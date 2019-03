கடல்சார் படிப்புகளில் ஷிப் பில்டிங் அன்ட் ரிப்பேர் சம்பந்தமான படிப்பு படித்தால் அத்துறையில் வேலை வாய்ப்புப் பெறலாம்.

கடல்சார் படிப்புகளில் பல்வேறு துறைகள் உள்ளன. கடல்சார் பொறியியல் படிப்பு தொடங்கி, துறைமுகம் மற்றும் கப்பல் மேலாண்மை, பன்னாட்டு போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து மேலாண்மை உள்பட பல்வேறு படிப்புகள் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்றன. இதில் பிஎஸ்சி ஷிப் பில்டிங் அன்ட் ரிப்பேர் படிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் குறித்த கல்வி இதன் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. கப்பல் கட்டுமான நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கு இக்கல்வி முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இக்கல்வியை பயின்றால் வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை பெறலாம்.

இக்கல்வியை வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் : Indian Maritime University - https://www.imu.edu.in/index.php?prod_id=104

IMU Kochi - Main Campus

South End Reclamation Area (Located

on NH47- A),

Near Alexander Parambithara Bridge,

Matsyapuri P.O.,

Willingdon Island,

Kochi- 682029

Ph-0484 2989402 / 2118542

College of Ship Technology - http://www.cst.edu.in/courses.php

COLLEGE OF SHIP TECHNOLOGY

Poonjanthodi, Manappadam PO

Puthucode, Palakkad Dist..

Kerala - 678687

Phone (O) : 04922 267200,

Mobile No : 09987958715/09447437454

Email : shipwright7@gmail.com

- எம்.அருண்குமார்