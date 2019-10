வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 213 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் நடாஷா என்னும் பெண்ணுடன் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துவதில் வரும் பிழைகளை உண்மையென நம்பி தவறான பிரயோகங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் Indianism பற்றி பேச்சு திரும்புகிறது. அவர்கள் பல இந்திய ஆங்கில தவறுகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்கள்.

நடாஷா: நான் ஒரு பப்புக்கு போயிருந்தேனா, அங்கே a guy was knocking back Moscow Mule.

கணேஷ்: Knock back, Moscow mule என்பதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் பார்த்து விட்டோம். விசயத்துக்கு இப்போ வா. என்னாச்சு பிறகு?

நடாஷா: அப்போது என் கூட வந்த சுந்தர் சொன்னான்...

கணேஷ்: யார் சுந்தர்?

நடாஷா: என் பிரண்ட். why are you so curious? ஏன் எனக்கு ஒரு male friend இருக்கக் கூடாதா?

கணேஷ்: ஓ... இருக்கட்டும். எனக்கு இந்த ஆண் நண்பர்கள் என்கிற விசயத்தில் நம்பிக்கை இல்லை.

நடாஷா: அது உன் பிரச்னை. you are such a dog in the manger!

கணேஷ்: என்னது நாயா? நானா?

நடாஷா: See I never said that.

கணேஷ்: பிறகு?

புரொபஸர்: கணேஷ், அவ சொன்னதோட பொருள் நீ நாய் என்கிறது இல்ல. சிலர் தனக்கும் கிடைக்காட்டி பரவாயில்ல யாருக்கும் கிடைக்கக் கூடாதுன்னு சொல்வாங்களே அது தான் dog in the manger. அதாவது வயிற்றெரிச்சல் பார்ட்டி. Some one who grudges others for what he cannot enjoy himself.

கணேஷ்: சார் எனக்கு யார் மேலேயும் பொறாமை இல்லை.

புரொபஸர்: இருக்கட்டும். அது அவளோட கருத்து. இந்தச் சொலவடைக்குப் பின்னால் ஒரு கதை இருக்கு.

கணேஷ்: என்ன கதை சார்?

புரொபஸர்: Manage என்றால் தொழுவத்தில் குதிரை, மாடுகளுக்கான உணவுத் தொட்டி. ஒரு தொழுவத்தில் நிறைய கொள்ளு, தவிடு, புண்ணாக்கு, வைக்கோல் எல்லாம் வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் அதில் ஒருநாள் முதலாளியின் நாயும் படுத்துக் கிடந்தது. அது என்ன பண்ணிச்சாம்? குதிரைகளை சாப்பிட விடலையாம். குதிரைகள் நெருங்கும் போதெல்லாம் குரைத்து விரட்டிச்சாம். அதனால் குதிரைகள் மெலிந்து வாடிப் போயின. இது என்ன பிரச்னை, நிறைய உணவை வைக்கிறோமே என குழம்பின முதலாளி ஒருநாள் தொழுவத்துக்கு வந்து பார்த்தால் அங்கே கிடக்கும் தனது நாய் எந்த கால்நடையையும் சாப்பிட விடாமல் அழிச்சாட்டியம் பண்ணியிருப்பதைக் கவனித்தார். அவர் ஒரு தடியை எடுத்து நாயை ரெண்டு சாத்து சாத்தினார். அதோடு நாய் தன் அட்டகாசத்தை நிறுத்திக் கொண்டது. இப்படி தொழுவத்தில் கிடக்கும் நாயைப் போல சிலர் இருப்பார்கள். அவர்களும் தின்ன மாட்டார்கள். பிறரையும் தின்ன விட மாட்டார்கள். பொறாமை கொண்டவர்கள், அதிகமும் இப்படி இருப்பார்கள்.

சேஷாச்சலம்: சரிம்மா... நீ சொல்ல வந்ததைச் சொல்லு. அப்போ பப்புல என்னாச்சு?

நடாஷா: என் பிரண்டு சுந்தரிடம் சொன்னேன்: "you are absolutely loving this drink, the Moscow Mule." அதற்கு அவன் சொன்னான், "You are wrong in saying that. It is wrong English to say I am loving it. I just love it.

புரொபஸர்: கரெக்ட்.

கணேஷ்: இதில என்ன கரெக்ட்? Love and loving ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒண்ணு நிகழ்காலம், இன்னொண்ணு தொடர் காலம். சரி தானே? I eat an apple, I am eating an apple. அதைப் போலத் தானே?

புரொபஸர்: இல்லை. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. Eat என்பது ஒரு செயல். அதற்கு தொடர்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தலாம். I am eating என்பது சரி தான். ஆனால் உணர்ச்சிக்கு தொடர்காலம் சரியல்ல. I am thinking over the matter, I am worrying about money a lot என்றெல்லாம் சொல்லக் கூடாது. ஏனென்றால் உணர்வது என்பது நீடித்த ஒன்று, அது தொடர்ச்சியானது அல்ல. நாம் அப்படி நினைத்தாலும் கூட அது உண்மையல்ல. உதாரணமாக, நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். ஆனால் சந்தோஷமாக இருந்து கொண்டிருக்க மாட்டேன். நடாஷா நீ சொல்வது சரி தான், I am wondering, I am loving, I am liking என்பதெல்லாம் Indianism தான். இந்தியர்கள் பயன்படுத்தும் தப்பான பிரயோகங்கள்.

(இனியும் பேசுவோம்)