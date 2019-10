சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல் ! 68 - தா.நெடுஞ்செழியன்

இந்தியாவில் மேலாண்மைப் படிப்புகளைச் சொல்லித் தரும் கல்விநிறுவனங்களைப் பற்றி பார்ப்போம். ஏற்கெனவே இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் - அகமதாபாத் குறித்து சொல்லியிருக்கிறோம். 1961-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அந்நிறுவனத்தில் சொல்லித் தரப்படும் மேலாண்மைக் கல்வி பற்றி பார்த்தோம். இந்த கல்விநிறுவனத்தின் முதல் பகுதி நேர டைரக்டராக விக்ரம் சாராபாய் இருந்தார் என்பதையும் அவரும் ரவி ஜெ மத்தாயும் இணைந்து இக்கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்கியதையும் பார்த்தோம். இந்தக் கல்வி நிறுவனத்தில் சேர பிளஸ் டூ முடித்த பிறகு கேட் தேர்வு எழுதி அதில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதையும், இக்கல்வி நிறுவனத்தில் பயின்றவர்களுக்கு உடனடி வேலை வாய்ப்பு மிக அதிக சம்பளத்தில் கிடைப்பதைப் பற்றியும் ஏற்கெனவே கூறியிருக்கிறோம். உலகின் சிறந்த 139 நிறுவனங்கள் இங்கு பயிலும் மாணவர்களை தங்களுடைய நிறுவனங்களில் பணிபுரிய தேர்ந்துஎடுக்கின்றன.

விவசாயம், கல்வி, மருத்துவம், கூட்டுறவுத்துறை, போக்குவரத்து, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, ஆற்றல் மற்றும் பொது நிர்வாகம் போன்ற துறைகளில் மிக அதிக அளவு மேலாண்மையாளர்களை உருவாக்கி, அத்துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு அவர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இக்கல்லூரி தொடக்க காலம் முதலே செயல்பட்டு வந்தது. இப்போது ஐஐஎம் - அகமதாபாத் குறித்து கூடுதல் தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

ஐஐஎம் - அகமதாபாத் சமூக வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு மையங்களை உருவாக்கி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்விநிறுவனத்தில் படித்து முடித்த மாணவர்கள் சுய தொழில் தொடங்க நடத்த பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதற்காக சென்டர் ஃபார் இனோவேஷன் இன்குபேஷன் அன்ட் எண்டர்பிரெனர்ஷிப் - [Centre For Innovation Incubation & Entrepreneurship (CIIE)] என்ற மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இது இந்திய அரசு, குஜராத் மாநில அரசு ஆகியவற்றின் உதவியோடு செயல்படுகிறது.

இங்கு Post Graduate Programme In Food and Agri-business Management (PGP-FABM) என்ற இரண்டாண்டு முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு வழங்கப்படுகிறது. இது 1974 - ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. குறிப்பாக இது, உணவுப் பொருள் சார்ந்த விவசாய வணிகச் செயல்பாடுகளை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக சொல்லிக் கொடுக்கும் படிப்பாகும். இளம் மாணவர்களை இத்துறையில் சிறந்த மேலாண்மையாளர்களாக உருவாக்க இந்தப் படிப்பு தொடங்கப்பட்டது. இத்துறையில் இளம் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவதும் இதன் நோக்கமாகும்.

பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸில் உள்ள Eduniversal என்ற நிறுவனத்தின் வேளாண் வணிகம் மற்றும் உணவு தொழில்துறை மேலாண்மைத் திட்டத்தின் (Agribusiness and Food Industry Management programs) உலக அளவிலான தர வரிசைப் பட்டியலில் இந்த Food and Agri-business Management கல்வித்திட்டம், 2011 -ஆம் ஆண்டு முதல் இப்போது வரை முதலிடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இந்தக் கல்வித்திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் மாணவர்கள், கோடை விடுமுறைக் காலங்களில் 8 வாரங்கள் நேரடியாகக் கிராமப்புறங்களுக்குச் செல்ல வேண்டும். விவசாயிகளுடன் நேரடியாகப் பழகுவதோடு மட்டுமல்லாமல், கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள விவசாயம் சார்ந்த தொழில் வாய்ப்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது இத்துறையில் மாணவர்கள் நேரடியாகப் பயிற்சி பெற உருவாக்கப்பட்ட செயல்முறையாகும்.

இத்துறை சார்ந்த எண்ணற்ற நிறுவனங்கள் இந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்குகின்றன. அந்த நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான ஆராய்ச்சிப் பணிகளில் மாணவர்கள் ஈடுபடுத்துகின்றன. அது தொடர்பான களநிலவரங்களை மாணவர்கள் தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளின் வாயிலாகத் தெரிந்து கொண்டு, நிறுவனங்களுக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.

இரண்டாமாண்டு பயிலும் மாணவர்கள் இதேபோன்று ரூரல் இம்மெர்சன் மாடுயுல் (RURAL IMMERSION MODULE) என்ற திட்டத்தின் கீழ் கிராமப்புறங்களுக்குச் சென்று அங்குள்ள மக்களின் பிரச்னைகளைக் கண்டறிய வேண்டும். அப்பிரச்னைகளுக்கான தீர்வுகளையும் கூற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அப்பிரச்னைகளைத் தீர்க்கும் செயல்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதனால் இந்தப் படிப்பைப் பயிலும் மாணவர்கள் உணவு மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறையில் எவ்வாறு திட்டமிடுவது, மிக விரைவாக முடிவுகளை எவ்வாறு எடுப்பது, குழுக்களை எவ்வாறு ஒன்றிணைப்பது, இத்துறைகளின் சார்ந்த வளர்ச்சிக்கு தாங்கள் படித்த மேலாண்மைக் கல்வியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்கிறார்கள்.

இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை நாம் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று முறையான பொருளாதாரம் (Formal Economy), மற்றொன்று முறைசாராத பொருளாதாரம் (Informal Economy). இதில் முறைசார்ந்த பொருளாதாரம் என்பது பொருளாதார வளர்ச்சி சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, அரசுக்கு வரி செலுத்தி, முறையாக பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதாகும். முறைசார்ந்த பொருளாதாரம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) உள்ளடங்குவதாகும்.

முறைசாராத பொருளாதாரம் என்பது பொருள்களை உற்பத்தி செய்து ஆங்காங்கே உடனடியாக அவற்றை விற்பனை செய்து வருமானத்தைப் பெறுவதாகும். இது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலோ, மொத்த தேசிய உற்பத்தியிலோ (GNP) உள்ளடங்காததாகும். உதாரணமாக வேளாண்மை உற்பத்திப் பொருள்களின் மதிப்பு குறித்தோ, அவற்றில் கிடைக்கும் வருமானம் அல்லது இழப்பு குறித்தோ உரிய தகவல்கள் எதுவும் தெரிவதில்லை. இந்த முறைசாராத பொருளாதாரம் குறித்து போதிய தகவல்கள் எதுவும் கிடைப்பதில்லை. ஆனால் இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் - அகமதாபாத் மட்டும்தான் முறையான பொருளாதாரத்துக்கு மட்டுமல்ல, முறைசாராத பொருளாதாரத்துக்கும் தேவைப்படும் நிர்வாகிகளை உருவாக்கும் படிப்புகளைச் சொல்லிக் கொடுக்கிறது. முறைசாராத பொருளாதாரத்தின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த முயற்சி செய்கிறது.

இது தவிர இங்கே ஓராண்டு முழுநேர முதுகலை மேலாண்மைக் கல்வி வழங்கப்படுகிறது. இந்தக் கல்வியை நிறுவனங்களில் வேலை செய்யக் கூடிய அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் படிப்பதற்காக வழங்குகிறது. இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகளுக்கு உயர்கல்வியில் தனியான மேலாண்மைப் படிப்பு (Armed Forces Programme) வழங்கப்படுகிறது. மிகவும் அசாதாரணமான சவால்களைச் சந்திக்கும் படை வீரர்களை மேலாண்மை செய்யும் விதத்தைக் கற்றுக் கொடுக்கும் இக்கல்வி, ஒவ்வோராண்டும் அக்டோபர் மாதம் முதல் மார்ச் மாதம் வரை ஆறு மாதங்கள் கற்றுத் தரப்படும் கல்வியாகும். இக்கல்வியின் மூலம் ராணுவத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகளுக்கு நவீன மேலாண்மைப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒரு முழுமையான நிறுவன நிர்வாகமுறைகள் சொல்லித் தரப்படுகின்றன. உலக அளவில் உள்ள கார்ப்பரேட் கலாசாரம் குறித்த புரிதலை ஏற்படுத்துவதுடன், அதற்கேற்றவிதத்தில் இணக்கமான மாறுதல்களைப் பணி வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தவும் இந்தக் கல்வி உதவுகிறது. நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு மேலாண்மையைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தக் கூடிய அதிகாரிகளை உருவாக்க இம்மேலாண்மைக் கல்வி வழங்கப்படுகிறது.

இது தவிர, எந்தத் துறையில் வேண்டுமோ அந்தத் துறையில் மேலாண்மை சார்ந்த குறுகிய கால பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக Infrastructure Law and Regulation for Lawyers, Managing Global Procurements and Exports மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் என பல்வேறு பிரிவுகளில் இங்கு கல்வி வழங்கப்படுகிறது. தற்போது ஆன்லைன் மூலமாகவும் கல்வியை வழங்கி வருகிறார்கள். இந்தக் கல்விநிறுவனத்தைப் போன்றே இந்தியாவில் மேலாண்மை வளர்ச்சிக்கென அகமதாபாத் உட்பட, அமிர்தசரஸ், பெங்களூரு, புத்தகயா, கொல்கத்தா, இந்தூர், ஜம்மு, காசிபூர், கோழிக்கோடு, லக்னெள, நாக்பூர், ராஞ்சி, ரோஹ்தாக், சம்பல்பூர், ஷில்லாங், சிர்மாவூர், திருச்சி, உதய்பூர், விசாகபட்டினம் ஆகிய 20 நகரங்களில் உள்ளன. இதன் கிளை சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் உள்ளது.

