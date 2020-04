பார்வை... வழி... செயல்! - 93

பாப்புலேஷன் சயின்ஸஸ்:

பாப்புலேஷன் சயின்ஸ் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான துறையாகும். இது மக்கள் தொகைஆராய்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வாழும் மக்களுக்கு என்னவிதமான நோய்கள் வருகின்றன? வயது, பாலினம், மக்களின் பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு ஆகியவை சார்ந்து என்ன நோய்கள் வருகின்றன? எதனால் வருகின்றன? என்பனவற்றைக் கண்டறிவதற்கு இந்த பாப்புலேஷன் சயின்ஸஸ் படிப்பு உதவுகிறது.

சமூகத்தில் ஒரு தனி நபரின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதற்குப் பயன்படும் மிக முக்கியமான துறையாக பாப்புலேஷன் சயின்ஸ் இயங்கி வருகிறது.

பொது சுகாதாரத்தின் தன்மையைநிர்ணயிப்பதில் ஒரு தனிநபரின் நடத்தை, சுற்றுச்சூழல், சமூக, பொருளாதாரக்காரணிகள், பரம்பரை குணாதிசயங்கள் எந்த அளவுக்கு பங்கு வகிக்கின்றன? பொது சுகாதாரத்தில் இவை எந்த அளவுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன?

என்பதைக் கண்டறிவதில் இந்தத்துறையின் பங்கு மிக இன்றியமையாதது.

இந்தத் துறையில் பணியாற்றுபவர்கள் பல்வேறு துறைகளிலிருந்து வந்து, தங்களது துறை சார்ந்த அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இதில் பொது சுகாதார மருத்துவம், ஃபார்மசி எகனாமிக்ஸ் டெமோகிராபிக் மற்றும் அர்பன் பிளானிங் போன்ற துறையில் உள்ளவர்கள் தவிர பிற துறைகளில் இருந்தும் இதில் இணைகிறார்கள். தங்கள் துறைசார்ந்த வளர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டு, உயர் கல்விக்காகவும், ஆராய்ச்சிக்காகவும் இத்துறையில் பலர் இணைகிறார்கள்.

International Institute of Population Sciences (IIPS), Mumbai

இந்தியாவில் 1956- ஆம் ஆண்டு Sir Dorabji Tata Trust, இந்திய அரசு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் சபை ஆகிய மூன்றும் ஒன்றிணைந்து "டெமோகிராபிக் ட்ரெய்னிங் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர்' (DTRC) என்ற கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மும்பையில் நிறுவப்பட்டது. 1970- ஆம் ஆண்டு இந்தக் கல்வி நிறுவனம் பெயர் மாற்றப்பட்டு "இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ்' (IIPS) என்று அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் 1985 - ஆம் ஆண்டு மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வாயிலாக இது நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்பட்டது. தற்பொழுது இந்தக் கல்வி நிறுவனம் மத்திய அரசின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபர் (Ministry of Health and Family Welfare) கீழ் இயங்கி வருகிறது. இக்கல்வி நிறுவனம் மனிதவளத்தை முக்கிய அடிப்படையாக வைத்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் திட்டமிடுவதற்கு (Planning) தேவையான பல அடிப்படைத் தகவல்களை வழங்கி வருகிறது. இதனால் இந்தியாவின் திட்ட கமிஷன் (Planning Commission) மிகச் சிறப்பாக இயங்க முடிகிறது. இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது முதல் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து குறிப்பாக ஆசியா மற்றும் பசுபிக் பகுதி, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் உள்ள மாணவர்கள் இங்கு வந்து பயில்கின்றனர். இது ஆசியாவிலேயே மிகச் சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக விளங்கி வருகிறது. இங்கு படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் உலகெங்கிலும் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், உலகின் பெரிய நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணியாற்றி வருகிறார்கள்.

எண்ணற்ற மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி பணிகளில் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இக்கல்வி நிறுவனம் ஈடுபட்டு வருகிறது. உதாரணமாக நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே (NFHS), டிஸ்ட்ரிக் லெவல் ஹவுஸ் ஓல்ட் சர்வே (DLHS), நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் (NRHM), யூத் இன் இந்தியா ப்ராஜெக்ட், அடல்ட் டோபாக்கோ சர்வே (GATS India Project), Research and Intervention in Sexual Health: Theory to Action (RISHTA), நியூட்ரிசன் சர்வீஸ் அன்ட் லாங்கிடுடினல் ஏஜிங் ஸ்டடி இன் இந்தியா (LASI) என பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு இக்கல்வி நிறுவனம் இந்திய அரசின் சார்பாக ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சிகளினால் வந்தடைந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில் எண்ணற்ற திட்டப்பணிகள் மக்கள் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டன. இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளம் www.iipsindiaac.in ஆகும். இந்த இணையதளத்தில் இந்தியாவில் இன்றைய மக்கள் தொகை எவ்வாறு உள்ளது என்பதைத் துல்லியமாக அறிய முடியும்.

இப்பல்கலைக்கழகத்தில் ஏழு துறைகள் அமைந்துள்ளன.

Department of Mathematical Demography and Statistics, Department of Fertility Studies, Department of Public Health and Mortality Studies,Department of Migration and Urban Studies, Department of Population Policies and Programmes,Department of Development Studies, Department of Extra Mural Studies and Distance Education (Projects) ஆகிய துறைகளே அவை.

இத்துறைகளின் வாயிலாக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. உலக நாடுகளின் மக்கள் தொகையைப் பிறநாடுகளின் மக்கள் தொகையுடன் ஒப்பீடு செய்து அதன் முடிவுகளை இவர்கள் மிகச் சிறந்த முறையில் உலகே வியக்கும் வண்ணம் அளித்து வருகிறார்கள். இப்பல்கலைக்கழகத்தில் இந்தியாவின் மிக உயரிய களப்பணி ஆராய்ச்சிகள் 11 நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள் தற்பொழுதும் ஓர் ஆராய்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இப்பல்கலைக்கழகத்தில் 3 முதுகலை பட்டப் படிப்புகளும், ஒரு எம்பில் புரோகிராம் மற்றும் பிஎச்டி புரோகிராம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. M.A/M.Sc.,

(Population Studies) என்ற படிப்பில் சேர குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஏதேனும் ஓர் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

M.Sc., (Bio}statistics and Demography) என்ற படிப்பில் சேர பி ஏ அல்லது பிஎஸ்சி இளங்கலைப் பட்டம் (Bio or Health Statistics, Mathematics or Statistics or two full papers on Maths or Statistics from any University) பெற்று இருக்க வேண்டும்.

Master of Population Studies (M.P.S) என்ற படிப்பில் சேர குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன், மானுடவியல், பயோ ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ், Development ஸ்டடீஸ், எகனாமிக்ஸ், புவியியல், ஹெல்த் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ், பாப்புலேஷன் ஸ்டடீஸ், பொலிடிகல் சயின்ஸ், சைக்காலஜி, ரூரல் டெவலப்மென்ட், சோசியல் வொர்க், சோசியாலஜி மற்றும் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் ஆகிய பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் எம் ஏ அல்லது எம்எஸ்சி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இங்கு முதுகலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு என தனியாக ஓர் ஆன்லைன் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு அதன் வாயிலாக மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இங்கு எம் ஏ கோர்ஸ் படிப்பவர்களுக்கு மாதம் 5 ஆயிரம் ரூபாய் கல்வி உதவித் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது எம்பில் படிப்பவர்களுக்கு மாதம் 6000 ரூபாய், பிஎச்டி ப்ரோக்ராம் படிப்பவர்களுக்கு மாதம் ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித் தொகையாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக பல்வேறு குறுகிய கால பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் நீண்டகாலப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

இது தவிர பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகள், செமினார் மற்ற துறையினருக்கும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஐக்கிய நாட்டு சபை, உலக வங்கி, இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட், சுகாதார நிறுவனங்கள், வெளிநாடுகளிலுள்ள அரசுகள், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், என்ஜிஓ மற்றும் தனியார் கன்சல்டன்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவை இங்கு பயின்ற மாணவர்களை பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுத்தி வருகிறார்கள்.

இது போன்ற படிப்புகளை இந்தியாவில் மிகக்குறைந்த கல்வி நிறுவனங்களே நடத்தி வருகின்றன. ஆனால் வளர்ந்த நாடுகளில் எண்ணற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் இப்பாடப் பிரிவினை மிக முக்கியமானதாகக் கருதி நடத்தி வருகிறார்கள். இத்துறை சார்ந்த மனித வளத்தை மிகச் சிறந்த முறையில் உருவாக்கி வருகிறார்கள்.

தற்போது இந்தியாவில் மாணவர்கள் வேலை கிடைக்கும் என்ற நோக்கில் நிறையப் பேர் படிக்கும் படிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, நிறையப் பேருடன் போட்டியிட்டு காணாமல் போகிறார்கள்.

இது போன்ற படிப்புகளில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்புகளைப் பற்றிய தகவல்கள் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தெரியாமல் இருப்பதன் காரணமாக இதுபோன்ற துறைகளை நோக்கிச் செல்வது குறைவாகவே உள்ளது.

இலட்சக்கணக்கானோர் பயிலும் துறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நமது மாணவர்கள் போட்டியிடுவது, அத்துறை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்வது என தங்களுடைய எண்ணற்ற திறமைகளை வீணடிக்கிறார்கள்.

ஆனால் ஆயிரக்கணக்கானோரே போட்டியிடும் பாப்புலேஷன் சயின்சஸ் போன்ற துறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் மாணவர்கள் போட்டியிட்டால் வெற்றி பெறுவது எளிது.

இது போன்ற துறைகளை தேடக்கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிகக் குறைவாக உள்ளது என்பது ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது. வேலை வாய்ப்புகள் தரும் கல்வி சார்ந்த தகவல்களை ஆழமாகவும் விரிவாகவும் தேடக் கூடிய ஆர்வம் நமக்கு மிகவும் குறைவு.

எனவே எளிதாக அறியக்கூடிய தகவல்களை முன்னிலைப்படுத்தி பலரும் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடிய துறைகளைத் தேர்வு செய்து தோல்வி அடைவதை விட, இது போன்ற சிறந்த துறைகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதே நமது விருப்பமாகும்.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர் சமூக கல்வி ஆர்வலர் www.indiacollegefinder.org