சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல் ! 62 - தா.நெடுஞ்செழியன்  

இசை எல்லாருக்கும் பிடித்தமான விஷயமாகும். மக்கள் மனநிலை எவ்வாறு இருந்தாலும், தங்களுக்குப் பிடித்த இசையை அவர்கள் விரும்பி ரசித்துக் கேட்கும்போது தங்களுடைய கவலைகளையெல்லாம் மறந்து விடுகிறார்கள். வேறு ஓர் உலகத்துக்கு இசை அவர்களை அழைத்துச் செல்கிறது. இசை என்பது பல்வேறு இசைக் கலைஞர்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பலதரப்பட்ட மக்களையும் கவர்ந்து இழுக்கும் வகையில் உருவாக்கப்படுவதுதான்.

2019 FORBES இதழில் வெளிவந்த கட்டுரையின்படி, உலக அளவில் இசை தொழில்துறையின் வருமானம், 19 பில்லியன் டாலர். இது 2018 ஆண்டை விட 10 சதவீதம் அதிகம்.

இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் போனோகிராபிக் இன்டஸ்ட்ரி (IFPI) என்ற அமைப்பு தற்போது வெளியிட்ட ஆண்டறிக்கையின்படி, உலக அளவில் இசைத் தொழில்துறையின் வருமான 2018 -ஆம் ஆண்டு 9.7 சதவீதம் வளர்ந்துள்ளது. இணையத்தில் இசை கேட்கும் ரசிகர்களின் மூலமாகக் கிடைக்கும் வருமானம் 32.9 சதவீதம் ஆகும். இணையத்தில் தரவிறக்கம் செய்து பாடல் கேட்பது 21. 2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.

உலக அளவில் இசை தொழில்துறை சந்தையில் அமெரிக்கா முதல் இடத்தில் உள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் ஜப்பானும், மூன்றாவது இடத்தில் பிரிட்டனும் உள்ளன. நான்காவது இடத்தில் ஜெர்மனி, ஐந்தாவது இடத்தில் பிரான்ஸ் உள்ளன. இசை தொழில்துறை சந்தையில் டிஜிட்டல் மியூசிக்கின் பங்கு 58.9 சதவீதமாகும். 255 மில்லியின் பேர் பணம் கொடுத்து இசையைத் தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துகிறார்கள். தற்போது சிடி, கேசட் வழியாக வரும் வருமானம் 10.1 சதவீதம் குறைந்து உள்ளது. ஆனால் டிஜிட்டல் மியூசிக் மூலம் வரும் வருமானம் 21.1 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

IFPI - இன் ஆண்டறிக்கையின்படி, இணையத்தின் வாயிலாக விளம்பரம், கேம்ஸ், டிவி ஆகியவற்றுக்கு இசை அமைத்துத் தருபவர்களின் (மியூசிக் சிங்கரனை சேஷன் செய்து தருபவர்களின்) வளர்ச்சியும் 5.2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

ஆசியா மற்றும் ஆஸ்ட்ரேலிசியாவில் இருந்து இசையை ரசிக்கக் கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை 11.7 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. லத்தீன் அமெரிக்காவில் 16.8 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. ஐரோப்பிய 0.1 சதவீதம், வட அமெரிக்கா 14 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. தென்கொரியாவில் 17.9 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

இந்த ஆண்டறிக்கையின் மூலம் இசைத் தொழில்துறை மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடையும் நிலையிலேயே உள்ளது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.

இத்துறையில் பல்வேறு வகையான வேலைவாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. நம் எல்லாருக்கும் இசை என்றவுடன், இசை அமைப்பாளர், பாடகர் மட்டுமே நமது கவனத்தில் வருகிறார்கள். இதையும் தாண்டிஇந்தத்துறையில் எண்ணற்றவர்களின் உழைப்பும், தேவையும் இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனிப்பதில்லை.

இசைக்கான காப்புரிமை மற்றும் அது தொடர்பான சட்டரீதியான அணுகுமுறைகள் என்பவை, இசையை உருவாக்கியவர்கள்; இசையை உபயோகிப்பவர்கள்; இசையை எவ்வாறு உபயோகிக்கலாம் என்பனவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இசையமைப்பாளரிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகே பிறர் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும். இசையின் வழியாக வரும் சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைகளைக் கண்டுபிடிப்பது, அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பது ஆகியவையும் இசைக்கான காப்புரிமையில் அடங்கும். இசை தொழில்துறை சார்ந்த படிப்பில் இந்த இசைக்கான காப்புரிமை பற்றிய படிப்பும் உள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள பெர்க்லி காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக் - இல் வழங்கப்படும் இசைத்துறை இளங்கலைப் பட்டப்படிப்புகளில் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

Music in Composition, Music in Contemporary Writing and Production, Music in Electronic Production and Design, Music in Film Scoring, Music in Jazz Composition, Music Business/ Management, Music Education, Music Production and Engineering, Music Therapy, Music in Performance, Music in Professional Music, Music in Songwriting

இவை தவிர, Acoustics and Electronics என்ற படிப்பு உள்ளது. இசை அரங்குகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது? என்பதைப் பற்றிய படிப்பு இது. பல்வேறு காலகட்டங்களில் இசை எவ்வாறு வளர்ந்து வந்துள்ளது என்பதைப் பற்றிப் படிக்கும் MUSIC History. டெலிவிஷன் மற்றும் நவீன ஊடகங்களில் இசையைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றிய படிப்பு, பழைய இசையை நவீன டிஜிட்டல் வடிவத்துக்கு மாற்றி பாதுகாப்பதைப் பற்றிய படிப்பு, பல இசைக்கருவிகளை வாசிப்பது பற்றிய படிப்பு போன்ற பல்வேறு இசை தொடர்பான படிப்புகளை பெர்க்லி காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக் வழங்கிவருகிறது.

முதுகலைப் பட்டப்படிப்பில் Global Entertainment and Music Business, Music Production, Technology, and Innovation, Music in Scoring for Film,Television, and Video Games, Brass Performance, Choral Conducting, Collaborative Piano, Composition,

Classical Contemporary Music Performance, Harp Performance, Marimba Performance, Music Education: Non-Licensure Program, Music Education - Autism Concentration, Musical Theater, Orchestral Conducting, Percussion Performance, Piano Performance, String Performance, Vocal Pedagogy, Voice Performance, Opera Performance, Woodwind Performance - Multiple, Woodwind Performance - Bassoon, Clarinet, Flute, Oboe and Saxophone உட்பட எண்ணற்ற பிரிவுகளில் இசை தொடர்பான படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

பெர்க்லி காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக்கில் Berklee Indian Ensemble என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள், இந்தியாவில் உள்ள வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள பழங்குடியின மக்களின் இசை, வட மற்றும் தென்னிந்திய இசைகள் (ஹிந்துஸ்தானி, கர்நாடக இசை) கொன்னக்கோல் இசை ஆகியவற்றை மேற்கத்திய இசையின் நுட்பங்களுடன் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். தபலா, மிருதங்கம், சிதார், சாரங்கி உட்பட இந்தியாவில் உள்ள பல இசைக்கருவிகளை வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். உலகெங்கும் வழக்கத்தில் உள்ள ஜாஸ் மியூசிக் போன்றவற்றுடன் இந்திய இசைநுட்பங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமை பற்றித் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். நவீன இசைக்கருவிகள், எலக்ட்ரானிக் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இந்திய இசையை உருவாக்குவதற்கும் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். இந்திய கலைகளின் அடிப்படையான சிந்தனைமுறை, அழகியலைத் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். தென்னிந்திய இசையில் உள்ள ராக, தாள முறைகள் மேற்கு ஆப்ரிக்க, பிரேசில் நாட்டு இசை நுட்பங்களுடன் இயைந்திருப்பது பற்றியும் தெரிந்து கொள்கிறார்கள்.

இவ்வாறு வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்தியாவில் உள்ள நாட்டுப்புற, பழங்குடியின மக்களின் இசை உட்பட பல்வேறு இசை வகைகள் கற்றுத்தரப்படுகின்றன. ஆராய்ச்சிக்குட்படுத்தப்பட்டு வளர்க்கப்படுகின்றன. ஆனால் நமதுநாட்டில் உள்ள சில இசைப் பல்கலைக்கழங்களில் நாட்டுப்புற, பழங்குடியன மக்களின் இசைகள் கற்றுத் தரப்படுவதில்லை.

இந்தியா பல்வேறு கலாசாரங்களைக் கொண்டுள்ள நாடு. 50 முதல் 100 கி.மீ. இடைவெளியில் கூட வேறுபட்ட தனித்தன்மையுடைய இசையின் வடிவங்கள் உள்ளன. தமிழகத்திற்கும் இது பொருந்தும். திருமண விழா, கோயில் திருவிழா, மரணச் சடங்குகள் என மனித வாழ்க்கையின் எல்லாத் தருணங்களிலும் இசை இடம் பெற்றுள்ளது. தனிமனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இசை பிரிக்க முடியாத ஓர் அங்கமாகிவிட்டது. எனவே இந்தியாவில் உள்ள இசைப் பல்கலைக்கழகங்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு வகையான இசைகளை மாணவர்களுக்குக் கற்றுத் தருவதுடன், அவற்றைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு, அவற்றை வளர்த்தெடுப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் கண்டறிய வேண்டும்.

நமது நாட்டில் எண்ணற்ற இசைக்கலைஞர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை ரேடியோ, தொலைக்காட்சி எல்லைகளுக்குள் சுருக்கிக் கொள்ளாமல், உலக அளவில் அவற்றை எடுத்துச் செல்லக் கூடிய சூழல் தற்போது உள்ளது.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்: சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org