சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல்! 69 - தா.நெடுஞ்செழியன்

1961 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் கல்விநிறுவனத்தை கொல்கத்தாவில் இந்திய அரசு உருவாக்கியது. அமெரிக்காவில் உள்ள எம்ஐடியில் உள்ள Alfred P. Sloan School of Management, ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷன், மேற்கு வங்காள அரசு, இந்தியத் தொழில்துறை ஆகியவை இணைந்து இந்த மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனத்தைக் கொல்கத்தாவில் உருவாக்கினார்கள். தொடக்க காலத்தில் ஜெகதீஷ் சேத், ஜே கே.சென்குப்தா போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற மேலாண்மை பேராசிரியர்களின் முயற்சியில் இது தொடங்கப்பட்டு, தற்போது ஆசியாவிலேயே மிகச் சிறந்த மேலாண்மைக் கல்லூரியாக விளங்கி வருகிறது. இந்தக் கல்லூரியின் வளாகத்தைச் சுற்றி ஏரிகள் அமைந்திருக்கும். ஒவ்வோராண்டும் பல்வேறு பறவையினங்கள் இக்கல்லூரியின் சுற்றுலாப் பயணிகளாக இந்த ஏரிகளை நோக்கி வருகின்றன. கொல்கத்தாவில் ஜோக்கா என்ற இடத்தில் இது அமைந்துள்ளது.

இங்கு மேலாண்மைத்துறையில் Post Graduate Diploma in Management (PGDM), PGPEX (Post Graduate Programme for Executives), Post Graduate Diploma in Business Analytics (PGDBA) உட்பட பல முதுகலைப் பட்டப்படிப்புகள், ஆராய்ச்சிப் படிப்புகள், மேலாளர்களுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆராய்ச்சிகளும் செய்யப்படுகின்றன.

இக்கல்லூரியில் ஃபினான்ஸ் லேப் என்று ஓர் ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்துள்ளது. இந்த மையத்தின் மூலம் ஃபினான்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டிரேடிங் லேப் போன்ற துறைகளில் தங்களுக்கென தனிமுத்திரையைப் பதித்து வருகிறார்கள். நிதிசார்ந்த சந்தையில் புதிய முறைகளைக் கையாள்வதை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு, அதில் புதிய முறைகளை உருவாக்குவதற்கும், நிதிசார்ந்த வணிகத்தில் செயல்படக் கூடிய மேலாளர்களுக்கு உதவுவதற்கும் தேவையான எல்லா பயிற்சிகளையும் இந்த ஆராய்ச்சி மையம் இங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்குத் தருகிறது.

ஐஐஎம் - பெங்களூரு 1973 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இங்கு பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ், பப்ளிக் பாலிஷி, பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஆகிய பிரிவுகளில் எம்பிஏ படிப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. ஐந்தாண்டு பயிலும் டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபி என்ற ஆராய்ச்சிப் படிப்பும் வழங்கப்படுகிறது.

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைசார்ந்த எண்ணற்ற மேலாண்மை நிபுணர்களை உருவாக்க அதற்கான மேலாண்மைக் கல்வி அளிப்பதற்கு இங்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது.

இவர்கள் உலகின் நான்கு தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்களான Lancaster University, McGill University, YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY, EBAPE/FGV ஆகியவற்றுடன் இணைந்து இண்டர்நேஷனல் மேனேஜ்மென்ட் புரோகிராம் (IMP) என்ற கல்வியை அளித்து வருகிறார்கள். இதன் மூலம் மிகச் சிறந்த உலக அளவிலான மேலாண்மை நிர்வாகிகளை உருவாக்கி வருகிறார்கள்.

ஐஐஎம் - அகமதாபாத், ஐஐஎம் - கொல்கத்தா, ஐஐஎம் - மும்பை ஆகிய மூன்று மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்களும் உலகம் முழுவதும் குறுகிய கால பயிற்சி வகுப்புகளை எடுக்கிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக வளைகுடாப் பகுதி, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் இந்தியாவின் வர்த்தக வளர்ச்சி, பல்வேறு நாடுகள் இந்தியாவுடன் வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான தற்போதைய சூழ்நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அது சார்ந்த மேலாண்மையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் குறுகிய காலப் பயிற்சிகளை எடுக்கிறார்கள். இந்தப் பயிற்சிகளின் மூலமாக பன்னாட்டு வர்த்தக தொடர்புள்ள நிறுவனங்கள் அவர்களுக்குத் தேவையான மேலாண்மைத்துறை சார்ந்த நிபுணர்களைப் பெற்று பயனடைகின்றன. இந்த ஐஐஎம் நிறுவனங்கள் உட்பட இந்தியாவில் உள்ள பிற ஐஐஎம் கல்விநிறுவனங்களிலும் சேர "கேட்' தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது அவசியமாகும்.

இவை தவிர, இந்தியாவில் "இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபாரின் டிரேட்' என்பது 1963 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசால் டெல்லியில் நிறுவப்பட்டது. இது இந்தியாவின் ஏற்றுமதியை உலக அளவு எடுத்துச் செல்வதற்குத் தேவையான மனிதவளங்களை உருவாக்குவதற்காகத் தொடங்கப்பட்டது. உலக அளவிலான ஏற்றுமதிச் சந்தைகளை ஆராய்ந்து அவற்றின் தேவைகளைக் கண்டறிந்து இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குத் தேவையான மேலாண்மை நிர்வாகிகளை உருவாக்குவதற்கென்று இது தொடங்கப்பட்டது. இங்கும் இரண்டாண்டு இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் எம்பிஏ வழங்கப்படுகிறது. எம்ஏ எகானாமிக்ஸ் டிரேட் அண்ட் ஃபினான்ஸ் என்ற படிப்பும் வழங்கப்படுகிறது. IIFD - கல்கத்தாவிலும் இதன் வளாகம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டு சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது.

1979 -ஆம் ஆண்டு குஜராத்திலுள்ள ஆனந்த் என்ற ஊரில் கிராமப்புற மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வணிகத்துக்குத் தேவையான மேலாண்மை நிர்வாகிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்திய வெண்மைப் புரட்சியின் தந்தையான டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் முன்முயற்சியில் Institute of Rural Management Anand (IRMA Anand) தொடங்கப்பட்டது.

NDDB (National Dairy Development Board), இந்திய அரசு, குஜராத் மாநில அரசு, Swiss Development Co-operation, தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள், இந்திய மற்றும் சர்வதேச ஏஜென்சிகள் இணைந்து கிராம மேலாண்மைக்கென தனியாக ஒரு மேலாண்மைக் கல்லூரி உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த மேலாண்மைக் கல்லூரி குறித்து, டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் தனது வாழ்க்கை வரலாற்று நூலில் , "இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிக்கக் கூடிய மாணவர்களில் ஒரு சிலரேனும் இங்கு படித்து வெளியுலகுக்குச் சென்று பல்வேறு புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களை உருவாக்குவார்கள். இதுவே நமதுநாட்டின் கிராமப்புற மக்களின் வளர்ச்சிக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கும் அடிப்படையாக அமையும்' என்று கூறியிருக்கிறார்.

IRMA - Anand - Cp Post Graduate Diploma in Rural Management, Fellow Programme in Rural Management, Executive Post Graduate Diploma in Management (Rural), Management Development Programme ஆகிய படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இங்கு படிக்கக் கூடிய மாணவர்கள், கிராமப்புறம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்து பணியாற்றி வருகிறார்கள். இங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு எண்ணற்ற சிறந்த தொழில் நிறுவனங்கள் வேலை வாய்ப்பளிக்கின்றன. குறிப்பாக இதில் பயின்ற பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகிறார்கள்.

ஜமன்லால் பஜாஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் - என்ற கல்வி நிறுவனம், 1965 -ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. ஸ்டான்போர்ட் யுனிவர்சிடி, யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் மும்பை, ஜமன்லால் பஜாஜ் சேவா ட்ரஸ்ட் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியாக மும்பையில் இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. தற்போது இந்த கல்விநிறுவனத்தின் தரம், ஆசியாவிலுள்ள மேலாண்மைக் கல்லூரிகளின் தர வரிசையில் முதல் 25 இடங்களில் உள்ளது. குறிப்பாக மேற்கிந்திய தொழில் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான, காரணமான எண்ணற்ற மேலாண்மை நிர்வாகிகளை 1965 -ஆம் ஆண்டு முதல் உருவாக்கி வருகிறது.

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் சிறந்த கல்வி நடைமுறைகளை எடுத்துக் கொண்டு நம்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பல மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனங்கள், இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான மனித வளங்களை சிறந்த முறையில் உருவாக்கித் தந்ததால், இந்தியா ஓரளவுக்கு தொழில் வளர்ச்சியடைய முடிந்தது.

அப்போதிருந்த அரசுகளும் , தொழில் அதிபர்களும் இணைந்து தொலை நோக்குப் பார்வையுடன், நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு எந்தெந்ததுறைகளில் மனித வளம் தேவைப்படும் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டு, அந்தத் துறைகளில் மனித வளத்தை அதிகரிக்கக் கூடிய திட்டமிடலை - வெளிநாட்டில் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் உதவியோடு செய்தனர். அவற்றின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் தரப்படும் கல்வியை அப்படியே நூறு சதவீதம் தர முடியவில்லை என்றாலும் 70 முதல் 80 சதவீதம் வரை நமது நாட்டு மாணவர்களுக்குத் தந்தனர். நம்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அது உதவியாக இருந்தது.

ஆனால் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இதுபோன்ற தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் திட்டமிடுவது இந்தியாவில் மிகக் குறைவாகவே காணப்படுகிறது.

ஆனால் உலகின் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மாறி வரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப தாங்கள் மாணவர்களை உருவாக்க 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திட்டமிட்டு அதற்கான தளத்தினை எல்லாப் பாடப் பிரிவுகளிலும் உருவாக்கின. தற்போதும் உருவாக்கி வருகின்றன. ஆனால் நமது நாட்டில் அத்தகைய சிறந்த கல்விச் சூழல் அமையவில்லை என்பது மிகவும் வருந்தத்தக்கது ஆகும்.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்: சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org