வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம்214 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் நடாஷா என்னும் பெண்ணுடன் சேர்ந்து மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தைப் பயன்படுத்துவதில் வரும் பிழைகளை உண்மையென நம்பி தவறான பிரயோகங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் Indianism பற்றி பேச்சு திரும்புகிறது. அவர்கள் பல இந்திய ஆங்கில தவறுகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்கள்.

நடாஷா: நான் ஒரு பப்புக்கு போயிருந்தேனா, அங்கே a guy was knocking back Moscow Mule.

நடாஷா (தன் போனை கோபமாக சோபாவில் வைக்கிறாள்): முடியல!

கணேஷ்: என்னாச்சு?

நடாஷா: My friends!

கணேஷ்: அவங்களுக்கு என்ன?

நடாஷா: எனக்கு ரெண்டு நெருங்கின தோழிகள்.

கணேஷ்: Your best friends.

நடாஷா: இல்ல, they are kind of besties.

கணேஷ்: அதென்ன புதுசா பெஸ்டி?

நடாஷா: அதாவது நீ எனக்கு நல்ல நண்பனாகலாம், ஆனால் பெஸ்டி ஆக முடியாது.

கணேஷ்: ஏன்?

நடாஷா: இரண்டு பெஸ்டிகளுக்கு நடுவே ஒரு மின்சாரம் பாயும். இவங்க நினைக்கிறது அவங்க காதில கேட்கும். இவங்களுக்கு அடிபட்டா அவங்களுக்கு வலிக்கும். அந்த மாதிரி ஓர் இணக்கமான பந்தம்.

கணேஷ்: இது "இதயம்" முரளி கதையா இல்ல இருக்குது.

சேஷாச்சலம்: ஹா... ஹா...

நடாஷா: You are so old - fashioned.

அதனால் நீயும் நானும் பெஸ்டியாக முடியாது. மேலும் உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது.

கணேஷ்: இருக்கட்டும்!

நடாஷா: காதலுக்கும் பெஸ்டியா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. ஆனால் இது வெறும் நட்பு இல்ல, அதுக்கும் மேல. To be a bestie is like a biffle.

கணேஷ்: இது என்ன அடுத்ததா?

நடாஷா: நீ கேள்விப்பட்டதில்ல? Best friends for life. அதோட சுருக்கம் தான் biffle. அதை இப்போது ஒரு பெயர்ச் சொல்லாக்கி biffle என அழைக்கிறார்கள்.

கணேஷ்: அட

நடாஷா: உனக்கு biffle என யாரும் இல்லையா?

கணேஷ்: ம்ம்ம்... ஏன் இல்லை? இதோ இருக்குதே ஜூலி. அவன் தான் என்னோட க்ஷண்ச்ச்ப்ங். (ஜூலியை நோக்கி) Hi biffle!

ஜூலி: கிர்ர்ர்ர்ர்

கணேஷ்: இருக்கட்டும். சரி நீ சொல்ல வந்ததைச் சொல்லு. என்னோட பெஸ்டீஸுக்கு ஒரு பிரச்னை. எதாவது ஒரு பையன் கூட சட்டுன்னு குளோஸ் ஆகிறது. கேட்டா சும்மா டைம்பாஸுக்குன்னு சொல்றது. அப்புறம் அவன் விட்டுட்டு போனதும் உட்கார்ந்து அழுவுறது. இப்போ ஒருத்தி "நான் செத்துரப் போறேன்னு' சொல்றா.

கணேஷ்: ஐயோ! நீ என்ன சொன்னே?

நடாஷா: போ... செத்துப் போன்னு சொன்னேன்.

கணேஷ்: வெரி குட். நல்ல பெஸ்டி.

நடாஷா: போடா...

சேஷாச்சலம்: இந்த டைம்பாஸ் என்கிறது சரியான ஆங்கிலம் இல்ல, தெரியுமா?

கணேஷ்: நிஜமாவா?

சேஷாச்சலம்: ஆமாம். time pass என்பதன் பொருள் spending time aimlessly. ஆனால் மேற்கத்தியர்கள் இப்படி பயன்படுத்துவதில்லை. அவர்கள் chilling out, winding down, relaxing, killing time என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். After a gruelling day’s work he sank into the hot bath to wind down. அதுவும் குளிரான பகுதிகளில் இப்படி இதமான வெதுவெதுப்பான நீரில் மூழ்கி இருந்து மெல்ல குளிப்பது ரிலாக்ஸானது. இந்த டைம்பாஸ் என்பதை நாம் இந்தியர்களே கண்டுபிடித்தது.

கணேஷ்: இந்த பேரில் ஒரு வார சஞ்சிகை கூட வருதே.

புரொபஸர்: ஆமா. ஆனால் சேஷு இது ஆங்கில இந்திய சொல் தான், இது Indianism தான் என்றாலும் வெறுமனே killing time என்பதுக்கும் time pass என்பதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதே.

சேஷாச்சலம்: என்ன?

புரொபஸர்: chill out எனும் போது ஜாலியா பொழுதுபோக்குறது, ஓய்வு எடுக்கிறது என பொருள் வருது. அது கடுமையான வேலையில் ஈடுபடாததற்கான எதிர்பதம். ஆனால் நாம இந்தியர்கள் வேலையை அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் பண்ணி முடிக்கிற ஒரு productive ஆன விசயமா பார்க்கிறதில்ல. நாம் காலத்தை நமக்கு வெளியே பார்க்கிறோம். காலத்தை பயன்படுத்த விழையாமல் காலத்தோடு பயணிக்கிறோம். அதனால் தான் நம் பண்பாட்டில் சும்மா இருப்பது ஒரு முக்கிய ஆன்மிக நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. Just time pass என நாம சொல்லும் போது அதுக்கு இந்திய பண்பாட்டை ஒட்டின ஒரு தனி அர்த்தம் வந்து விடுகிறது.

கணேஷ்: ஓ... இவ்வளவு விசயம் இருக்குதா?

புரொபஸர்: ஆமா. நமது துறவிகள் பலரும் டைம் பாûஸ பின்பற்றி பெரும் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் தான்.

(இனியும் பேசுவோம்)