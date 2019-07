சரியான பார்வை...வழி...செயல்! தா.நெடுஞ்செழியன்

கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் மக்களுக்கு எந்தவிதப் பாதிப்பும் ஏற்படக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது. மருத்துவம், சட்டம், நன்னெறி ஆகிய இந்த மூன்றும் ஒன்றையொன்று சார்ந்து இயங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. இந்த ஆராய்ச்சிகளினால் எந்தவிதப் பக்கவிளைவுகளும் மக்களுக்கு ஏற்படக் கூடாது என்பதில் கேம்ப்ரிட்ஜ் சிறிதளவும் பின்வாங்குவதில்லை. இதனால் கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாகத் தோன்றிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள், கண்டுபிடிப்புகள் மனிதகுலத்துக்கு நன்மையளிக்கக் கூடியவையாகவும், ஆக்கப்பூர்வமானவையாகவும் இருக்கின்றன.

ஆனால் இந்த கண்டுபிடிப்புகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் தொழில், வணிகத்தை விரிவுபடுத்திக் கொள்ள நினைக்கும் மருத்துவம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், மருந்துக் கம்பெனிகள், தங்களுடைய சேவைகளுக்கு - மருந்துகளுக்கு - அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. இதனால் இந்த ஆராய்ச்சிகளின் பயன்கள் பணவசதியில்லாத ஏழைகளுக்குக் கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது.

இன்னும் 50 ஆண்டுகளில் இந்த உயிரணு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளின் வாயிலாக ஏற்படக்கூடிய நவீன மருத்துவ முறைகள் பெரிய அளவுக்கு மருத்துவத்துறையில் மாறுதல்களை ஏற்படுத்தப் போகின்றன. மக்களுக்கு இதனால் நிறைய நன்மைகள் விளையப் போவது நிச்சயம்.

இந்தியாவில் ஐஐடி - மும்பை, ஐஐடி - டெல்லி, ஐஐடி - சென்னை ஆகியவற்றிலும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்படுகின்றன.

ஐஐடி - மும்பையில் கீழ்க்காணும் துறைகளில் ஆராய்ச்சிகள் செய்து வருகிறார்கள்:

Bacterial Pathogenesis, Bio physics and Computational Biology, Biosensors and Bioinstrumentation, Cell and Tissue Engineering, Cellular Biophysics, Chromosome & Plasmid Segregation, Computational Neurophysiology, Gene Regulation, Glycobiology, Immunoengineering, Metabolic Engineering, Metabolism and Enzymology, Microfluidics and Biological Physics, Molecular Cell Biology, Molecular Genetics, Molecular Immunology and Cell Signalling, Molecular Parasitology, Molecular Virology, Movement Neuroscience and Rehabilitation Technology, Nano Bios, Nanomedicine, Physical Biology, Protein Crystallography, Protein Engineering and Neurobiology, Protein NMR, Proteomics, Theoretical and Experimental Bioimaging.

இதேபோன்று ஐஐடி - டெல்லியில் Bioprocess Engineering, Cell and Molecular Biotechnology, Downstream Processing, Systems and Computational Biology, Nanoscale Biophysics, Membrane Biophysics, Cancer Biology, Vascular and Nitric Oxide Biology ஆகிய துறைகளில் பொறியியல், உயிரியல் மருத்துவம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து வருகிறார்கள்.

ஐஐடி - சென்னையில் பயாலஜிகல் என்ஜினியரிங் துறையில் Industrial metabolite production,Metabolic engineering, Biopolymers, Biocompatibility,Biodegradation of polymers, Tissue engineering, Caffeine degradation, Membrane biochemistry,Plant cell bio processing, Phytoremediation, Biofuels, Process chromatography,Reactive species in biological systems ஆகிய பிரிவுகளிலும்.

பயாலஜிகல் சயின்ஸஸ் துறையில் Molecular oncology, Cancer immunotherapy, Anti-cancer nutraceuticals, HIV pathogenesis, Stem cell biology, Biomarkers for cardiovascular disease, Gene regulation in hypertension, Molecular and cellular basis of cardiovascular complications, Structure- function relationship of Ion channels, Ion channels associated with ischemic heart diseases and stroke, Nanoparticles, Nanobiotechnology of food packaging, Nucleolar GT Pases and cell proliferation, Developmental biology, Pattern formation in cellular slime moulds, Plant developmental genetics, Recombinant Enzymes, Biofuel cells, Biorefinery ஆகிய பிரிவுகளிலும், கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி துறையில் Protein structure, folding and function, Protein dynamics, Computational analysis of protein folding and stability, Binding specificity of protein complexes, Green chemistry, Structure-based drug design and discovery, Comparative genomics, Computational modelling of neurodegenerative disorders, Computational systems biology, Development and analysis of databases and tools, Computational biophysics, GPGPU computing for systems biology ஆகிய பிரிவுகளிலும், கெமிக்கல் பயாலஜி துறையில் Green’ biocatalytic methods for organic transformations, Delivery of siRNAs, Fragment-based drug design, Novel inhibitors against HDACs and HMT, Asymmetric catalysis ஆகிய பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இவ்வாறு நமது ஐஐடி -களில் செய்யக் கூடிய ஆராய்ச்சிகள் எண்ணற்றவை. கேம்ப்ரிட்ஜில் நடைபெறும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு இவை எந்த வகையிலும் குறைவில்லாதவை. மருத்துவம், பொறியியல், பார்மஸி, வெட்னரி சயின்ஸஸ் படித்த மாணவர்கள் மேற்கண்ட துறைகளில் அவர்களுக்கு ஆர்வமான பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

ஆனால் நம்நாட்டில் மாணவர்கள் மருத்துவம் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட - குறிப்பாக பொறியியல் கற்று அதனைப் பயன்படுத்தி மருத்துவம் சார்ந்த துறைகளில் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட விரும்புவதில்லை. இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் மருத்துவம், பொறியியல் துறைக்கு மட்டுமல்லாமல், தங்களுக்கும் நல்ல எதிர்காலத்தையும் உருவாக்க முடியும் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை. உலக அளவில் ஏற்படக் கூடிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்வது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

நமது தலைமுறை உலகின் மிக முக்கியமான ஒரு சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக நமது பூமியை நாம் பயன்படுத்துகிற பொருள்களில் இருந்து ஏற்படக் கூடிய மாசுகளை, கழிவுகளை காற்று, நீர், நிலம் ஆகியவற்றை பாதிக்காமல் எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம். நாம் பயன்படுத்தக் கூடிய பொருள்களில் இருந்து உருவாகியுள்ள வேதிப்பொருள்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எவ்வாறு தடுப்பது என்ற கேள்வி இப்போது எழுந்துள்ளது. பொறியியலில் என்விரான்மென்டல் என்ஜினியரிங் என்பது மாசை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது, எந்த ஓர் உற்பத்தியிலும் ஏற்படக் கூடிய கழிவுகளை எவ்வாறு குறைப்பது என்பதைப் பற்றிய மிக முக்கியமான படிப்பாகும். இந்தத்துறையானது, சுற்றுச்சூழலைச் சீர்படுத்துவதைப் பற்றி, சுற்றுச்சூழல் மாசுகளைக் குறைப்பது பற்றி, அதற்கான தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறது.

சுற்றுச்சூழல் பேரழிவுகளைத் தடுப்பது, கட்டுப்படுத்துவது, சரி செய்வது ஆகியவற்றுக்கான திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல், திட்டமிட்டபடி செய்து முடித்தல் ஆகியவை சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்களின் தலையாயப் பணியாகும்.

இவர்கள் கழிவுமேலாண்மை, கழிவுநீர் தூய்மைப்படுத்துவது, நிலங்களில் ஏற்படக் கூடிய பாதிப்புகளைச் சரி செய்தல், காற்றில் மாசுபடுவதைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளைச் செய்து வருகிறார்கள்.

உலகிலேயே மிக மோசமான மாசுநிறைந்த நகரங்கள் என்ற பட்டியலை உலக சுகாதார நிறுவனம்(WHO) அளித்துவருகிறது. உலகசுகாதார நிறுவனம் மிக முக்கியமாக கருதுவது காற்று மாசுபடுவதைத்தான். ஏனெனில் காற்றில் ஏற்படும் மாசு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் உள்ள பல்வேறு மாசுகள் நுரையீரலைச் சென்றடைந்து, நமது ரத்தத்தில் கலந்து பல நோய்களை அதிலும் குறிப்பாக புற்றுநோய், மாரடைப்பு போன்ற அபாயகரமான நோய்களை உருவாக்குகின்றன. அதனால்தான் உலக சுகாதார நிறுவனம் காற்று மாசுபடுவதில் கவனத்தை நிலைநிறுத்துகிறது.

