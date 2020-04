வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம்

ஊரடங்கு உத்தரவு பிரகடனம் பண்ணப்பட்ட நிலையில் புரொபஸர், கணேஷ் மற்றும் ஜூலி புரொபஸரின் நண்பரான வீரபரகேசரியின் வீட்டுக்குச் சென்றிருக்கிறார்கள். வீரபரகேசரி தன்னை சோழப்பேரரசின் சக்ரவர்த்தியாக நம்பி தனது சேவகர்களின் உதவியுடன் தனது பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்து வருகிறவர். ஒரு சின்ன விசயத்துக்காக வீரபரகேசரி கணேஷிடம் கோபித்துக் கொள்கிறார். அவர் அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதாக, அவன் தலை உடனே கொய்யப்படுமென கட்டளை பிறப்பிக்கிறார். கணேஷ் மன்னிப்புக் கோர அவர் அவனிடம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப் போவதாகச் சொல்கிறார். அதில் ஒன்பதுக்கு சரியாக பதிலளித்தால் அவன் தலை தப்பும்.

கணேஷ்: Pandemic என்பதற்கு நான் சொன்ன பதிலில் என்ன பிரச்னை மன்னா? "வேகமாய் ஒரு நாடுமுழுக்க பரவுகிற ஒரு நோய்த்தொற்று' என்பது சரிதானே?

வீரபரகேசரி: ஓரளவுக்குச் சரியே. ஆனால் இந்த விளக்கத்தில் ஒரு சிக்கலும் உள்ளது. “வேகமாய்ப் பரவும்” என்பது கட்டை மீறிப் பரவுகிற எனும் தொனி வந்து விடுகிறது.

கணேஷ்: அது சரி தானே மன்னா?

வீரபரகேசரி: இல்லை. Pandemic என்றால் an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area. It affects an

exceptionally large no of people. புரிகிறதா?

கணேஷ்: என்ன வித்தியாசம்? ஒன்றும் இல்லையே.

வீரபரகேசரி: மந்திரி! off with his head!

கணேஷ்: அப்படீன்னா?

ஜூலி: தலையை வெட்டுன்னு அர்த்தம்!

கணேஷ்: ஐயோ மன்னா...ஒரு நிமிடம் கொடுங்கள். யோசிக்கிறேன். (யோசிக்கிறான்) புரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு நாட்டில் வியாதி பரவினால் pandemic. ஆனால் ஒரு நாட்டு மக்களில் கணிசமானோருக்குப் பரவினால் இல்லை. ஐயோ... அதானே நீங்க தந்த விளக்கம். குழம்புதே. ஜூலி காப்பாற்று.

ஜூலி: Dont panic. இரண்டு விளக்கங்களையும் கவனிச்சுப் பாரு. நீ என்ன சொன்னே? வேகமாய் ஒரு நாட்டில் பரவுகிற வியாதி. அவர் என்ன சொன்னார்? ஒரு நாட்டின் அல்லது நிலப்பகுதியின் ஜனத்தொகையை கணிசமாய் பாதிக்கிற வியாதி. வித்தியாசம் இருக்கிறதா?

கணேஷ்: ஆமாம், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள கணிசமான பேரை பாதிக்கிற வியாதி என்பதை நான் தவற விட்டேன்.

ஜூலி: கரெக்ட். அது மட்டுமல்ல, வேகமாய்

பரவுகிறது என்றால் என்ன பொருள்? அது அரசின் கட்டுக்குள் இல்லை எனப் பொருள். ஒரு வைரஸ் பத்து லட்சம் பேரை ஆறு மாதங்களில் பாதிப்பதற்கும் ஒரு வாரத்தில் பாதிப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டா? உண்டு. ஒரே வாரத்தில் என்றால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல், அத்தனை பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் அரசு நிர்வாகம் திணறுகிறது எனப் பொருள். நீ தந்த விளக்கத்தில் உள்ள ஒரு நுட்பமான சிக்கல் அது தான். அதில் பதற்றத்தை, பீதியை கிளப்பும் அம்சம் உண்டு.

வீரபரகேசரி: மிகவும் சரி. அது தான் உன் விளக்கத்தின் தவறு. இப்போது உபகேள்வி: வேகமாய் பரவுகிற வியாதியை என்ன சொல்வோம்? அதற்கும் pandemic என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

கணேஷ்: நான் என் lifeline-ஐ இதற்கு பயன்படுத்த விரும்புகிறேன். (புரொபஸரிடம்) சார், நீங்க தான் எனக்கு உதவணும்.

புரொபஸர்: மன்னிச்சிரு கணேஷ், I am not in the right frame of mind. கவனித்துப் பதில் சொல்லும் மனநிலையில் நான் தற்சமயம் இல்லை.

கணேஷ்: என்ன ஆச்சு சார்?

புரொபஸர்: என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் பிரச்னைகளைத் தான் நீ அறிவாயே? மனம் ஓரிடத்தில் நிற்க மாட்டேன் என்கிறது.

கணேஷ்: சார்... உங்க பிரச்னைகளை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன். இது சத்தியம். என்னை இந்தவாட்டி மட்டும் காப்பாற்றுங்க.

புரொபஸர்: சரி, pandemicக்கான மற்றொரு பொருளில் வரும் சொல் தானே? epidemic. Pandemic என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியில் பரவுகிற நோய்த்தொற்று. அதே epidemic என்றால் வேகமாய் தீவிரமாய் பரவுகிற நோய்த்தொற்று. ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் தொற்றுகிற வேகத்திலும் அளவிலும் தான் இருக்கிறது.

வீரபரகேசரி: Not bad. அடுத்த உபகேள்வி:

கணேஷ்: என்ன மன்னா இது. ஒரு கேள்வி என்றால் அடுத்தடுத்து ஒன்றுக்கு பத்தாய் வருகின்றன. இந்த கணக்கில் பத்து கேள்விகள் நூறாகி விடும் போல.

வீரபரகேசரி: ஒரு மன்னன் என்றால் எதிர்கேள்வியை குடிமக்கள் கேட்கக் கூடாது. இப்படிக் கேட்கிறவர்களை படுக்க வைத்து மிதிக்கத்தான் நூறு யானைகளை வளர்த்து வருகிறேன்.

கணேஷ்: வேண்டாம் மன்னா... கேளுங்க.

(இனியும் பேசுவோம்)