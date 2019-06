வேலை...வேலை...வேலை...

எல்ஐசியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 8,581

Southern Zonal Office, Chennai

காலியிடங்கள்: 1257

பணி: Apprentice Development Officer (ADO)

தகுதி: ஏதாவது ஒரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: பயிற்சிக் காலம் உதவித்தொகையாக மாதம் ரூ34,503 வழங்கப்படும். பின்னர் Probationary Development Officer - ஆக நியமனம் செய்யப்பட்டு மாதம் ரூ.21,865 - 55,075 வழங்கப்படும்.

வயதுவரம்பு: 21 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் முதன்மைத் தேர்வு என இரு கட்ட தேர்வுகளின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.600 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் தகவல் கட்டணமாக ரூ.50 + சேவை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.licindia.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.licindia.in/Bottom-Links/Careers என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 09.06.2019

உதவிப் பேராசிரியர் வேலை

பணி: Assistant Professors

காலியிடங்கள்: 47

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 - 70,000

தகுதி: Architecture,Landscape Architecture, Urban Design, Industrial Design, planning Technology, Engineering போன்ற பிரிவுகளில் இளங்கலை அல்லது முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். விரிவான விவரங்களை அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 27.06.2019 - 28.06.2019

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: School of Plannning and Architecture, New Delhi.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.spa.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து ஸ்கேன் செய்து contract_faculty@spa.ac.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://spa.ac.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1297 என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

மின்னஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 10.06.2019

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வேலை

பணி: Residential Assistant

காலியிடங்கள்: 180

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - 50,000

தகுதி: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையான படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2001 தேதியின்படி பொது பிரிவினர் 18 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். மற்ற அனைத்து பிரிவினருக்கும் வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் ரூ.500 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, செய்முறை தேர்வுகள் மற்றும் வாய்மொழி தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் பதிவாளர்களின் வீடுகளில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.mhc.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.mhc.tn.gov.in/recruitment/docs/not_84_2019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 12.06.2019

எஸ்பிஐ வங்கியில் வேலை

காலியிடங்கள்: 486

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Head (Product, Investment & Research) - 01

2. Central Research Team (Fixed Income Research Analyst) - 01

3. Relationship Manager

4. Relationship Manager (e-Wealth)

5. Relationship Manager (NRI)

6. Relationship Manager (Team Lead) - 20

7. Customer Relationship Executive - 66

8. Zonal Head Sales (Retail) (Eastern Zone) - 01

9. Central Operation Team Support - 03

10. Risk & Compliance Officer - 01

11. Bank Medical Officer (BMO-II) MMGS-II - 56

12. Manager Analyst MMGS-III - 06

13. Advisor for Fraud Management - 03

வயது வரம்பு: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக வயது வரம்பு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. "ரிலேசன்ஷிப்' அதிகாரி பணிக்கு 23 முதல் 35 வயதிற்குள்ளும், மற்ற பணியிடங்களுக்கு 50 வயதிற்குள் இருப்பவர்களும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்று குறிப்பிட்ட பணி அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு ரிலேசன்ஷிப் அதிகாரி உள்பட பல பிரிவு பணியிடங்களுக்கும், எம்.பி.ஏ. மற்றும் முதுகலை முடித்தவர்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ரிசர்ச் ஹெட் பணியிலும், சென்ட்ரல் ரிசர்ச் டீம் பணியிடங்களுக்கும், எம்.பி.பி.எஸ். படித்தவர்கள் மருத்துவ அதிகாரி பணிக்கும், சி.ஏ., எம்.பி.ஏ., படித்தவர்கள் அனலிஸ்ட் பணியிடங்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். முழுமையான விவரங்களுக்கு இணையதள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

கட்டணம்: பொது, ஓபிசி மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் ரூ.750. எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் ரூ.125 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sbi.co.in என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வுகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.sbi.co.in/webfiles/uploads/files/careers/20052019_ADVT%20CRPD-SCO-2019-20--07%20BMO%20&%20%20Others.pdf மற்றும் https://www.sbi.co.in/webfiles/uploads/files/careers/20052019_ADVT%20CRPD-SCO-2019-20--07%20BMO%20&%20%20Others.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 12.06.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்