வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 191: ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள்.

அப்போது கணேஷும் நடாஷாவும் புரொபஸரிடம் சில கேள்விகள் கேட்கிறார்கள்:

Seen better days எனும் சொலவடையின் பொருள் என்ன?

ஷேக்ஸ்பியர் காலத்து பதங்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் இன்னும் ஆங்கிலப் பயன்பாட்டில் உள்ளனவா?

மனிதர்கள் தங்களுடைய தோற்றம் குறித்து அதிகமாய் அக்கறைப்படுவதற்கு என்று ஒரு தனிச் சொல் ஆங்கிலத்தில் உண்டா? இக்கேள்வி

களுக்கான விடைகளை இவ்வாரத்தில் பார்ப்போம்:

புரொபஸர்: 1607- இல் வெளியான ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் Timon of Athens. டிமன் ஏதேன்ஸ் நகரத்து செல்வந்தன். அது மட்டுமல்ல, தாராள மனம் படைத்தவன். "அன்பு எப்படி எல்லையற்றதோ நண்பர்களுக்கு நாம் அளிக்கும் பரிசுகளும் பணமும் கூட அப்படியே' என்கிறான் டிமன். இதன் விளைவாக அவன் விரைவில் கடனாளி ஆகிறான். தன் சொத்துக்களை, செல்வத்தை முழுக்க இழக்கிறான். அவன் பணம் கட்டி சிறையில் இருந்து காப்பாற்றின நண்பன் கூட அவனுக்கு உதவ மறுக்கிறான். தனது பல நண்பர்களுக்கு டிமன் விலை மதிப்பற்ற பரிசுகளைத் தர அவர்களிடமே கடன் வாங்கி இருக்கிறான்.

கணேஷ்: அடேயப்பா...

புரொபஸர்: ஆம், அவன் அந்த அளவுக்கு தன் நண்பர்களை நேசிக்கிறான். அவர்களை அளவற்று நம்புகிறான். ஆனால் இப்போது டிமன் ஏழையானதும் அவர்களே தம் கடனை திரும்பக் கேட்டு நச்சரிக்கிறார்கள். அந்தக் கடனுக்கு இணையாக அவனளித்த பரிசுப்பொருட்கள் தம் வசம் இருந்தும் கூட. மேலும் அதுவரை அவன் வீட்டில் நடக்கும் விருந்துகளுக்கும் கொண்டாட்டங்களுக்கும் குழுமும் பற்பலர், இப்போது டிமன் பெயரைக் கேட்டாலே திரும்பிக் கொள்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தான் டிமன் மனித குலம் மீது நம்பிக்கை இழந்து வனவாசம் போகிறான். அவனது வேலையாட்கள் கலைந்து போகிறார்கள். அவர்களில் டிமனுக்கு நெருக்கமான வேலையாளான பிளேவியஸ் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்வது தான் இந்த சொற்றொடர்:

The latest of my wealth I’ll share amongst you.

Wherever we shall meet, for Timon’s sake,

Let’s yet be fellows; let’s shake our heads, and say,

As ‘twere a knell unto our master’s fortunes,

‘We have seen better days.’

அதாவது நண்பர்களே இந்த வீட்டில் மிச்சமுள்ள செல்வத்தை உங்களுக்குப் பகிர்ந்து அளிக்கிறேன். டிமனின் பொருட்டு நாம் என்றும் நட்பில் இருப்போம். நாம் இதை விட வசதியாக ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தோம் என

இத்தருணத்தில் நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம். நமது முந்தைய நல்ல காலத்தை நாம் அப்படி மட்டுமே தக்க வைத்திட முடியும்.

நடாஷா: சார் மிச்ச கதையையும் சொல்லுங்க. பாவம் டிமனுக்கு என்னாச்சு?

புரொபஸர்: சரி சொல்றேன். டிமன் வனத்துக்கு சென்ற நேரத்தில் அவனது நண்பனான அல்சிபியாடிஸ் ஏதென்ஸின் ஆட்சியாளர்களுடன் பகைத்துக் கொள்கிறான். அவன் கடுங்கோபத்தில் ஏதென்ஸ் நகரையே படை

திரட்டி வந்து அழிப்பேன் என சூளுரைக்கிறான். வனத்தில் டிமனுக்கு பெரும் தங்கப் புதையல் ஒன்று கிடைக்கிறது. ஆனால் மனித குலத்தில் நம்பிக்கை இழந்தவனுக்கு தங்கம் எதற்கு? ஆனாலும் தன்னை நாடி வரும் அல்சிபியாடிஸுக்கு ஏதென்ûஸ அழிப்பதற்கு செலவு பண்ணவென அவன் பணத்தைக் கொடுக்கிறான். ஏதென்ûஸ முற்றுகையிடும் டிமன் பின்னர் தன் முடிவை கைவிட்டு சமாதானம் ஆகிறான். ஏதென்ஸ் நிர்வாகிகள் டிமனை ஏற்கிறார்கள். ஆனால் இத்தகவலை அறியும் முன்னரே டிமன் வனத்தில் இறந்து போகிறான். இது தான் கதைச் சுருக்கம்.

கணேஷ்: சார்... அப்படீன்னா வாழ்ந்து கெட்டவர்களைப் பற்றி they have seen better days என சொல்லலாம் தானே?,

புரொபஸர்: அதான் இல்ல. இன்னிக்கு இந்த சொற்றொடரோட நோக்கம் மனிதர்களைப் பற்றி சொல்றதுல்ல. பொருட்களை, நிறுவனங்களை அவற்றின் சீரழிவான நிலையைப் பற்றி சொல்வது. ஒரு பொருளோ, எலக்டிரிக்கல் சாமானோ, வாகனமோ ரொம்ப அழுக்காய் பழசாய் தெரிகிறதென்றால், ஒரு கணினி பழசாகி ரொம்ப மெத்தனமாகி விட்டதென்றால், ஒரு ஸ்மார்ட் போன் அதன் திரை நொறுங்கி கேவலமாய் இருக்கிறதென்றால், இவற்றைப் பற்றி they have seen better days எனலாம். உதாரணமா, The washing machine / the TV / the car / the family business has seen better days எனக் கூறுவது பொருத்தம்.

அடுத்து ஷேக்ஸ்பியர் அறிமுகம் பண்ணி இன்னமும் புழக்கத்தில் இருக்கும் வேறு பல சொற்றொடர்களை விளக்குகிறேன்.

(இனியும் பேசுவோம்)