வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 210 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் நடாஷா என்னும் பெண்ணுடன் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துவதில் ஏற்படும் பிழைகளை உண்மையென நம்பி தவறான பிரயோகங்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் Indianism பற்றி பேச்சு திரும்புகிறது. அப்போது சேஷாச்சலம் பொதுவாக நமது அலுவலகக் கடிதங்களில் வரும் மற்றொரு Indianism தெரியுமா எனக் கேட்கிறார். அது என்னவெனப் பார்ப்போமா?

கணேஷ்: என்ன சார் அது - your's thankfully?

சேஷாச்சலம்: Please revert at the earliest. சிலர் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் please revert back என எழுதுவார்கள். ரெண்டுமே தப்பு.

கணேஷ்: அப்படியா?

சேஷாச்சலம்: Revert என்றால் ஒரு முந்தின நிலைக்கு மீள்வது. பதில் எழுதவும் எனும் பொருள் அதற்கு இல்லை. இந்தியாவில் தான் இப்படி தப்பாக இச்சொல்லைப் பயன்படுத்துவதை கடமையாகக் கொண்டுள்ளோம்.

புரொபஸர்: True

கணேஷ்: அப்போ எப்படித் தான் சொல்றதாம்?

நடாஷா: Respond at the earliest. கரெக்டா டாக்டர்?

சேஷாச்சலம்: கரெக்ட். You can also simply say “reply”. Kindly reply to the mail at the earliest?

கணேஷ்: அதென்ன டாக்டர் at the earliest?

சேஷாச்சலம்: எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம். As early as you can. இருப்பதிலேயே வெகு சீக்கிரமாக.

புரொபஸர்: டேய் I am fed up!

சேஷாச்சலம்: ஏன்டா?

புரொபஸர் (கணேஷை நோக்கி): போன வகுப்பில நான் இதைச் சொல்லல? உனக்கு நான் வகுப்பில சொல்லித் தர எதையும் நினைவு வச்சிக்கிறதில்ல. அடுத்தவங்க சொல்லித் தந்தா அதை தவறாக மனசில ஏத்திக்கோ. மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு தானே மணம்?

கணேஷ்: ஐயய்யோ அப்படி இல்ல சார். போன வாரம் நான் out of station. நான் அதனால லீவ் எடுத்திட்டேன். நீங்க சொல்லித் தரப்போ நான் வகுப்பில நான் இருந்திருக்க மாட்டேன் சார்.

புரொபஸர்: சரி போகட்டும். ஆனா ஒண்ணு, நீ வகுப்பில இருந்திருந்தா இப்படி திரும்பவும் தப்பா பேசி இருக்க மாட்டே.

கணேஷ்: இப்போ என்ன சார் தப்பா சொல்லிட்டேன். Out of station. அப்படீன்னா நான் ஊரில இல்ல. சரி தானே சார்?

புரொபஸர்: ம்ஹும். அது தப்பு. Out of town என்று சொல்ல வேண்டும்.

கணேஷ்: அப்படீன்னா இத்தனை நாளா ஏன் சார் out of station என்று சொன்னாங்க சார்?

புரொபஸர்: நல்ல கேள்வி. எனக்குத் தெரிந்த ஒரு பதில் அது பழைய கால நடைமுறையைப் பிரதிபலிப்பது என்பது. அன்றெல்லாம் கார், தனியார் பேருந்து, விமான வசதிகள் அதிகம் இல்லை. வெளியூர் போக வேண்டும் என்றால் ரயில் தான் ஏற வேண்டும். ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ரயிலேறி வெளியே புது ஊருக்கு போய் விட்டேன் எனக் குறிக்க out of train station என சொல்ல ஆரம்பித்து அதுவே out of station என மாறியது. ஆனால் இன்று போக்குவரத்து நிலை அப்படி இல்லையே. இன்று ஒருவர் out of station என சொல்வது காலத்துக்குப் பொருந்தாதது. I was out of town when you took the class என்று சொல்லணும்.

நடாஷா: சார் prepone என்பது தவறான பிரயோகம் என கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.

புரொபஸர்: ஆமாம். நிச்சயமாக. ஆனால் அதை தவறான சொல் என்பதை விட ஒரு Indianism என சொல்லலாம். இந்தியர்கள் postpone என்பதற்கு (ஒரு செயலை தள்ளிப் போடுவது) எதிர்சொல்லாக prepone என்பதை பயன்படுத்தத் தொடங்கினார்கள். அதுவே லாஜிக்காகவும் பலருக்கும் பட்டதால் அது நிலைத்தும் போனது. பின்னர் ஆக்ஸ்போர்ட் அகராதியிலும் அதைச் சேர்த்தார்கள். ஆனால் உலக அரங்கில் யாரும் prepone என்பதை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை.

கணேஷ்: அதுக்கு alternative, மாற்றுச் சொல், என்ன சார்?

(இனியும் பேசுவோம்)