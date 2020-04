வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம்

ஊரடங்கு உத்தரவு பிரகடனம்பண்ணப்பட்ட நிலையில்புரொபஸர், கணேஷ் மற்றும் ஜூலிபுரொபஸரின் நண்பரான வீரபரகேசரியின் வீட்டுக்குச் சென்றிருக்கிறார்கள். வீரபரகேசரி தன்னை சோழப்பேரரசின் சக்கவர்த்தியாக நம்பி தனது சேவகர்களின் உதவியுடன் தனது பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்து வருகிறவர். ஒரு சின்ன விசயத்துக்காக வீரபரகேசரி கணேஷிடம் கோபித்துக் கொள்கிறார். அவர் அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதாக, அவன் தலை உடனே கொய்யப்படுமென கட்டளை பிறப்பிக்கிறார். கணேஷ் மன்னிப்புக் கோர அவர்அவனிடம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப் போவதாகச் சொல்கிறார். அதில் ஒன்பதுக்கு சரியாகபதிலளித்தால் அவன் தலை தப்பும்.

கணேஷ் (தனக்குள்): அப்பாடா...

இன்னும் சில கேள்விகள் தாம், எப்படியும் சீக்கிரமே விடிஞ்சிரும். அதுவரைக்கும்சமாளிச்சிட்டா இந்த கிறுக்கன் கிட்டேயிருந்து தப்பிச்சிரலாம்.

அமைச்சர்: மன்னர் மன்னா, நாட்டில்ஏற்பட்டுள்ள அபாய நிலையை முன்னிட்டு உங்களிடம் பேச மருத்துவ ஆலோசகர்குழு வந்துள்ளது.

வீரபரகேசரி: சரி, வரச் சொல்.

மருத்துவர் குழுவில் ஐவர் இருக்கிறார்கள். அவர்களின் தலைவர் ஒரு முதிய மருத்துவர்.

மருத்துவக்குழு தலைவர்: மன்னர் மன்னா, நீ நீடூழி வாழ்க.

வீரபரகேசரி: இருக்கட்டும், இருக்கட்டும். நாட்டில் ஏதோ படுபயங்கர வியாதி உலவுகிறதாமே?

மருத்துவக்குழு தலைவர்: ஆம், மன்னா, it could soon turn into a pandemic. அடுத்த வாரமே ஐம்பது கோடி பேர் இறந்து விடுவார்கள்... நாம் உடனடியாய் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால்.

வீரபரகேசரி: சரி, நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறீர்கள்?

மருத்துவக்குழு தலைவர்: நாங்கள் தினமும் டிவியில் தோன்றி மக்களை எச்சரிக்கிறோம். பேஸ்புக்கில் எழுதி பயமுறுத்து

கிறோம்.

வீரபரகேசரி: Wasted fellows. Scare mongers. Doom mongers. Doom and glood merchants. Prophets of doom.

ஜூலியிடம் கணேஷ்: என்ன சொல்ல திட்டுகிறார் மன்னர்?

ஜூலி: Scare mongers, doom mongers என்றால் பீதியை, புரளியைக் கிளப்புகிறவர்கள். Doom and gloom merchants, prophets of doom என்றால் உலகம் அழியப் போகிறது எனும் கணக்கில் பேசி மக்களை பய

முறுத்துகிறவர்கள். உதாரணமாக கடந்த வாரத்தில் லண்டனின் இம்பீரியல் காலேஜ் ஓர் ஆய்வு முடிவை வெளியிட்டது. அதன் கணிப்பு என்னவெனக் கேட்டால் அதிர்ந்து விடுவாய்.

கணேஷ்: என்ன?

வீரபரகேசரி: என்ன சொல்கிறது உனது நாய்?

ஜூலி: ஒன்றுமில்லை மன்னா...

வீரபரகேசரி: Fear not doggy.

கணேஷ்: அதென்ன doggy?

ஜூலி: குழந்தைகள் நாயை செல்லமாக doggy எனச் சொல்லும். நம் மன்னர் இன்னும் அந்த குழந்தை நிலையில் தான் இருக்கிறார் போல.

வீரபரகேசரி: என்ன சொல்கிறது உமது ஸ்ரீன்ழ்?

கணேஷ்: cur என்றால் என்ன?

ஜூலி: அதுவா, தெருநாயை ஸ்ரீன்ழ், ம்ர்ய்ஞ்ழ்ங்ப் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். நீ இப்படி கேட்டுக்கொண்டே போனால் என்னால்

உன் முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லவே முடியாமல் போகும் கேட்டுக்கோ.

கணேஷ்: சாரி.

வீரபரகேசரி: What says the tyke?

ஜூலி: இதுக்கும் மீனிங் கேட்காதே. ஙர்ய்ஞ்ழ்ங்ப் என்பதன் மற்றொரு பெயர் Mongrel. இவர் வேற திரும்பத் திரும்ப ஒரே கேள்வியைக் கேட்டு கடுப்பேத்தறார். My lord, I am not a mongrel. I am a breed dog.

வீரபரகேசரி: ஓஹோ.... உம்மை எமது பட்டத்து அரசியாருக்கு

பரிசளிக்கலாமே?

ஜூலி: இல்லை மன்னா, யாமார்க்கும் குடியல்லோம். என்னை விற்கவோ வாங்கவோ பரிசளிக்கவோ முடியாது.

வீரபரகேசரி: வர வர நாய் கூட எதிர்த்து பேசுகிறது. (அமைச்சரிடம்) யோவ் மண்டைவீங்கி.

அமைச்சர்: மன்னர் மன்னா

வீரபரகேசரி அவரை கன்னத்தில் அறைகிறார்: போ. இனி எவனும் எதிர்ப்பேச்சு எனக்கு பேசக் கூடாது.

அமைச்சர் (கன்னத்தைத் தடவியபடி): அபாரம் மன்னா.

ஜூலி: மன்னர் மன்னா, நான் கணேஷுக்கு மருத்துவர்களும், விஞ்ஞானிகளும் சேர்ந்து செய்கிற scare mongering பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இம்பீரியல் காலேஜ் விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்ட அறிக்கைப்படி இம்மாத இறுதியில் அமெரிக்காவில் மட்டுமே இந்த வைரஸால் 22 லட்சம் பேர் இறந்து போவார்கள் எனக் கூறியிருந்தார்கள்.

வீரபரகேசரி: ஐயகோ

ஜூலி: ஆனால் எதார்த்தமோ வேறு. அமெரிக்காவில் இதுவரை வெறும் 785 பேர் தான் இறந்திருக்கிறார்கள். லெவிட் எனும் நோபல் பரிசு பெற்ற அமெரிக்க விஞ்ஞானியோ வரும் வாரங்களில் நோய்த்தொற்று வெகுவாகக் குறையும் என்றிருக்கிறார். He is a realist, while the rest of the experts seem to be doom mongers. நீங்க இவனுங்களைத் திட்னதில் தப்பே இல்லை.

வீரபரகேசரி அமைச்சரிடம்: இந்த மருத்துவக்குழுவினரை கொதிக்கிற எண்ணெய் சட்டியில் இட்டு வாட்டு.

(கணேஷிடம்) உனக்கு ஒரு கேள்வி: Pandemic என்றால் என்ன?

(இனியும் பேசுவோம்)