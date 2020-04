இணைய வெளியினிலே...

முக நூலிலிருந்து....

பசி அடங்கிவிட்டது...

இனி இந்தப் புலி புல்லைக் கூடத் தின்னாது.

கவி வளநாடன்

செல்பி எடுத்துபதிவிடுவோர் கவனத்திற்கு...

முகக்கவசம் அணிந்துசெல்பி எடுத்து

பதிவேற்றம் செய்தல் பிறருக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும்.

சிபிச்செல்வன் முத்து

ஜ ன்னல் வழி என்னருகில் வந்த வெயில்...

""என்ன எப்போதும் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறாய்'' என்றது!

நேசமிகு ராஜகுமாரன்

உ ங்களின் உழைப்பையும் நேர்மையான உள்ளத்தையும்

கேலி கிண்டல் செய்யும்நபர்களிடம் இருந்து...

சிறு புன்னகை செய்து நகருங்கள்.

காகிதம் பொறுக்கி

""இப்ப எல்லாம் முகக்கவசம் போட்டுக்கிறது பத்தி மக்களுக்கு அதிக விழிப்புணர்வு வந்திருச்சுங்க''

""எப்படி சொல்றீங்க?''

""பாருங்க... தும்மல் வந்தா கூட மாஸ்க்கை கழட்டி தும்மிட்டு திரும்ப போட்டுக்கிறாங்களே''

சிவா

கருணையென்பது..

கூண்டுப்பறவையிடம் வானம் பற்றி பேசாதிருத்தல்!

பனித்துளி

தேடுவதற்கு ஆளில்லையெனில் தொலைந்துபோவதில் என்ன சுவாரஸ்யம்

இருக்கப் போகிறது?

இந்திரா



"தனித்திரு - விழித்திரு' ன்னு சொன்ன வள்ளலாரை மட்டுமல்ல,

"தொடர்ந்து வா, தொட்டு விடாதே'-ன்னு

லாரிக்குப் பின்னாடி எழுதுன பெயிண்டர் அண்ணனையும்

பாகுபாடின்றி தீர்க்கதரிசி ஆக்கி இருக்கிறது... கரோனா!

நாயோன்



இப்போதைய தேவை இது மட்டுமே!

மனநல நிபுணரின் அற்புத அறிவுரைகள்...

1) Virus குறித்து எல்லா செய்திகளில் இருந்தும் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள். எல்லாமே நமக்கு தெரிந்தவைதான். திரும்ப திரும்ப கேட்டு கொண்டிருக்காதீர்கள்.

2) தினமும் எத்தனை பேருக்கு வந்தது, எத்தனை பேர் இறந்தார்கள் என்று பார்த்து கொண்டிருக்காதீர்கள். It is not a Cricket match to know the latest score.Avoid that.

3) மேலும் மேலும் தகவல் அறிய வேண்டும் என்று internet இல் தேடாதீர்கள். இது உங்கள் mental state - ஐ மனநிலையைப் பலவீனப்படுத்தும்.

4) உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் என்று கடுமையான, பயப்படுத்தக் கூடிய messages எல்லாருக்கும் அனுப்பாதீர்கள். இது அவர்களைப் பயப்படுத்துவதுடன், Depressionயும்

ஏற்படுத்தும்.

5) வீட்டில் இருப்பதால் குழந்தைகளுடன் பொழுதைக் கழியுங்கள்.இட்ங்ள்ள், Chess, Caram board and telling stories, enquiring about their Future plans etc etc

6) Maintain discipline by washing your hands, keep yourself Clean. மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழுங்கள்.

7) உங்கள் நேர்மறை எண்ணங்கள் உங்கள் immune system -ஐப் பாதுகாப்பதுடன் உங்களைப் பலப்படுத்தும். உங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் Virus குறித்து உங்கள் immune system- பலவீனப்படுத்தும்.

8) திடமாக நம்புங்கள்.. இதுவும் கடந்து போகும். நாம் நலமாக இருப்போம்.

