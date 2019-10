கற்கலாம்... இணையத்தில்!

நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஏதாவது ஒன்றை கற்றுக் கொண்டே தான் இருக்கிறோம்.

இன்றைய காலத்தில் கற்பதும் கற்பிப்பதும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் மிகவும் எளிதாகி உள்ளன. இதற்கு மிகவும் இன்றியமையாததாகப் பயன்படுபவை வலைப்பதிவுகள் மற்றும் அவற்றை எல்லாரும் பார்க்கும்படி வழங்கும் யூ டியூப் போன்ற காணொளி இணையதளங்களும் ஆகும்.

தற்போது இணையத்தின் வளர்ச்சியால் கல்விச் சாலைகள் இணையமயமாகிவிட்டன.

நாம் கற்கவும் கற்பிக்கவும் இணையம் கையளவில் வந்துவிட்டது. ஆனால், கையளவில் வந்துவிட்ட இணையத்தின் வளர்ச்சியை கவனமாக கையாள்வதே இப்போது நமக்குள்ள மிகப் பெரிய சவால் ஆகும்.

யூ டியூப் போன்ற வலைதளங்களில் அனைத்தையும் கற்றுக் கொள்ளலாம் என்று உள்ள நிலையில் அதில் நல்லது எது? கெட்டது எது? என்பதை பகுத்தறிந்து கற்பது நல்லது.

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உள்ளடக்கங்களை யூ டியூப் பெற்றுள்ளது. "யூ டியூப் கிட்ஸ்' என்ற செயலியில் குழந்தைகளை சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைக்கக் கூடிய ஏராளமான காணொளிகள் தொகுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை இக்கால குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவையாக உள்ளன.

யூ டியூபில் கற்பவர்கள் எண்ணிக்கையை போலவே கற்பிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. பல்வேறு துறைகளில் திறமை பெற்ற யூ டியூப் பயன்பாட்டாளர்கள் தங்களுக்குத் தெரிந்தவற்றை காணொளிகளாக தயாரித்து பதிவேற்றம் செய்கிறார்கள். அவற்றைக் காண்பவர்களும் தங்களுக்குத் தேவையானவற்றைக் கற்றுத் தெரிந்து கொள்கின்றனர். கல்வி கற்க பயன்படக் கூடிய சில யூ டியூப் சேனல்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

AsapSCIENCE

அறிவியல் தொடர்பான கோட்பாடுகள், தத்துவங்களுக்கு மிக எளிதாக இந்த AsapSCIENCE சேனலில் விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. சுமார் 80 லட்சம் பார்வையாளர்களுக்கும் மேல் இந்த சேனலை தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகின்றனர். நமது உடல் உறுப்புகள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன? உணவு எவ்வாறு செரிக்கிறது? என்பது முதல் அறிவியலின் பல கோட்பாடுகளையும் நாம் இங்கே அறிந்து கொள்ளலாம். தனிம வரிசை அட்டவணையை மாணவர்கள் எளிதாக கற்கும் வகையில் பாடல் வடிவில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் தொடர்பான அத்தனை தகவல்களையும் மிகவும் சுவாரசியமாக, வண்ணமயமாக இந்த வலைதளத்தில் அளிக்கிறார்கள்.

TED-Ed

யூ-டியூபில் உள்ள கல்வி சேனல்களில் தலைசிறந்த சேனலாக இந்த TED-Ed சேனல் உள்ளது. 1 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இதைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். விலங்குகளில் இருந்து மனிதர்களுக்கு எவ்வாறு வைரஸ் பரவுகிறது, ஓட்டுக்குள் இருந்து ஆமை எவ்வாறு வெளியே வருகிறது எனத் தொடங்கி பொருளாதார மந்த நிலை வரை அனைத்தையும் இந்த சேனலில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

இந்த சேனலின் மேலும் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவெனில், உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் தங்களது சந்தேகங்களை சேனல் ஆசிரியர்களிடம் கேட்கலாம். அந்த சந்தேகங்களை அவர்கள் விரைவில் தீர்த்து வைக்கிறார்கள்.

Veritasium

விண்வெளியில் உள்ள கருந்துளை (black hole) முதல் கொசுக்கள் ஏன் மனிதர்களை பின்தொடர்ந்து வருகின்றன வரை அனைத்தையும் சுவாரசியமாக இந்த சேனலில் எடுத்துரைத்துள்ளனர். அனிமேஷன் வடிவிலும், பாடல் வீடியோக்களாகவும் அனைத்து அறிவியல் கருத்துகளுக்கும், பொறியியல் கோட்பாடுகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சேனலில் வெளியிடப்படும் அனைத்து விடியோக்களுக்கும் மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் கூட்டம் உண்டு.

It's Okay To Be Smart

இந்த சேனலில் பேரண்டம், உலகம் எவ்வாறு உருவானது முதல் உலகின் எந்த பகுதியில் நமது உடல் எடை குறைவாக இருக்கும், நமது கண்ணின் உண்மையான நிறம் என்ன என்று அனைத்தையும் நகைச்சுவையுணர்வுடன் அழகாக விளக்கியுள்ளனர்.

Vsauce

உலகில் பல்வேறு தரப்பினருக்கும் பிடித்த யூ-டியூப் சேனலாக Vsauce உள்ளது. விளையாட்டு, கணிதம், தத்துவம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு துறைகளில் இருக்கும் சுவாரசியமான, அதிசய தகவல்களை நாம் இங்கு அறிந்து கொள்ளலாம். பல நேரம் நாம் யோசிக்கும் கேள்விகளுக்குப் பதிலைத் தேட மாட்டோம். அத்தகைய பல கேள்விகளுக்கு இங்கு பதில்கள் உள்ளன.

CrashCourse

இந்த சேனலை 1 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் பின்தொடர்கின்றனர். இயற்பியல், வேதியியல், பொருளாதாரம், அரசியல், வரலாறு என அனைத்து துறைகள் தொடர்பாகவும் இதில் தகவல்கள் உள்ளன. இந்த சேனலில் குழந்தைகளுக்கென்று தனிப்பிரிவும் உள்ளது. அன்றாட அறிவியலின் எண்ணற்ற தகவல்களை குழந்தைகளுக்காக சுருக்கமாகக் கொடுத்துள்ளனர்.

Vox, SmarterEveryDay

இந்த இரண்டு சேனல்களிலும் அன்றாட நிகழ்வுகள் குறித்தும், அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையானவை குறித்தும் சில சுவாரசியமான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Smarter Every Day சேனலில் அமேசான் காட்டு உயிரினங்கள், அங்கிருக்கும் சூழல் குறித்த சில அரிய தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

National Geographic

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பிப் பார்க்கும் சேனலாக இருப்பது National Geographic. இதில் காட்டப்படும் வனவிலங்குகள் வீடியோ மூலமும், சாகசப் பயணங்களின் மூலமும் பல தகவல்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

-க. நந்தினி ரவிச்சந்திரன்