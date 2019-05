முடிவெடுக்கும் திறன் வளர்க்க... ஒரு பயிற்சிப் பட்டறை!

நாம் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்கொள்ளும் பல பிரச்னைகளை தீர்ப்பதற்காக சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கிறோம். ஆனால், அந்த முடிவுகள் எதிர்காலத் திட்டம் சார்ந்து எடுக்கப்படுகின்றனவா? அப்போதைக்கு பிரச்னையை தீர்க்கும் நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறதா? அதன் பின்விளைவுகள் என்ன என்பதை பெரும்பாலானோர் ஆராய்ந்து பார்ப்பதில்லை. இதனால், அந்தப்பிரச்னைகள் தீர்வு பெறுவதற்கு பதிலாக புதிய பிரச்னைகள் உருவாகிவிடலாம்.

எந்த ஒரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்பாக பலமுறை ஆழ்ந்து சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். வீட்டில் மட்டுமல்ல, அலுவலகத்தில், பணிபுரியும் நிறுவனங்களில் எல்லாம் இவ்வாறு ஆழ்ந்து சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். எவ்வாறு, எந்த அடிப்படையில் சிந்தித்து முடிவெடுப்பது என்பது இனிமேலும் மனிதர்களின் அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருக்க முடியாது.

இருக்கும் சூழல்களை ஆய்வு செய்து, பிரச்னைகளைத் தீர்க்கும் நோக்கத்துடன் முடிவெடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு எடுக்கப்படும் முடிவானது எதிர்காலத்தில் எந்தப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது. எனவே பிரச்னைகளைத் தீர்க்க முடிவெடுக்கும்போது அறிவியல் அடிப்படையில் பிரச்னைகளை அணுக வேண்டும். அதற்குரிய தீர்வை வந்தடைய அறிவியல் அடிப்படையிலான செயல் திட்டத்தைக் கைக்கொள்ள வேண்டும். இதற்கான பயிற்சிகளை அளிக்கும் நோக்கத்துடன், அமெரிக்காவில் பயன்பாட்டு சமூக அறிவியலுக்கான முதன்மைப் பள்ளியாக விளங்கும் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தின் ILR School மற்றும் இந்தியாவில் பொது கொள்கை ஆராய்ச்சி மற்றும் வாதிடும் சிந்தனையாளர்களுக்கான Grassroots Research and Advocacy Movement

(GRAAM) ஆகியவை இணைந்து ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடத்துகின்றது.

13 நாள்கள் நடைபெறும் இந்தப் பயிற்சிப் பட்டறையில் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி நிபுணர்கள் மற்றும் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி அமைப்பான GRAAM நிபுணர்கள் இணைந்து பயிற்சி அளிக்கின்றனர்.

இதில், பொது கொள்கை பகுப்பாய்வு மற்றும் நிரல் மதிப்பீடு (Public Policy

Analysis and Program Evalution) என்பதை பங்கேற்பாளர்கள் விரிவாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் இந்தப் பயிற்சி உள்ளது.

மூல உபாய கற்றல், வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புடைமை, திட்ட வடிவம் மற்றும் கொள்கை உருவாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறுபட்ட காரணங்களுக்காக நிரல் மதிப்பீட்டை பயன்படுத்துவது தற்போது அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் கொள்கை திறனை அதிகரிப்பதில் சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாக நிரல் மதிப்பீடு வெளிப்பட்டுள்ளது.

நிரல் மதிப்பீடு மற்றும் கொள்கை பகுப்பாய்வின் தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், அரசு கொள்கை வகுப்பாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள், திட்ட செயலாக்குநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், வளர்ச்சிப் பயிற்சியாளர்கள், சிவில் சமூக தலைவர்கள் இத்திறனை தங்களுக்குள் கட்டமைத்துக் கொள்வது அவசியமாகக் கருதப்படுகிறது.

ஆதார அடிப்படையிலான கொள்கைகளை உருவாக்கும் ஒரு கலாசாரத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய நிபுணர்களை உருவாக்குவது, கொள்கை முடிவெடுக்கும் செயல்முறையில் கடுமையான ஆதாரங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் முக்கியத்துவத்தை பிரதிபலிப்பது, நிரல் மதிப்பீட்டின் பல்வேறு முறைகள் மற்றும் நுட்பங்களை அனைவரும் அறியச் செய்வது ஆகியவை இந்த பயிற்சிப் பட்டறையின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள், முதுநிலை பட்ட வகுப்பு மாணவர்கள், சமூக ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பணியாற்றும் அரசு அலுவலர்கள், ஆராய்ச்சி, வழக்காடுதல், சமூக ஆலோசகர்களிடம் உள்ள திட்டப் பணியாளர்கள், வளர்ச்சித் துறையில் உள்ளோர், கொள்கை மற்றும் மதிப்பீடு தொடர்பான பிரச்னைகளில் தனிப்பட்ட முறையில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோர் இந்த பயிற்சிப் பட்டறையில் பங்கேற்கலாம். மேலும், சமூக அறிவியல், சட்டம் மற்றும் மேலாண்மை துறையில் உள்ள அனைவருக்கும் இந்தப் பயிற்சி ஏற்றது. இதில் பங்கேற்போர் தரம் மற்றும் நிறை ஆராய்ச்சி முறைகளில் (Qualitative and Quantitative

Research Methods) அடிப்படை புரிதலைப் பெற்றிருப்பது அவசியம்.

பயிற்சி, கர்நாடக மாநிலம், மைசூருவில் உள்ள Vivekananda Institute for

Leadership Development நிறுவன வளாகத்தில் வரும் ஜூன் 17 ஆம் தேதி முதல் 29 ஆம் தேதி வரை 13 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது. பயிற்சியில் பங்கேற்க மே 10 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சி கட்டணம் தங்கும் வசதியையும் சேர்த்து வரிகள் இல்லாமல் ரூ. 46 ஆயிரம்.

தகுதியுடைய பங்கேற்பாளர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். www.graam.org.in என்ற இணைய முகவரியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கல்வித் தகுதி, அனுபவம், பயிற்சிக்கான நோக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தவர்களுக்கு கார்னல் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் GRAAM India இணைந்து வழங்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

இரா.மகாதேவன்