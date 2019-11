வேலை...வேலை...வேலை...(19/11/2019)

ESIC காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் வேலை

பணி: Assistant Engineer

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பட்டம், பட்டயம் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 45,000

பணி: Junior Engineer

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பட்டம், பட்டயம் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.33,630

வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்களின் அதிகபட்ச வயது வரம்பு 64 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறும் விண்ணப்பதாரர்கள் சென்னையில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.esic.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Additional Commissioner and Regional Director, ESI Corporation, Regional Office, 143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai - 34

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.esic.nic.in/attachments/recruitmentfile ce28d0948724efaaf1a6323864209fd7.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 22.11.2019

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 380 (தமிழ்நாட்டிற்கு 19 காலியிடங்கள்)

பணி: Apprentice

காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Western Region Pipelines - 115

2. Eastern Region Pipelines - 100

3. South Eastern Region Pipelines - 50

4. Northern Region Pipelines - 90

5. Southern Region Pipelines

* Tamilnadu -19

* Karnataka - 03

* Andhra Pradesh - 03

தகுதி: பிளஸ் டூ, ஐடிஐ, பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். எழுத்துத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தியாவில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://plis.indianoilpipelines.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.iocl.com/download/Website%20Notification%20App%20final.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22.11.2019

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

பணி: Technology Commercialization Officer - 01

தகுதி: அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மைத் துறையில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை முடித்து 15 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,00,000

பணி: Technology Commercialization Executive - 02

தகுதி: பொறியியல் துறையில் பிஇ, பி.டெக் மற்றும் எம்பிஏ முடித்து 8 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,000

பணி: Project Associate - 04

தகுதி: பொறியியல் துறையில் பிஇ, பி.டெக் மற்றும் எம்பிஏ முடித்து 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.26,000

பணி: Project Assistant - 02

தகுதி: பொறியியல் துறையில் பிஇ, பி.டெக் மற்றும் எம்பிஏ முடித்து 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

பணி: Office Assistant cum driver - 01

தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்று 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.16,000

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ctdt.annauniv.edu என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்துவிட்டு அதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து அதனுடன் சான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட நகல் சான்றிதழ்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் விண்ணப்ப பிரிண்ட் அவுட்டை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, Centre for Technology Development and Transfer, Anna University, Chennai 600025.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://ctdt.annauniv.edu/downloads/recruitmenttec.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 25.11.2019

வன மரபியல் மற்றும் மரப்பெருக்கு நிறுவனத்தில் வேலை

பணியிடம்: கோயம்புத்தூர்

பணிகள்: Multi-Tasking Staff (MTS) -14

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

பணி: Lower Division Clerk (LDC) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கும் முறை: எழுத்து தேர்வு மூலம் விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://ifgtb.icfre.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, Institute of Forest Genetics and Tree Breeding (IF GTB), Forest Campus, Cowly Brown Road, R.S. Puram, Coimbatore - 641002.

விண்ணப்ப கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு ரூ.100, மற்ற பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் ரூ.300 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://ifgtb.icfre.gov.in/advertisements.php என்ற லிங்கில் சென்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 25.11.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்