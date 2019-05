வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 192: ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது கணேஷ் மற்றும் நடாஷா புரொபஸரிடம் சில கேள்விகள் கேட்கிறார்கள்:

ஷேக்ஸ்பியர் காலத்து பதங்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் இன்னும் ஆங்கில பயன்பாட்டில் உள்ளனவா?

மனிதர்கள் தங்களுடைய தோற்றம் குறித்து அதிகமாய் அக்கறைப்படுவதற்கு என்று ஒரு தனி சொல் ஆங்கிலத்தில் உண்டா? இக்கேள்விகளில் சிலவற்றுக்கான விடைகளை இவ்வாரத்தில் பார்ப்போம்.

புரொபஸர்: என் அக்காவோட பேரனுக்கு போன வாரம் தான் கல்யாணம் ஆச்சு. காதல் திருமணம். பொண்டாட்டி எள்ளுன்னா இவன் எண்ணெய்யா இருப்பான்.

சேஷாச்சலம்: காதலோட சாபக்கேடு.

நடாஷா: ஏன் டாக்டர் நீங்க காதல் விரோதியா? ஜெஸ்ஸியோட அப்பா மாதிரி?

சேஷாச்சலாம்: அது யாரு ஜெஸ்ஸி? ஓ ... VTV ஜெஸ்ஸியா? இல்லம்மா அந்த அளவுக்கு இல்ல. In fact நான் காதலை ரொம்ப உன்னதமா நினைக்கிறேன். ஆனாசில பசங்க are too hen-pecked. Ultimately அது அவங்க பந்தத்தையே அழிச்சிடும்.

கணேஷ்: டாக்டர் அதென்ன hen-pecked? கோழிக்கும் காதலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

சேஷாச்சலம்: Pecking என்றால் கொத்துறது. கோழி இன்னொன்னோட தலையில கொத்தும் பார்த்திருக்கியா? It is an act of dominance. ஹென் என்றால் பெட்டைக் கோழி. சேவல் தான் பொதுவாய் ஆதிக்கம் செலுத்தும். ஆனால் சில கேஸ்களில்பெட்டை, சேவலை ஏறி மேயும். இதைப் போல, ஆண்-பெண் உறவில் மனைவி தொடர்ந்து அவசியமில்லாமல் நச்சரித்து, குற்றம் குறை கூறி, மட்டம் தட்டி கணவனை ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது, அதை கணவன் வேறுவழியின்றி எதற்கு வம்பென்று ஏற்றுக் கொண்டு போகும் போது இத்தகைய ஆண்களை hen-pecked என்று சொல்கிறோம்.

நடாஷா: I find this idiom very male chauvinistic.

புரொபஸர்: I agree.

சேஷாச்சலம்: நானும் அக்ரி. ஆனால் நான் அந்த மாதிரி பெண்களை மட்டம் தட்டும் நோக்கத்தோட சொல்லல. என் உத்தேசம் வேற. சில ஆண்கள் பெண்களோட ஆதிக்க மனப்பான்மையைப் புரிஞ்சிக்கிறது இல்ல. ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அது ஜெயிக்கணும், எதையாவது அடையணுமுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்ல. ஒருத்தர் மேலே இருக்கிற அன்பை, பிரியத்தை, சின்னச் சின்ன எரிச்சலைக் காட்டறதுக்கு, தன்னை அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்முன்னு டெஸ்ட் பண்ணிப் பார்க்க அவங்க ஆதிக்க தொனியில் பேசுவாங்க; கோபப்பட்டு எரிஞ்சு விழுவாங்க; அப்போது அது உணர்ச்சி அல்ல; ஒருவித மொழி. அதே மொழியில் ஆண் தன்னிடம் திரும்ப பேசணமுன்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. இது ஒரு விளையாட்டு. ஆனால் இதை புரிஞ்சிக்காத ஆண்கள் அடங்கி போயிடறது அவங்களை திருப்திப்படுத்துமுன்னு தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க, மாறா பெண்களுக்கு அவங்க மேல கோபமும் அசட்டையும் அதிகமாக, ஆண்கள் hen-pecked ஆகிடுகிறார்கள்.

நடாஷா: ஹா ஹா good point doctor.

புரொபஸர்: சரி நான் இப்ப நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லி முடிக்கலாமா?

சேஷாச்சலம்: சாரிடா...

புரொபஸர்: சரி என் உறவுக்கார பையன் திருமணம் முடிந்ததும் தன் மனைவி கிட்ட உனக்கு என்ன ஆசை, என்னவிதமான பரிசு வேணுமுன்னு கேட்டிருக்கான் - "கார் வேணுமா, ஐபோன் வாங்கித் தரவா?'

அவள் சொன்னாள், "இல்லீங்க, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை'

"என்ன?'

"எனக்கு ஐஸ் பார்க்கணும் - தரையெல்லாம் ஐஸ் கிடக்கிற இடத்துக்கு போய் புது வெள்ளை மழை பாட்டில் வர மாதிரி உங்க மேல அதை வீசி விளையாடணும்'

உடனே அவன் வேலையில் இறங்கினான். காஷ்மீருக்கு ஏர் டிக்கெட் புக் பண்ணினான். அங்கே போனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஏமாற்றம் - பனி இல்ல. டிசம்பர்-மார்ச்சில் தான் பனி வருமுன்னு அங்கே சொன்னாங்க. இது கூட விசாரிக்க மாட்டீங்களான்னு அவள் ஒரே சண்டை; அவனோ நீ அப்படி அவசரப்பட்டியேன்னு கத்துறான். கடைசியில் அங்குள்ள அழகுகளை ரசிக்காமல் ரெண்டு பேரும் pulled up a long face all through the trip.

கணேஷ்: Long face என்றால்?

புரொபஸர்: மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுக்கிறது.

சேஷாச்சலம்: So the poor guy was sent on a wild goose chase in search of ice in summer?

கணேஷ்: ஆங்?

புரொபஸர்: இருடா விளக்குகிறேன். இங்கே தான்ஷேக்ஸ்பியர் மீண்டும் வருகிறார்.

(இனியும் பேசுவோம்)