இணைய வெளியினிலே...

முகநூலிலிருந்து...



இணைந்து நனையும்

குடையின் மழைத்துளிகள்

உன் தோள் மீது சீராய்

மோதிச் சிதறுகின்றன...

வீணையின் நாதத் துளிகள் போல்.



நேசமிகு ராஜகுமாரன்

ஒரு நாள் இறப்பும் பிறப்பும் பேசிக் கொண்டன.

பிறப்பு இறப்பிடம் கேட்டது: ""ஏன் எல்லாரும் என்னை விரும்புகிறார்கள்?

உன்னை வெறுக்கிறார்கள்?''

இறப்பு கூறியது: ""பிறப்பென்பது ஓர் அழகான பொய்... இறப்பென்பது கசப்பான உண்மை''

தேவு தேவி

குளத்தை விட கிணற்றில் தொலைத்தால்...

தேடுவது எளிது.

எனவே' உனக்குள் தொலைந்து போ.



டிகே கலாப்ரியா

வரலாறு பாடம் கேட்காது...

போதிக்கும்!

பழநிபாரதி

சுட்டுரையிலிருந்து...



பேச்சிலர் பசங்க யாராச்சும்

டிப்ரெஷன், மன உளைச்சல், ஆற்றாமை, அவமதிப்பு...

இப்படியெல்லாம் சொல்லிப் புலம்புனா...

உடனே கல்யாணம் முடிச்சி வச்சிடணும்.

மேற்கூறிய அனைத்தும் பழகிடும்.

உள்ளூராட்டக்காரன்



சைக்கிள்யாரிடம் இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே...

அது வாகனமா?

உடற்பயிற்சிக் கருவியா?

என முடிவுசெய்யப்படுகிறது.

செங்காந்தள்

மலை போலக் குவிந்து கிடக்கின்றது எங்களிடம் அன்பும், அரவணைப்பும்...

ஆனால் அதைப்பிறரிடம்வெளிகாட்டக் கூட...

பணம்தான் தேவைப்படுகின்றது ஏழைகளுக்கு!

சில்ற

வலைதளத்திலிருந்து...



எனக்கு அமெரிக்காவின் நிச்சயதார்த்தம் ஒரு "பிளசன்ட் சர்ப்ரைஸ்'. இங்கே ஓர் ஆண் மற்றும் பெண் பழகுவாங்க. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கொஞ்சம் நாள் மனம் விட்டு பேசித் திரிவாங்க. இவன்தான் எனக்கு, அவள் தான் எனக்குன்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் வந்ததும், ஆண், ஒரு மோதிரம் வாங்கி, அந்த பெண்ணுக்கு எதிரில் முட்டி போட்டு ...

""Will You Marry Me ?''ன்னு கேட்க.. அந்த பொண்ணும்

""Yes ! Yes !'' ன்னு ஆர்ப்பரிக்க..

அதுதான் நிச்சயதார்த்தம்.

இது முடிஞ்சவுடனே... அவங்க ரெண்டு பேரும் "We are engaged' ன்னு ஊருக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க.

இந்த ஊருக்கெல்லாமில் பெற்றோர்களும் அடங்குவார்கள். எங்க ஆபிசில் நாங்க இருக்கும் போது, திடீர்ன்னு கூட வேலை செய்யுறவங்க...

""My daughter just got engaged.. My son got engaged'' ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆரம்பத்தில் என்னடா இது?

நிச்சயதார்த்தம் எம்புட்டு முக்கியம், பெற்றோர்கள் இல்லாமல் நடக்குதேன்னு யோசிச்ச நான் இப்ப, இது தான் வாழ்க்கை முறைன்னு தெரிஞ்சிக்குனேன்.

100 க்கு 99 பொண்ணுங்க "எஸ்' ன்னு பதில் சொன்னாலும்.. அங்கே இங்கே "நோ'ன்னு பதில் சொன்ன பொண்ணுங்க இருக்குறதையும் கேள்விப்பட்டு இருக்கேன். அந்த நேரத்தில் கூட எல்லாரும்... ""என்ன இந்த அபிஸ்டு? ஒரு பொண்ணு மனசைக் கூட அறியாமல் இப்படி பண்ணி வைச்சி இருக்கானே''ன்னு அவனைத்தான் திட்டுவாங்க.

இப்படி "Will you marry me'ன்னு சொல்ற விதம் அவரவர் வசதிக்கேற்ப இருக்கும். பொதுவாக பூங்காவில் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் விளையாட்டு மைதானத்தில், அப்புறம் கோயிலில், சில பேர் பீச்சில், கோல்ப்

கோர்ஸில்...

பொதுவாகவே.. அந்த பெண்ணிற்கு மிகவும் பிடித்த இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கேட்பார்கள்.

https://vishcornelius.blogspot.com/