சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல் ! 65 தா.நெடுஞ்செழியன்

தமிழகத்தில் ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் 1904 ஆம் ஆண்டு மதுரையில் பிறந்தார். இவர் புகழ்பெற்ற நடனக் கலைஞர். இவருடைய தந்தையார் நீலகண்ட சாஸ்திரி என்ற பொறியாளர் ஆவார். இவருடைய தந்தை இவருடைய சிறுவயதில் இருந்தே தியோசோபிகல் சொசைட்டியுடன் ஒரு தொடர்பை உருவாக்கித் தந்தார். மதம் மற்றும் மூடப்பழக்க வழக்கங்களைத் தாண்டி ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் சிந்திக்க இந்த தியோசோபிகல் சொசைட்டி அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தது.

நீலகண்ட சாஸ்திரி அவருடைய ஓய்வுக்குப் பிறகு சென்னை அடையாறில் ஒரு நிலத்தை வாங்கி தியோசோபிகல் சொசைட்டி எஸ்டேட் என்று பெயரிட்டார். இது தற்போது சென்னை பெசன்ட் அவன்யூவில் அமைந்துள்ளது.

ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் சிறுவயது முதலே அன்னிபெசண்ட் அம்மையார், டாக்டர் ஜார்ஜ் சிட்னி அருண்டேல் ஆகியோருடன் தொடர்புடையவராக இருந்தார். தனது தந்தையாரின் மறைவுக்குப் பிறகு ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் தியோசோபிகல் சொசைட்டியில் இணைந்து பணியாற்றினார்.

1936 ஜனவரி மாதம் 6 இல் கலாúக்ஷத்திரா என்ற ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்கினார். பின்னர் 1962 ஆம் ஆண்டு கலாúக்ஷத்ரா தற்போதுள்ள பெசண்ட் நகர் வளாகத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது. அப்போது பணவசதி இல்லாததால், ருக்மிணி தேவி இந்த வகுப்பறைகளையெல்லாம் மிக எளிமையாக உருவாக்கினார். மாணவர்கள் தங்கிப் பயிலும் விடுதிகளை எல்லாம் மிகக் குறைந்த செலவில் மிக அழகாக கட்டியமைத்தார். 1993 இல் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தின்படி கலாúக்ஷத்திரா இந்தியாவின் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

கலாúக்ஷத்திராவின் முன்னேற்றத்துக்கு அன்னி பெசன்ட் அம்மையார், ஜேம்ஸ் கசின்ஸ், சி.பி.இராமசுவாமி ஐயர், ஸ்ரீ சுப்பிரமணியசாஸ்திரி போன்றோர் உறுதுணையாக இருந்திருக்கின்றனர். டைகர் வரதாச்சாரி, காரைக்குடி சாம்பசிவ ஐயர், மைசூர் வாசுதேவாச்சாரியார், பூதலூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிய சிறந்த இசைக்கலைஞர்கள்இங்கு பணியாற்றியுள்ளனர்.

அவருடைய அர்ப்பணிப்பையும், சிறப்பையும் பார்த்து 1977 இல் அந்நாளைய பாரதப் பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய் அவரை இந்தியாவின் குடியரசுத்தலைவர் பதவிக்குப் பரிந்துரைத்தார். ஆனால் ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் அதை உடனடியாக மறுத்தார். ஏனென்றால், " நான் ஒருவேளை குடியரசுத்தலைவரானால் இந்த கலாúக்ஷத்திரா நிறுவனத்தை நல்லமுறையில் நடத்திச் செல்ல முடியாது; எனது பணி கலைக்கான ஒரு கல்லூரியை உருவாக்குவதே. அதுவே எனது நோக்கம். அதனால் குடியரசுத் தலைவர் பதவி வேண்டாம்'' என்றார்.

ருக்மணி தேவி காலேஜ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்பது 1935 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. DANCE, MUSIC, VISUAL ARTS என்ற மூன்று படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்தப் படிப்புகள் பரதநாட்டியம், கர்நாடக சங்கீதம், விசுவல் ஆர்ட்ஸ் என்ற மூன்று துறைகளில் படிப்புகள் சொல்லித் தரப்படுகின்றன. தற்போது இந்தக் கல்லூரியானது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வருகிறது.

1930 ஆம் ஆண்டு சிறந்த கவிஞரான வள்ளத்தோள் நாராயணமேனன் என்பவரால் கேரள கலாமண்டலம் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இங்கு குருகுலமுறையில் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. இங்கு மாணவர்கள் தங்கிப் படிக்க வேண்டும். எட்டாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் டூ வரை நடனம் மற்றும் இசை கற்றுத் தரும் பள்ளிப் படிப்பும் இங்குள்ளது. மூன்று ஆண்டு பட்டப்படிப்புகள் சென்ட, மத்தளம், மிருதங்கம், கர்நாடக சங்கீதம் ஆகியவற்றில் வழங்கப்படுகின்றன. முதுகலைப் பட்டப்படிப்புகளில் M.A. Mridangam, M.A. Chenda, M.A. Karnatic Music ஆகியவை சொல்லித் தரப்படுகின்றன. இளநிலை ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும், முதுநிலை ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும் வாய்ப்பாட்டு மற்றும் இசைக் கருவிகள் தொடர்பாக உள்ளன.

மொகலாயர்களின் ஆட்சிக்காலத்தின்போது வக்கீல்கள் என்பவர்கள் அரசவையில் முக்கியமாக குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாகவும், அரசுக்கு ஆதரவாகவும் வாதிடுபவர்களாக இருந்தார்கள்.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆங்கிலேயர்கள், அயர்லாந்தைச் சேர்ந்தவர்கள், ஸ்காட்லாந்த் நாட்டினர் மட்டுமே வக்கீல்களாகச் செயல்பட்டு வந்தார்கள். 1846 ஆம் ஆண்டு லீகல் பிராக்டிஷனர் ஆக்ட் - இன் படி சட்டத்துறையில் எந்த ஒரு தேசத்தினரும், மதத்தினரும் வழக்குரைஞராகப் பணியாற்ற முடியும் என்பது நடைமுறைக்கு வந்தது. இதற்காகவே இந்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

1961 ஆம் ஆண்டு அட்வகேட்ஸ் ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன் வாயிலாக பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா சட்டப்படிப்பிற்கான வரைமுறைகளை உருவாக்கியது. சட்டப்படிப்பில் உயர்ந்த தொழில்ரீதியான தரத்தை நிர்ணயிக்கக் கூடிய பொறுப்பு பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்தச் சட்டப்படிப்பானது இந்தியாவில் மூன்றாண்டு சட்டப்படிப்பான எல்எல்பி அல்லது இரண்டாண்டு சட்டப்படிப்பான பி.எல். என்ற முறைகளில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சட்டப் படிப்புகளைப் படிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஓர் இளங்கலைப் பட்டத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்விநிறுவனத்தில் முடித்திருக்க வேண்டும்.

லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவின் பரிந்துரையின்படி சட்டப்படிப்பை அடுத்தகட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு நேஷனல் லா ஸ்கூல் ஆஃப் இந்தியா யுனிவர்சிட்டி ஆக்ட் - 1986 இன்படி இந்த நேஷனல் லா ஸ்கூல் ஆஃப் இந்தியா யுனிவர்சிட்டி 1986 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. பல்வேறுதுறை சார்ந்த சட்டப்பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய, உலகத்தரத்துக்கு இணையான சட்டப்படிப்புகளைச் சொல்லித்தரும் கல்விநிறுவனமாக இது உருவாக்கப்பட்டது. இந்தப் பல்கலைக்கழகம், பிற துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு உகந்த முறையில் தேவையான சட்டங்களை உருவாக்கி, வளர்த்தெடுக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு உலகத் தரத்துக்கு இணையான சட்டப் படிப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

B.A. LL.B.(Hons.) என்ற ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சட்டப்படிப்பை இந்தக் கல்விநிறுவனம் வழங்குகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா முழுவதும் "நேஷனல் லா ஸ்கூல்' எனப்படும் சட்டக் கல்லூரிகள் பல்வேறு மாநிலங்களில் அமைக்கப்பட்டன.

பிளஸ் டூ விற்குப் பிறகு அகில இந்திய அளவில் நடைபெறும் Common Law Admission Test (CLAT) என்ற தேர்வின் வாயிலாக இந்தச் சட்டக் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றனர். பிளஸ் டூ விற்குப் பிறகு இந்த தேர்வு எழுதக் கூடிய மாணவர்கள், 5 ஆண்டுகள் படிப்பதற்காக, பிஏ எல்எல்பி, பிஎஸ்சி எல்எல்பி, பிஎஸ் டபிள்யூ எல்எல்பி, பிகாம் எல்எல்பி , பிபிஏ எல்எல்பி என்று பல்வேறு பிரிவுகளில் படிப்புகள் உள்ளன. தங்களுக்கு விருப்பமான இளங்கலை சட்டப் படிப்பு படித்தவர்கள், முதுகலை சட்டப்படிப்புகளையும் இங்கு படிக்கலாம்.

இவற்றில் குறிப்பாக பெங்களூருவில் உள்ள நேஷனல் லா ஸ்கூல் ஆஃப் இந்தியா யுனிவர்சிட்டி, உலகின் சிறந்த சட்டப் பல்கலைக்கழகங்களுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டு, தமது பாடத்திட்டத்தை மிகச் சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கிறது. உலகின் சிறந்த பல்கலைக்கழகமான நேஷனல் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர், யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியா -டேவிஸ், யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒக்லஹாமா, ட்யூக் யுனிவர்சிட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் லா - அமெரிக்கா போன்ற உலகின் தலைசிறந்த சட்டப்பல்கலைக்கழகங்களின் இணைந்து அவற்றின் தரத்துக்கு ஏற்ப தங்களுடைய பாடத்திட்டங்களை மாற்றி உலகத்தரத்துக்கு இணையாகப் பணியாற்றி வருகிறார்கள். மேலும் அவ்வப்போது இத்துறையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்து, தமது பாடத்திட்டங்களில் மாற்றங்களைச் செய்துவருகிறார்கள். இது இந்தியாவின் தலைசிறந்த சட்டப் பல்கலைக்கழகமாக இயங்கி வருகிறது.

இதேபோன்று கவர்ன்மெண்ட் லா காலேஜ் ஆஃப் மும்பை 1855 - ஆம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது. இது ஆசியாவிலேயே மிகவும் பழமையான சட்டக் கல்லூரி ஆகும். இது யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் பாம்பே உருவாவதற்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்டது. இந்தக் கல்லூரியில் மிகவும் புகழ்வாய்ந்த முன்னாள் மாணவர்களாக டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர், லோகமான்ய திலகர், எம்.சி.சக்லா, சர் மோதிலால் சேத்தல்வாட், நீதிபதி ஒய்.வி.சந்திரசூட், நானி பல்கிவாலா ஆகியோர் பயின்றிருக்கிறார்கள். இவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்திலும், பின்னர் உச்சநீதிமன்றத்திலும் பணிபுரிந்து இந்தக் கல்லூரிக்கென தனி மரியாதையை உருவாக்கிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போதும் இங்குள்ள எண்ணற்ற ஆசிரியர்கள் பார், ஜுடிசியரி, அகாடமி ஆகிய மூன்றிலும் தங்களுக்கென தனிமுத்திரை பதித்துள்ளார்கள். உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதிகளில் ஐந்து பேர் இந்த கல்லூரியில் படித்தவர்கள்.

இந்தக் கல்லூரியில் மூன்று ஆண்டு, ஐந்தாண்டு இளங்கலை சட்ட பட்டப்படிப்புகள் உள்ளன.

ஓராண்டு பயிலும் Postgraduate Diploma Course in Securities Law, Postgraduate Diploma Course in Human Rights, Postgraduate Diploma Course in intellectual property Rights, Diploma in Cyber Law ஆகியவையும் உள்ளன.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்:

சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org