலை...

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தில் வேலை

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Junior Engineering Assistant-IV (Production) - 74

பணி: Junior Engineering Assistant-IV (P&U) -26

பணி: Junior Engineering Assistant-IV (Electrical)/ Junior Technical Assistant-IV - 03

பணி: Junior Engineering Assistant-IV (Mechanical)/ Junior Technical Assistant-IV - 17

பணி: Junior Engineering Assistant-IV (Instrumentation)/ Junior Technical Assistant-IV - 03

பணி: Junior Quality Control Analyst-IV -03

பணி: Junior Engineering Assistant-IV (Fire & Safety) - 04

வயதுவரம்பு: 30.06.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 26 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி பிரிவினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பொறியியல்துறையில் கெமிக்கல், ரீபைனரி அண்ட் பெட்ரோகெமிக்கல், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், இன்ஸ்ட்ருமென்டேசன் போன்ற பிரிவுகளில் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள், இயற்பியல், வேதியியல், இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி, கணிதவியல்துறையில் பி.எஸ்சி இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள், பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் ஃபயர்சேஃப்டி

படித்து, கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருப்பவர்கள், பணி முன் அனுபவம் உள்ளவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதி உள்ளவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.iocl.com என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.iocl.com/download/Ad_for_Stage-II_Recruitment_FINAL_Haldia_revised.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 23.07.2019

மத்திய ஒளிபரப்பு பொறியியல் நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 2,684

1. Skilled Manpower as per specification - 1336

2. Un-Skilled Manpower as per specification-1342

3. Consultant (Electrical Engineer) - 04

4. Accounts Executive -02

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமோ, வயர்மேன் பிரிவில் ஐடிஐ முடித்தவர்கள் திறன் சார்ந்த பணியிடங்களுக்கும், பி.டெக் எலக்ட்ரிக்கல் முடித்தவர்கள் கன்சல்டன்ட் பணிக்கும், பி.காம், எம்.காம், எம்.பி.ஏ. (நிதி) அக்கவுண்ட்ஸ் எக்சிகியூட்டிவ் பணிகளுக்கும், 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் திறன் சாராத அலுவலக பணிகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.500, எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரிவினர்,

மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.250 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.becil.com/uploads/vacancy/PVVNL10july19pdf-5e206875495213e87fe49cd6f968b5d0.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 25.07.2019

எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையத்தில் வேலை

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: ஜூனியர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட்

காலியிடங்கள்: 11

தகுதி: பிளஸ் 2 முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். முழுமையான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இணையதள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: ஸ்டோர் கீப்பர் கம் கிளார்க்

காலியிடங்கள்: 85

தகுதி: ஏதாவது ஒரு துறையில் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.aiimspatna.org என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்புகளைப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 30.07.2019

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வேலை

பணி: Computer Operator

காலியிடங்கள்: 76

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,600 - 65,500

தகுதி: Computer Science, Computer Application பாடப்பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்று Computer Application -இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் தட்டச்சில் உயர்நிலைப் பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Typist

காலியிடங்கள்: 229

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - 62,000

தகுதி: ஏதாவது ஒரு பிரிவில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் உயர்நிலைப் பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் Office Automation -இல் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant

காலியிடங்கள்: 119

தகுதி: ஏதாவது ஒரு துறையில் பட்டம் பெற்று கணினி பிரிவில் டிப்ளமோ சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

பணி: Reader/Examiner

காலியிடங்கள்: 142

தகுதி: ஏதாவது ஒரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Xerox Operator

காலியிடங்கள்: 07

தகுதி: ஏதாவது ஒரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வுமூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.300. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தலாம். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mhc.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.mhc.tn.gov.in என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 31.07.2019

தமிழக வனத்துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 564

பணி: Forest Watcher

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 அல்லது பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 21 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.16,600 - 52,400

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு, உடற்திறன் சோதனைகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ.150 + சேவைக் கட்டணம்

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.forests.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 2019 ஆகஸ்ட் முதல் வாரம்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.forests.tn.gov.in/app/webroot/img/document/news/usrc/FW-2019/Tenttive%20Schedule.pdf என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்