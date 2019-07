வேலை...வேலை...வேலை...

பேங்க் ஆப் பரோடாவில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 35

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Manager IT(Unix Administrator) (MMG/ Scale - II) - 01

பணி: Manager IT(Linux Administrator) (MMG/S - II) - 01

பணி: Manager IT (Windows Administrator) (MMG/S - II) - 01

பணி: Manager IT (SQL) Administrator MMG/S - II - 02

பணி: Manager IT(Oracle Administrator) MMG/S II - 02

பணி: Manager IT(Network Administration) MMG/S II - 02

பணி: Manager IT (Middleware AdministratorWeb Sphere) MMG/S II - 01

பணி: Manager IT (Middleware AdministratorWeb Logic) MMG/S II - 01

பணி: Manager IT (Data Center administration -Building Management System) MMG/S - II - 02

பணி: Manager IT (ETL Developer) MMG/S - II - 01

பணி: Manager IT (Software Developer) MMG/S - II - 05

பணி: Manager IT(Finacle Developer) MMG/S - II - 06

வயது வரம்பு: 25 வயது முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 31,705 - ரூ.45,950

பணி: Senior Manager - IT (System Administrator) MMG/S - III - 02

பணி: Senior Manager IT (ETL Developer) MMG/S - III - 01

பணி: Senior Manager IT (Software Developer) MMG/S - III - 02

பணி: Senior Manager IT(Finacle Developer) MMG/S - III - 05

சம்பளம்: மாதம் ரூ.42,020 - ரூ.51,490

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பி.இ, பி.டெக் அல்லது எம்.சி.ஏ முடித்து ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, குழு கலந்தாய்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

தேர்வுக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.600, எஸ்.சி, எஸ்.டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.100 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bankofbaroda.co.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/advertisement-IT-specialist-officers-12-07-2019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க மற்றும் தேர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கடைசித் தேதி: 02.08.2019

தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 38

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

1.Assistant Engineer (Mechanical) - 01

2.Farm Manager - 05

3.Junior Engineer (Electrical) - 01

4. Steno -Typist Gr. III - 04

5. Junior Assistant - 08

6. Typist - 08

7. Fishery Assistant - 02

8. Office Assistant - 01

9. Seaman - 01

10. Iceman - 01

11. Sweeper - 01

12. Museum Curator - 01

13. Gardener - 01

14. Driver - 03

வயது வரம்பு: 18 வயது பூர்த்தி அடைந்து 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: தமிழில் எழுத, படிக்கத் தெரிந்தவர்கள், 8, 10 -ஆம் தேர்ச்சியுடன் ஐடிஐ முடித்தவர்கள், ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்று ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் தட்டச்சு மற்றும் சுருக்கெழுத்து பிரிவில் முதுநிலை அல்லது இளநிலை முடித்தவர்கள், பொறியியல் துறையில், டிகிரி, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.1000, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.500 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை நாகப்பட்டினத்தில் மாற்றத்தக்க வகையில் "The Finance Officer, Tamil Nadu Dr.J.Jayalalithaa Fisheries University, Nagapattinam - 611 002" என்ற பெயரில் டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tnjfu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Registrar, Tamil Nadu Dr.J.Jayalalithaa Fisheries University, Nagapattinam - 611 002

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://tnjfu.ac.in/downloads/carrers/TNJFU%20-%20non-teaching%20positions%20-%20advertisement.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பங்கள் பெற: http://tnjfu.ac.in/downloads/carrers/TNJFU-Non-teaching-staff-Application-terms-conditions-and-annexure.pdf லிங்கில் சென்று விண்ணப்பங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 05.08.2019

மத்திய ரயில்வேயில் வேலை

பணி: JR Technical Associate (Electrical)

காலியிடங்கள்: 05

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000 - 30,000

வயதுவரம்பு: பொது பிரிவினர் 33 வயதிற்குள்ளும், ஓபிசி பிரிவினர் 36 வயதிற்குள்ளும், எஸ்டி, எஸ்டி பிரிவினர் 38 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரிகல் பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் அல்லது எலக்ட்ரிகல், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்து ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: சம்பந்தப்பட்ட பாடப்பிரிவில் பெற்றிருக்கும் மதிப்பெண்கள் மற்றும் பணி அனுபவம் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி மற்றும் பெண்கள் ரூ.250 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை Sr.DFM/SUR என்ற பெயருக்கு டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cr.indianrailways.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவுடன் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உரிய இடத்தில் கையெப்பமிட்டு அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்கள், டிடி ஆகியவற்றை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Sr.DFM/SUR, Central Railway, Divisional Railway Manager's Officer, Modikhana, Solapur - 413 001.

ஆன்லைன் விண்ணப்ப பிரிண்ட் அவுட் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 14.08.2019

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 05.08.2019

கல்பாக்கம் அணுசக்தி மையத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 47

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

1.Plant Operator - 07

2. Laboratory Assistant - 04

3. Fitter - 12

4. Welder - 02

5. Turner - 01

6. Electrician - 04

7. Instrument Mechanic - 08

8. Electronic Mechanic - 04

9. A/C Mechanic - 01

மற்றொரு அறிவிப்பில் நேரடி தேர்வின் மூலம் 4 டெக்னீசியன் பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

1. Technician/C (Boiler Operator) - 03

2. Technician/B (Painter) - 01

வயதுவரம்பு: 07.08.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்து தொழில்பழகுநர் பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம் : Stipendiary Trainees பணிகளுக்கு முதல் ஆண்டு மாதம் ரூ.10,500, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.12,500 வழங்கப்படும்.

Technician - C பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ.25,500, Technician - B பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ. 21700 வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலைத் தேர்வு, துறைவாரியாகத் தேர்வு மற்று பணித் திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் ரூ.100 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்குக் கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/appmanager/UserApps/getDocument do=download&action=docfile&process=DAD1B08D743C2694D0F4E93FCDB25033&pid=193 என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.barc.gov.in அல்லது BARC Kalpakkam Stipendiary Trainees Syllabus PDF Download.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 07.08.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்