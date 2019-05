வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 190: ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது கணேஷ் புரொபஸரிடம் salon மற்றும் saloon ஆகிய சொற்களின் பொருளை விளக்கும்படி வேண்டுகிறான். அவர் அதை விளக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது விவாதம் accoutrement எனும் பிரெஞ்சில் இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு இறக்குமதியான சொல் பற்றி செல்கிறது. இதன் மூல அர்த்தம் சுவாரஸ்யமானது. இதை சேஷாச்சலம் விளக்குகிறார்.

சேஷாச்சலம்: சரி கேளுங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். acostrer என்கிற பழைய பிரெஞ்சுச் சொல்லில் இருந்து தான் accoutrement வருகிறது. இந்த பழைய சொல்லின் பொருள் இது to arrange, dispose, put on (clothing). அது மட்டுமல்ல, ஒரிஜினலாக அதற்கு sew up என்கிற அர்த்தமும் இருந்தது. இன்று accoutrement என்பதை ஆடை மற்றும் adornments, ornamentation, furnishings, equipment எனும் அர்த்தங்களில் பயன்படுத்துகிறோம். Accoutre எனும் பிரஞ்சுச் சொல்லுக்கு to clothe or equip in something

noticeable or impressive எனும் பொருள் வருகிறது. உதாரணமாய், கோயிலில் விக்கிரகத்துக்கு ஆடை, அணிகலன்கள் அணிவித்து பூஜைக்கு தயார் பண்ணுவதற்கு கூட accoutre எனும் வினைச்சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் நாம் அவ்வாறு செய்வதில்லை என்றாலும்.

கணேஷ்: டாக்டர், என்னுடைய தோழிகள் பலர் விதவிதமாய் அலங்காரங்கள் பண்ணிக் கொள்கிறார்கள், விழாவில் அழைத்து வரப்படும் உற்சவ மூர்த்தி கூட தோற்று விடுவார்.

சேஷாச்சலம்: இதை நாம் பரிகசிப்பதில் அர்த்தமில்லை. பெண்கள் இந்த உலகில் தமது இருப்பை இப்படித் தான் ஆத்மார்த்தமாய் உணர்கிறார்கள். தம் உடலைக் கொண்டாடுகிறார்கள். அதில் தப்பென்ன? உனக்கு மேட்சிங்காக சட்டையோ கைக்கடிகாரமோ அணியத் தெரியவில்லை என்பது காட்டுவது என்ன?

கணேஷ்: என்ன?

சேஷாச்சலம்: உனக்கு உன் மீது, உன் உடல் மீது, உன்னைச் சுற்றி உள்ள உலகம், உன் உலகின் மனிதர்கள் மீது அக்கறை இல்லை என்பது. தன்னை நன்றாய் அலங்கரிப்பவர்கள் உளவியல்ரீதியாய் வலுவானவர்கள், ஆரோக்கியமானவர்கள் என நான் சொல்வேன். நான் மட்டுமல்ல, பல உளவியல் ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. உதாரணமாய், மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் பெண்களைப் பார், அவர்களுக்கு நன்றாய் ஆடை அணிவதில், அலங்கரிப்பதில் அக்கறை இருக்காது.

கணேஷ்: ஓ...

நடாஷா: சரியா சொன்னீங்க டாக்டர். பெண்கள் நன்றாய் ஆடை உடுத்துவதை கிண்டல் பண்ணுவது அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது. Apologize கணேஷ்.

கணேஷ்: ஐ ஆம் சாரி

சேஷாச்சலம்: அது பத்தாது. நீ அடுத்த வாட்டி இன்னும் நல்லா ஆடைகள் தேர்வு பண்ணி பொருத்தமா அணியணும். You should be very pleasantly accoutred.

கணேஷ்: ஆனா டாக்டர், அது கேட்கிறதுக்கு கடாமுடான்னு இருக்குது.

புரொபஸர்: ஆமா ஏன்னா இந்த காலத்தில் நாம நன்றாய் ஆடை அலங்காரம் பண்ணுவதற்கு அவ்வார்த்தையைப் பயன்படுத்துவது இல்லை. கொஞ்சம் பழமையான வார்த்தை இல்லையா, அதனால் பொருட்களின் உறுப்புகள், paraphernalia போன்றவற்றுக்குத் தான் அதிகமும் இச்சொல் பயன்படுகிறது. பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய பிரசித்தமான நாடகம் Merchant of Venice. அதில் போர்ஷியா எனும் பெண் இதை இவ்வாறு பயன்படுத்துகிறாள். அவளும் அவளது தோழியுமாக ஆண்களைப் போல ஆடை அணிந்து, வக்கீல்களாய் தோற்றமளித்து வழக்காடுமன்றத்தில் வழக்கை நடத்த போகிறார்கள். அந்த காலத்தில் பெண்கள் வக்கீல்கள் ஆக முடியாது இல்லையா? போர்ஷியா இவ்வாறு சொல்கிறாள்: When we are both accoutred like young men, / I’ll prove the prettier fellow of the two. அதாவது நாம் இருவரும் ஆண் வேடம் இடப் போகிறோம். அப்போது நான் தான் உன்னை விட அழகானவனாய் இருப்பேன் பாரேன் என பொருள்.

கணேஷ்: ஓ... ஷேக்ஸ்பியர் காலத்து சொற்கள் இன்னும் பயன்பாட்டில் உள்ளனவா?

புரொபஸர்: தாராளமாக. நாம் இன்று பயன்படுத்தும் பல சொற்றொடர்களை ஷேக்ஸ்பியரே கண்டுபிடித்ததாய் சொல்கிறார்கள். உதாரணமாய் seen better days.

கணேஷ்: அப்படீன்னா?

நடாஷா: சார் அவனுக்கு பதில் சொல்லுமுன்னே எனக்கு ஒரு விளக்கம் வேணும். மனிதர்கள் தங்களுடைய தோற்றம் குறித்து அதிகமாய் அக்கறைப்படுவதற்கு என்று ஒரு தனி சொல் ஆங்கிலத்தில் உண்டா?

சேஷாச்சலம் (புரொபஸரிடம்): நீ இருடா. ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் நானே பதில் சொல்றேன்.

(இனியும் பேசுவோம்)