வேலை...வேலை...வேலை...

கடற்படையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 121

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. எக்சிகியூட்டிவ் பிரிவு - 55

2. டெக்னிக்கல் பிரிவு - 48

3. கல்விப் பிரிவு - 18

வயது வரம்பு: 19ணீ வயது முதல் 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். கல்விப் பிரிவுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மட்டும் 02.07.1995 மற்றும் 01.07.1999 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில்

பிறந்திருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பி.இ அல்லது பி.டெக் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உடல்தகுதி: குறைந்தபட்சம் 157 செ.மீ. உயரமும், அதற்கேற்ற எடையும் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எஸ்.எஸ்.பி. மூலம் நடத்தப்படும் முதல்நிலை, இரண்டாம் நிலை என இரு நிலைத் தேர்வுகள் மற்றும் நுண்ணறிவுத் தேர்வு, கலந்துரையாடுதல், உளவியல் தேர்வு, குழு விவாதம், நேர்முகத் தேர்வுகளின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.joinindiannavy.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவுடன் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்படும்போது விண்ணப்ப பிரதியுடன் அசல் மற்றும் நகல் சான்றிதழ்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.joinindiannavy.gov.in என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 29.05.2019

எஸ்பிஐ வங்கியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 15

பணி: IT - Strategy, Architecture & Planning) - 01

பணி: Dy. General Manager (Asset Liability Management) - 01

பணி: Dy. General Manager (Enterprise & Technology Architecture) - 01

பணி: Asstt. General Manager (Enterprise & Technology Architecture) - 01

பணி: Chief Manager (Infrastructure Architect)

பணி: Chief Manager (Application Architect)

பணி: Chief Manager (Business Architect)

காலியிடங்கள்: 04

பணி: Manager (Security Architect)

பணி: Manager (Technology Architect)

பணி: Manager (Application Architect)

காலியிடங்கள்: 05

பணி: Senior Consultant Analyst - 01

பணி: Data Translator - 02

பணி: Data Architect - 02

பணி: Data Trainer - 01

தகுதி: பிஇ, பி.டெக், எம்சிஏ, எம்பிஏ போன்ற படிப்புகளில் தேர்ச்சி பெற்று அனுபவம் உள்ளவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: 38 வயது முதல் 50 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.sbi.co.in/careers என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.sbi.co.in/webfiles/uploads/files/careers/150519}DETAILED%20ENGLISH%20AD%20NO%204.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 02.06.2019

தமிழ்நாடு நீதிமன்றத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 22

பணி: Office Assistant - 15

தகுதி: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - 50,000

பணி: Masalchi - 01

பணி: Watchman - 06

தகுதி: தமிழில் எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - 50,000

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://districts.ecourts.gov.in/kanchipuram என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து சுய சான்றொப்பமிடப்பட்ட வயது, சாதி, தகுதி, தொழிற்கல்வி தொடர்பான சான்றிதழ்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவு அட்டை ஆகியவற்றின் நகல்களுடன் ஓட்டுநர் உரிமம், பான் கார்டு, வங்கி பாஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கம், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை போன்றவற்றில் ஏதாவது இரண்டின் புகைப்பட நகல்களை விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: தலைமை குற்றவியல் நடுவர் அவர்கள், தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்(இருப்பு) செங்கல்பட்டு.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/Criminal%20Unit%20Recruitment%20May%202019_0.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 03.06.2019

நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனத்தில் தொழில் பழகுநர் பயிற்சி

பணி: Apprenticeship Training

காலியிடங்கள்: 170

1. Chemical Engineering - 12

2. Civil Engineering - 04

3. Computer Engineering - 15

4. Electrical and Electronics Engineering -48

5. Electronics and Communication Engineering - 07

6. Instrumentation and Control Engineering - 04

7. Mechanical Engineering - 73

8. Mining Engineering - 07

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பயிற்சிக் காலம்: 12 மாதங்களுக்கானது.

உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது மாதம் ரூ.12,185 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதன்மையான பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு அதில் இருந்து நேர்முகத்தேர்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://boat-srp.com/wp-content/uploads/2019/05/NLC.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 04.06.2019

