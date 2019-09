வேலை... வேலை... வேலை... வேலை... 

இஸ்ரோவில் வேலை

பணி மற்றும் துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Technician B - 40

1. Fitter - 20

2. Electronic Mechanic - 15

3. Plumber - 02

4. Welder - 01

5. Machinist - 01

பணி: Draughtsman B - 12

1. Draughtsman Mechanical -10

2. Draughtsman - Electrical - 02

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 21,700 + இதர சலுகைககள் வழங்கப்படும்.

பணி: Technical Assistant - 35

1. Mechanical - 20

2. Electronics - 12

3. Civil - 3

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் முதல் வகுப்பு டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 44,900 + இதர சலுகைககள் வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலமும் செலுத்தலாம்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.isro.gov.in/sites/default/files/hsfc_advt}bilingual_final.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வுகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

தேர்வு மையம்: பெங்களூரு

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ட்ற்ற்ல்ள்://ஜ்ஜ்ஜ்.ண்ள்ழ்ர்.ஞ்ர்ஸ்.ண்ய் என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பின்னர் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக்கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.isro.gov.in/sites/default/files/hsfc_advt-bilingual_final.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 13.09.2019



தேசிய வளிமண்டல ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தில் வேலை

பணி: Scientist/Engineer (SD) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.67,700 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

தகுதி: முதல் வகுப்பில் இயற்பியல், வளிமண்டல அறிவியல், விண்வெளி இயற்பியல் பிரிவில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள், முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

பணி: Scientist/Engineer (SC) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100 + இதர சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

தகுதி: முதல் வகுப்பில் பொறியியல் துறையில் எம்.டெக் முடித்திருப்பதுடன் மின்காந்தத் துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.narl.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பிரிண்ட் அவுட்டை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: “The Administrative Officer (R&R), National Atmospheric Research Laboratory, P.B. No.123, S.V. University, Post Office, Tirupati - 517502, Andhra Pradesh

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.narl.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 13.09.2019



மத்திய அரசில் வேலை

பணி: Radio Technician

காலியிடங்கள்: 05

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200

வயதுவரம்பு: 20.09.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ், டெலி கம்யூனிகேசன், எல்க்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேசன் பிரிவுகளில் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்று ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.dgil.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து விரைவு அஞ்சல், பதிவு அஞ்சலில் அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, Directorate of Lighthouses and Lightships, “Deep Bhavan” Pt. Nehru Marg, Jamnagar 361008, Gujarat என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 20.09.2019



தமிழக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 405

பணி: மருந்தாளுநர் அல்லது மருந்து வழங்குபவர் (Dispenser)

வயதுவரம்பு: 01.07.2018 தேதியின்படி 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 57 வயது பூர்த்தியடையாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: சித்தா, யுனானி, ஆயுர்வேதா, ஹோமியோபதி போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் மருந்தாளுநர் அதாவது டிப்ளமோ இன் பார்மஸி முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது தமிழக அரசால் நடத்தப்படும் டிப்ளமோ இன் பார்மஸி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

சம்பளம்: நாளொன்றுக்கு ரூ.750 வழங்கப்படும். தினமும் 6 மணி நேரம் பணியாற்ற வேண்டும். வாரத்தில் 6 நாட்கள் வேலை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: தமிழக சுகாதாரத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான http://www.tnhealth.org -இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து, கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதித்துறை இயக்குநர், அறிஞர் அண்ணை அரசினர் இந்திய மருத்துவமனை வளாகம், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600 016

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.tnhealth.org/nptification.php அல்லது http://www.tnhealth.org/online_notification/notification/N19082117.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 20.09.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்