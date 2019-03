புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள்.

சேஷாச்சலம் (புரொபஸரிடம்): சரிடா, என்ன பிரச்னை உனக்கு? எனக்கு சீக்கிரம் வீட்டுக்குப் போகணும். கமலா வெயிட் பண்ணுவா?

நடாஷா: கமலாங்கிறது டாக்டரோட மனைவியா?

ஜூலி: ச்சே...

நடாஷா: அப்புறம்?

ஜூலி: அவர் ஒரு பசுமாடு வளர்க்கிறார். அது பேரு தான் கமலம். Kamalam is his pet.

சேஷாச்சலம்: No, I wouldn't call her a pet. She is my companion. My animal companion.

கணேஷ்: What is the difference?

சேஷாச்சலம்: சொல்றேன். செல்லப்பிராணிகள் என்றால் ல்ங்ற்ள். இப்படியான பிராணிகள் நாய், பூனை, கிளி, மீன், பன்றி, குதிரை என எதுவாகவும் இருக்கலாம். இப்படியான பிராணிகளை மூன்று நோக்கங்களுக்காக வளர்க்கிறோம். தனிமையில் உள்ள மனிதர்களுக்கு துணையாக அமையும் பிராணிகளை companion animals என்கிறோம். உதாரணமா, a golden retriever dog can be a good companion dog.

கணேஷ்: dachshund? நான் ஒரு டேக்ஸ்ஹண்ட் நாய் வளர்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன். அது ரொம்ப அன்பானது. நான் எங்க போனாலும் கூடவே வரும். ராத்திரி களைப்பா வந்ததும் அவன் எனக்காக காத்திருந்து பார்த்ததுமே எனக்கு உற்சாகமாகிடும்; களைப்பெல்லாம் பறந்துவிடும். நான் வீட்டுக்கு போக தினமும் மாலை 5 ஆகிடும். அவன் சரியா 4:50க்கே வாசல் அருகே போய் என் அரவம் கேட்குதான்னு காதுகொடுத்து வெயிட் பண்ணுவான்னு எங்க அம்மா சொல்வாங்க. அப்போ என்னோட நாய் ஒரு ompanion animal ஆ?

சேஷாச்சலம்: அப்படி சொல்ல முடியாது. Emotional companion dogs are trained to provide

relieve the stress of people who are emotionally lacking. அதாவது தொழில்முறை பயிற்சியாளர்கள் இத்தகைய நாய்களுக்காக நீண்ட காலம் கடும் பயிற்சி அளிப்பார்கள். நீங்க கொஞ்சம் டல்லாகும் போது, மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகும் போது உங்க உடம்பில் இருந்து வெளிப்படுத்தும் stress harmonesI ஐ இந்த நாய்கள் கணித்து உங்களுக்கு நிறைய அக்கறையை, அன்பைக் காட்டி ஆறுதல்படுத்தும். சட்டுன்னு உங்க மனநிலை மாறுவதற்கு இவை உதவி பண்ணும். இத்தகைய specialized dogs are called emotional companion animals. பூனையாலும் இதைச் செய்ய முடியும். ஆனால் பூனைக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியாது. Companion animalsக்கும் இவற்றுக்குமான வித்தியாசம் இவற்றால் சில குறிப்பிட்ட பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணிகளைச் செய்ய முடியும் என்பது. உன் நாயோட பெயர் என்ன?

கணேஷ்: ஜீனோ

சேஷாச்சலம்: ஓ... சுஜாதாவோட நாவலில் வரக் கூடிய ஜீனோவா? வெரி குட். எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர். சரி, உன்னோட ஜீனோ இருக்கான் இல்லியா, he is not trained, right? அதனால அவன் ஒரு companion dog. Also he is a guard dog. அதாவது காவல் நாய். அதுவும் ராட்வீலர் அளவுக்கெல்லாம் அவனால் வீட்டைப் பாதுகாக்க முடியாது. But he can alert you against intruders.

கணேஷ்: டாக்டர், அலெர்ட் என்றால் எப்பவும் கவனமா இருக்கிறதா?

ஜூலி: ஜீனோ ஒரு அலெர்ட் ஆறுமுகம்.

சேஷாச்சலம்: ஹா.. ஹா. அது ஒரு adjective. அதன் பொருள் vigilant என்பது. இன்னொரு பொருள் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அதாவது ஓர் ஆபத்து குறித்து நம்மை எச்சரிப்பது. இன்னொரு பொருள் to notify. அதனால் தான் ஸ்மார்ட் போனில் வரும் notificationகளை சில நேரம் alerts என்கிறோம். உதாரணமா, emergency alerts.

கணேஷ்: ஐய்ற்ழ்ன்க்ங்ழ்ள் என்றால் அத்துமீறி நுழைபவர்கள்?

சேஷாச்சலம்: ஆமாடா. யாரு அழைப்பு மணி அடிக்காம வந்தாலும், உனக்கு தெரியாதவங்களா இருந்தா அவங்க intruders தான். சரி service animals கேள்விப்பட்டிருக்கியா?

கணேஷ்: கண்பார்வை இல்லாதவங்க பயன்படுத்துறது தானே?

சேஷாச்சலம்: ஆமா, மிகக்கடுமையான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும் மிகத்திறமையான நாய்கள் இவை. உன்னை ஓரிடத்துக்கு அழைத்துப் போக, உனக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்ய இந்த சேவை மிருகங்களால் முடியும்.

கணேஷ்: சார் Service apartments என்றால்?

புரொபஸர்: டேய் நீ ஒரு டாக்டர் தானே? இல்ல இங்கிலிஷ் டிரெயினிங் அகாடெமியில் வேலை பண்ற டியூட்டரா? என் பிரச்னை என்னென்னு கேட்டுட்டு இவன் கூட அரட்டை அடிச்சிட்டு இருக்கே? You are trying my patience.

(இனியும் பேசுவோம்)