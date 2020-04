​ஊ​ர​டங்கு உத்​த​ரவு பிர​க​டனம் பண்ணப்​பட்ட நிலை​யில் புரொபஸர், கணேஷ் மற்​றும் ஜூலி புரொ​ப​ஸ​ரின் நண்​ப​ரான வீர​ப​ர​கே​ச​ரி​யின் வீட்டுக்​குச் சென்றி​ருக்​கி​றார்​கள். வீர​ப​ர​கே​சரி தன்னை சோழப்​பே​ர​ர​சின் சக்​க​வர்த்​தி​யாக நம்பி தனது சேவ​கர்​க​ளின் உத​வி​யு​டன் தனது பெரிய வீட்டில் வாழ்ந்து வரு​கி​ற​வர். ஒரு சின்ன விச​யத்​துக்​காக வீர​ப​ர​கே​சரி கணே​ஷி​டம் கோபித்​துக் கொள்​கி​றார். அவர் அவ​னுக்கு மரண தண்​டனை விதிப்​ப​தாக, அவன் தலை உடனே கொய்​யப்​ப​டு​மென கட்டளை பிறப்​பிக்​கி​றார். கணேஷ் மன்​னிப்​புக் கோர, அவர் அவ​னி​டம் பத்து கேள்​வி​கள் கேட்கப் போவ​தா​கச் சொல்​கி​றார். அதில் ஒன்​ப​துக்கு சரி​யாக பதி​ல​ளித்​தால் அவன் தலை தப்​பும். இப்​படி வீர​ப​ர​கே​சரி கேள்​வி​கள் எழுப்​பும்​போது அவற்​றில் ஒன்​று​ p​andemi​c ​மற்​றும்​ epidemi​c ஸ்ரீ ​ஆ​கிய சொற்​க​ளுக்கு இடை​யி​லான வித்​தி​யா​சம் என்​ன​வெ​னக் கேட்கி​றார். சரி​யான பதிலை கணேஷ் அளிக்​கி​றான். இப்​போது வீர​ப​ர​கே​சரி இதை சார்ந்து ஓர் உப​

கேள்வி உண்டு என்​கி​றார். அது என்​ன​வாக இருக்​கும்?

வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ​அ​மைச்​சரே!

​அ​மைச்​சர்:​ மன்​னர் மன்னா... எல்​லாம் தயார்.

​வீ​ர​ப​ர​கே​ச​ரி:​ என்ன தயார்?

​அ​மைச்​சர்:​ நீங்க அடுத்த வாரம் வெளி​யிட வேண்​டிய காணொ​ளிக்​கான முன்​ன​றி​விப்​பான ட்வீட்டுக்​கான டிரை​ல​ராக ஒரு செய்​தி​யைக் கொடுத்து விட்டேன். இப்போ உல​கமே நீங்க என்ன சொல்​லப் போறீங்​கன்னு பர​ப​ரப்பா இருக்​காங்க.

​வீ​ர​ப​ர​கே​ச​ரி:​ curiosity kills the cat, but it saves the king.

​க​ணேஷ்: ​​curiosity என்​றால் ஒரு துறு​து​றுப்பு, ஒரு அறி​வார்​வம். தேவை​யில்​லாத விச​யங்​க​ளை​யும் கண்​ட​றி​கிற விருப்​பம். தானே?

​வீ​ர​ப​ர​கே​ச​ரி:​ ஆம் தம்பி. எம் நாட்டு மக்​கள் சதா எம்​மைப் பற்​றியே யோசித்​த​வாறு ஸ்ரீன்ழ்ண்ர்ன்ள்​ ஆக இருப்​பார்​கள். ஆகை​யாலே செய்​தித்​தாள்​க​ளின் முதல் பக்​கத்​தில் மன்​ன​ரா​கிய எமது படம் மற்​றும் நற்​செய்​தி​கள் மட்டுமே வர வேண்​டும்; டி.வி சேனல் விவா​தங்​க​ளில் எல்லாரும் எம்​மையே புகழ வேண்​டும் என ஆணை பிறப்​பித்​தி​ருக்​கி​றேன். எல்​லாம் மக்​க​ளுக்​காக. ​பு​ரொ​ப​ஸர்: ​க​ணேஷ் உனக்கு ஒன்று தெரி​யுமா, இந்த prover​b அதா​வது பழ​மொழி பதி​னா​றாம் நூற்​றாண்​டில் இருந்தே புழக்​கத்​தில் இருக்​கி​றது. ஷேக்ஸ்​பி​ய​ரின் நாட​கங்​க​ளில் கூட வந்​துள்​ளது. ஆனால் அப்​போது curiosity kills ந்ண்ப்ப்ள் அல்​ல...

​க​ணேஷ்: ​பி​ற​கு?

​பு​ரொ​ப​ஸர்: ​C​are kills the cat என அப்​ப​ழ​மொழி இருந்​தது. கடந்த ஒரு நூற்​றாண்​டில் தான் இன்ழ்ண்ர்ள்ண்ற்ஹ் என மாறி விட்ட​து.

​க​ணேஷ்:​ c​are என்​றால்?

பு​ரொ​ப​ஸர்:​ கவலை, மிகை​யான அக்​கறை என்ற பொரு​ளில் c​are வரு​கி​றது. சதா எதை​யா​வது நினைத்து கவ​லை​யில் ஆழ்ந்​தது போல இருப்​ப​து.

​க​ணேஷ்: ​பூனை கவ​லை​யெல்​லாம் படு​மா?

​ஜுலி: ​எ​னக்கு ஒரு பூனைத்​தோழி இருந்​தாள். அதற்கு சதா கவலை மட்டுமே.

​க​ணேஷ்:​ எதற்​காக?

​ஜூ​லி:​ அதற்கு தன்​னையே தனக்​குப் பிடிக்​க​வில்லை என்று நினைத்து கவலை.

​க​ணேஷ்:​ ஓ! அப்​பு​றம்?

​ஜூ​லி:​ நான் போய் கவ​லைப்

​ப​டா​தேம்மா, எனக்கு உன்​னைப் பிடிச்​சிருக்கு. cheer up என்று சொன்​னேன். அதுக்கு அது போடான்​னுட்​டுது. இப்​ப​டித்​தான் c​are kills the cat என்​கி​றது சரி​தான்னு நான் புரிஞ்​சிக்​கிட்​டேன்.

​க​ணேஷ்: ​ரைட்​டு

​வீ​ர​ப​ர​கே​ச​ரி:​ இருக்​கட்​டும், நான் ஒரு உப​கேள்​வியை கேட்க​ணும். வீரர்​களே! இவன் கழுத்​தைக் கொய்​வ​தற்கு வாளை கூர்​தீட்டி வையுங்​கள். கொய்த தலையை மிதிக்க யானை​யைத் தயா​ராக

நிறுத்​துங்​கள்.

​ஜூலி: ​என்​னது வெட்டின தலையை தனியா மிதிக்​கவா? Gross

​க​ணேஷ்:​ கிராஸ் என்​றால்?

​ஜூ​லி:​ Unple​as​ant, disgusting எனும் பொருள்​கள் வரும். அதா​வது அரு​வ​ருப்​பான, கேவ​ல​மான என அர்த்​தம்.

​வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ம்க்க்​கும்.

​க​ணேஷ்: ​இல்லை மன்னா, நான் அர்த்​தம் தெரிஞ்சு இல்ல... தெரி​யா​மலே சொல்​லிட்​டேன்.

​வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ​அந்த தலையை மிதித்த பிறகு திமிங்​க​லங்​கள் துள்​ளும் அக​ழி​யில் வீச​வும்.

​க​ணேஷ்: ​ஐயோ...

​வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ​சரி, பதில் சொல்லு. Epidemiology என்​றால் என்​ன?

​க​ணேஷ்:​ மன்னா இது p​andemic, endemi​c உடன் தொடர்​பு​டைய சொல்​லா?

​வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ம்ம்ம்

​க​ணேஷ்:​ இது இந்த வியா​தி​களை ஆய்வு செய்​யும் ஒரு துறை​யைக் குறிக்​கும் சொல்​லா?

​வீ​ர​ப​ர​கே​ச​ரி:​ என்ன நீ நான் கேள்வி கேட்டால் பதி​லுக்கு நீயும் கேள்வி கேட்குறே? பதில் சொல்​றியா இல்ல ...

​க​ணேஷ்:​ ஐயோ மன்னா... அது தான் என் பதில்.

​வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ​ச​ரி​யான பதில். ஆனால் துல்​லி​ய​மான பதில் அல்ல. ஒரு நோய் மக்​க​ளி​டையே எப்​ப​டிப் பர​வு​கி​றது, எந்த பாணி​யில் பர​வு​கி​றது என்​றெல்​லாம் ஆய்​வது தான் epidemiology.

​க​ணேஷ்: ​சரி மன்னா.... (தனக்​குள்) தப்​பிச்​சுட்​டோம்.

​வீ​ர​ப​ர​கே​சரி: ​ஆ​னால் கேள்வி இன்​னும் முடி​யல.

​க​ணேஷ்: ​ஐயோ...

(​இ​னி​யும் பேசு​வோ​ம்)