பிரிவினையால் இறக்கம்... அறிவால் ஏற்றம்! விஞ்ஞானி வெ. பொன்ராஜ்(அப்துல்கலாமின் முன்னாள் அறிவியல் ஆலோசகர்)

கி.பி. 10- ஆம் நூற்றாண்டில் இராச இராசசோழன் கட்டிய தஞ்சை பெரிய கோயில் இன்றைக்கு மேலை நாடுகளில் கற்பிக்கப்படும் STEAM (Science,

Technology, Engineering, Arts and Mathematics) கல்விமுறை கோட்பாட்டிற்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னோடி. இப்படி வல்லமை பெற்ற ஒரு நாடு எப்படி அடிமையானது?

இதற்கு அடுத்து வந்த காலத்தில் கி.பி. 11-17 -ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சோழ மன்னர்களிடம் இருந்து பாண்டிய மன்னர்களுக்கு ஆட்சி மாறுகிறது. கி.பி. 13 -ஆம் நூற்றாண்டு வரை தமிழர்களின் ஆட்சி, தமிழ் மொழி, தமிழர் நிலம், தமிழர் விவசாயம், தொழில் சீர் பெற்று சிறப்பு பெற்று இருந்தது.

கி.பி 13 -ஆம் நூற்றாண்டிற்கு பின்பு இசுலாமியர் ஆட்சி, விஜயநகரப்பேரரசு, ஐரோப்பிய ஆட்சிகள் உருவாகின. இந்த கால கட்டத்தில் பெரும் பலம் வாய்ந்த மன்னராட்சிகள் தொடர்ந்த போர்களால் பலமிழந்து குறுநில மன்னர்கள், ஜமீன்தார்கள் ஆட்சி முறைகள் உருவாகின.

வடமொழி கலப்பு ஏற்படுகிறது. சாதி வேறுபாடுகள் பெருகின. பல்வேறு மதங்களின் ஆதிக்கம் உருவெடுத்தன. அவற்றில் வேறுபாடு உருவாக்கப்பட்டன. சமுதாயத்தில் ஒற்றுமைக்கு பதில் வேறுபாடுகள் புகுத்தப்பட்டு சமூகத்தில் மேடு பள்ளங்கள் தோன்றுகின்றன. தீண்டாமை உருவாகியது. இதன் தாக்கம் சமூக, பொருளாதார வேறுபாடுகளை உருவாக்கி இந்திய சமூகத்தைப் பலம் கொண்ட மேலை நாட்டவரிடம் அடிமைத்தனத்திற்கு கொண்டு செல்ல அடிப்படைக் காரணமாக இருந்திருக்கிறது.

இந்திய தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கி.பி. 16 மற்றும் கி.பி 18 - ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இடையில் படிப்படியாகக் குறைந்தது. பதினேழாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து பிரிட்டிஷ் வாழ்க்கைத் தரம் அதிகரித்ததால், இந்தியா வளர்ச்சியில் பின்தங்கியது. கி.பி 1650 -ஆம் ஆண்டில், இந்திய தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பிரிட்டிஷ் மட்டத்தில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தது. கி.பி. 1871 வாக்கில் அது 15 சதவீதத்திற்கும் குறைந்தது.

நவீன காலத்தின் ஆரம்பத்தில் பெரும் வேறுபாடுகள் ஏற்கெனவே தொடங்கிவிட்டன.

முகலாயப் பேரரசின் உச்சத்தில் ஒப்பீட்டளவில் வளமான இந்தியாவுடன் அவை ஒத்துப்போகின்றன, இருப்பினும் இந்த செழிப்பின் பெரும்பகுதி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மறைந்துவிட்டது.

பதினாறாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரச் செயல்திறன் நீடித்த சர்ச்சைக்கு உட்பட்டது. பதினாறாம் மற்றும் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவுக்கு வந்த ஐரோப்பியர்களின் பயணக் குறிப்புகள் பெரும்பாலும் பெரும் செல்வத்தையும் செழுமையையும் விவரித்தன. ஆனால் ஆளும் வர்க்கங்களுடனான அவர்களின் தொடர்பைப் பிரதிபலிப்பதைப் பார்ப்பது கடினம் அல்ல. ஐரோப்பிய பயணிகளை அடிக்கடி தொடர்பு கொண்ட நடுத்தர வர்க்க வணிகர்கள் மற்றும் பணக்கார விவசாயிகளும் ஒரு வசதியான வாழ்க்கை முறையை அனுபவித்தனர். அவர்கள் உயர்தர உணவு, உடை மற்றும் ஆபரணங்கள், அத்துடன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஆடம்பர பொருட்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தினர்.

இருப்பினும், முகலாய இந்தியா மற்றும் டெக்கான் பற்றிய பயணக் குறிப்புகள் பெரும்பான்மையான இந்தியர்கள் வறுமையில் வாழ்ந்ததாகக் குறிப்பிட்டன. உழைக்கும் வகுப்புகள் மண் குடிசைகளில் வாழும் நிலை, சத்தில்லாத உணவுகளைச் சாப்பிடும் நிலை, அடிப்படை ஆடைகளைக் கூட அணிய வசதியில்லாத நிலை மற்றும் பாதஅணிகளின் பயன்பாடு ஒப்பீட்டளவில் வெளியே தெரியவில்லை என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள். இந்தியாவிற்கும் ஐரோப்பாவிற்கும் இடையிலான சில நுகர்வு வேறுபாடுகளை கலாசார மற்றும் காலநிலை நிலைமைகள் விளக்கக்கூடும் என்றாலும், பெரும்பாலான எழுத்தாளர்கள் சராசரி இந்தியர் வறுமையில் வாழ்ந்தார்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை என்கிறார்கள்.

மேலும், 1595 - ஆம் ஆண்டு முதல், காலப்போக்கில் இந்திய வாழ்க்கைத் தரங்களின் போக்குகளைப் பட்டியலிட்ட ஆவணங்கள் மூலம் அக்பரின் ஆட்சி பொதுவாக பொருளாதார நல்வாழ்வின் உச்சமாகக் காணப்படுகிறது. இது அபுல் பாசல் எழுதிய "அய்னி அக்பரி' நூலில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆக்ரா பிராந்தியத்தில் வருமானம் மற்றும் விலைவாசிகளை மிக நுணுக்கமாக இது அறிவித்தது. பிற்காலங்களுடன் உண்மையான வருமான ஒப்பீடுகளுக்கு ஒரு குறிப்பு புள்ளியை இது வழங்கியுள்ளது.

தொழில்துறைப் புரட்சிக்குப் பிறகுதான் ஐரோப்பாவிற்கும் ஆசியாவிற்கும் இடையேயான வாழ்க்கைத் தரங்களில் பெரும் வேறுபாடு தொடங்கியது. முகலாயப் பேரரசின் உச்சத்தில் ஒப்பீட்டளவில் வளமான இந்தியாவுடன் அவை ஒத்துப்போகின்றன. இருப்பினும் இந்த செழிப்பின் பெரும்பகுதி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மறைந்துவிட்டது. ஆயினும் கூட, இந்தியா பஞ்சத்தால், பட்டினியால் மூழ்கியது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு வேளை சாப்பாட்டிற்கே திண்டாடும் நிலை இந்தியாவில் ஏற்பட்டது.

ஏன்? இந்தியா போன்ற காலனி நாடுகளின் வளங்களை கொள்ளை அடித்தது பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி. மேலை நாடுகளில் குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் தொழிற்புரட்சிஆரம்பித்திருந்தது. தொழிற்புரட்சிக்குத் தேவையான இடு பொருள்களின் தேவைக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகளை ஆக்கிரமித்து, இரும்பு, பருத்தி போன்ற பொருள்களை தங்கள் நாடுகளுக்கு விலையில்லா இறக்குமதி செய்தது. இரும்பு கம்பிகள், இரும்பு தண்டவாளங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, போக்குவரத்திற்கு தேவையான வாகனங்கள் சைக்கிள், கார், பஸ், ரயில் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டு போக்குவரத்தில் புரட்சி ஏற்பட்டது. பருத்தி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு, துணி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. இந்தியாவின் இயற்கை மற்றும் கனிம வளங்கள் சூறையாடப்பட்டன.

17 -ஆம் நூற்றாண்டில் உலகப்பொருளாதாரத்தில் விவசாயத்தில் முதல் இடத்தில் இருந்தது இந்தியா. 18, 19 மற்றும் 20 -ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவில் இருந்த அனைத்து வளங்களையும் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் கொள்ளையடித்தின் விளைவாகவும், வறட்சியாலும் தொடர்ந்து பஞ்சங்களைச் சந்தித்தது. அதன் விளைவாக 6 கோடி மக்கள் சாவைச் சந்தித்தார்கள். இதற்குப் பலியானவர்கள் விவசாயக் கூலிகளும், கைவினைத் தொழிலாளர்களும் தான். 20- ஆம் நூற்றாண்டில் ரயில் பாதைகளின் வரவால், உணவின்றி வாடும் இடங்களுக்கு விவசாயப் பொருள்களை சீக்கிரமாக கொண்டு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டதன் காரணமாக மிகப்பெரிய பஞ்சத்தின் தன்மை குறைந்தது. இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் உலகத்தில் சத்து குறைவான மக்களில் கால்வாசி மக்கள் இந்தியாவில் வசிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

1780 - களில் ஐரோப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, முதல் தொழில்துறை புரட்சி (Industry 1.0) நீர், நீராவி மற்றும் நிலக்கரி போன்ற எரிபொருள்களிலிருந்து இயந்திர சக்தியை (Mechanical Power) உருவாக்கியது. மனித வேலைநாட்கள் அதிகரித்தன. அதே காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் 1780- இல் வேலுநாச்சியார் தலைமையில் பிரிட்டிஷ் படையை எதிர்த்து போராடும் நிலை ஏற்பட்டு, முதல் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் முதல் வெற்றி பெற்ற பெண் வீராங்கனையானார். ஐரோப்பாவில் தொழில் புரட்சி 1.0 உருவானபோது, இந்தியாவில் தமிழகத்தில் சுதந்திர போராட்டம் 1.0வை (Freedom Struggle 1.0) தொடங்கி இருந்தோம்.

கி.பி. 1870-1914 -களில் இரண்டாவது தொழில் புரட்சி (Industry 2. 0) யின் மூலம் ஒரு பொருளை அதிக அளவில் தொடர்ந்து உருவாக்கி பொருத்தும் (Assembly Lines) உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் ஏற்பட மின் ஆற்றல்

(Electrical Energy) கண்டுபிடிப்பு மேல்நாடுகளில் சாதகமானது. குறைந்த நேரத்தில் அதிக உற்பத்தித் திறன் கொண்ட தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கப்பட்டன. போக்குவரத்து வாகனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு உலகெங்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டன. முக்கியமாக மின் சக்தி மற்றும் தொலைபேசிகள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றியது.

அந்த காலகட்டத்தில், இந்தியாவில் 1806 ஜூலை 10 அன்று வேலூர் சிப்பாய்க் கலகம் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டில் நடந்தது. இது 1857 - ஆம் ஆண்டு உருவான மிகப்பெரிய இந்திய சிப்பாய்க் கலகம் கிளர்ச்சிக்கு அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்னோடியாக இருந்தது. இரண்டாவது தொழில் புரட்சி அங்கு நடக்கும் போது, 1876-78- இல் இந்தியா மகா பஞ்சத்தில் அடிபட்டு இந்தியாவில் சுதந்திர போராட்டம் 2.0வை (First War of Independence in India) நாம் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருந்தோம். 1911 டிசம்பர் 12 -ஆம் தேதி கொல்கத்தாவிலிருந்து டில்லிக்கு தலைநகரம் மாற்றம் மற்றும் 1914-18 இல் முதலாம் உலக போர் நடந்தது. 1920 -களில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடத்த வேண்டிய சூழல் இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்டது. ஆனால் நாம் பிரயாணம் செய்வதற்கு 4 சக்கர வாகனங்களை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மேலை நாடுகளில். அங்கு தொழில்புரட்சி தொடர்ந்தது, இங்கு சுதந்திர போராட்டம் தொடர்ந்தது. உப்புச்சத்தியாகிரகம், இரண்டாம் உலகப்போர், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் போன்றவை நடந்தன. 1947 -இல் சுதந்திரம் பெற்றோம்.

1940- களில் தொழில்புரட்சி 3.0 உருவானது. இந்தியா 1943 -இல் வங்காள பஞ்சத்தில் அடிபட்டது. 1940-70 காலகட்டம் தான் தொழில்புரட்சி 3.0 }க்கு சரியான அடித்தளம் இட்ட காலம். பொருள்களை லாரிகளில், ரயில்களில் ஏற்றுவதற்கு, இயந்திரங்களின் பாகங்களை ஏற்றுவதற்கு மக்கள் தேவைப்பட்ட காலத்தில், ஹென்றி ஃபோர்டின் தொழிற்சாலை அதிக உற்பத்தித்திறனை (Greater Productivity) நோக்கி நகர்வதற்கும், இப்போது நாம் காணும் புத்திசாலித்தனமான செயல்முறைகளும் (Intelligent processes) தோன்றி உற்பத்திதுறை தானியக்கமானது (Automation). அது உற்பத்தி செயல்முறையின் முக்கிய பகுதிகளை பாதுகாப்பானதாகவும், திறமையாகவும் ஆக்கியது. 1990-களின் பிற்பகுதியில் பொருள்களை வடிவமைக்கும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் (Automated Injection Moulding Machines) உருவாக்கப்பட்டன. இது உதிரி பாகங்கள் செய்வதற்கும் மற்றும் அதிகமான பொருள்களை உற்பத்தி செய்து வெளியிடும் அதி திறன் உற்பத்தி செயல்திறனை உருவாக்கியது. டெக்ஸ்டைல் துறை, ஸ்டீம் என்ஜின், இரும்பு மற்றும் ஸ்டீல் துறையில் மெசின் டூல்ஸ் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவை முக்கிய மாற்றங்களை உருவாக்கின. அடுத்து சிமிண்ட் மற்றும் கட்டமைப்பு சாலைகள், அணைகள், பாலங்கள், கட்டடங்களை உருவாக்க காரணமாக அமைந்தது. இரசாயனம் மற்றும் உரத்தொழிற்சாலைகள் விவசாய வளர்ச்சிக்கும், கனிமவள சுரங்கத்துறை தொழிற்புரட்சிக்கும் வித்திட்டன. கண்ணாடி உற்பத்தி போக்குவரத்துத் துறையிலும் கட்டமைப்புத் துறையிலும் தொழில்புரட்சியின் மைல் கல்லாக மாறி தொழில்துறையின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டது.

1943- இல் வங்காள பஞ்சத்தின்போது, மக்கள் பசியால் வாடினார்கள். வறுமை தாண்டவமாடியது. 1947 சுதந்திரத்திற்கு பின் நீர்ப் பாசன அணைகள் கட்டுமானம், தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கம், வேலைவாய்ப்பு,

ஜவஹர்லால் நேருவின் 5 ஆண்டு திட்டங்களின் மூலம் வெற்றிகரமாகக் கட்டமைக்கப்பட்டன. மீண்டும் 1966-இல் பிகார் பஞ்சம், 1970-73 -இல் மகாராஷ்ராவில் பஞ்சம். ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான மக்கள் பசியால், பட்டினியால் வாடினார்கள், வறுமை மிஞ்சியது.

இப்படி பஞ்சத்தால் அடிபட்டு வறுமையால் வாடிய இந்தியாவை மீட்டெடுக்க 1964-66 இல் பாரத பிரதமர் லால்பகதூர் சாஸ்திரி தலைமையில் பசுமை புரட்சிக்கும், அதற்குப் பின் பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி தலைமையில் வெண்மை புரட்சிக்கும் வித்திட்டவர் அன்றைய இந்திய உணவு மற்றும் வேளாண் அமைச்சராக இருந்த மற்றும் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்த சி. சுப்பிரமணியம். பசுமைப் புரட்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்த எம்.எஸ். சுவாமிநாதன், சிவராமன் மூலம் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய விதைகளையும், உரங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதையும் அறிமுகப்படுத்தினார். இது தானியங்களின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கும் நாட்டில் உணவு தானியங்களில் தன்னிறைவு அடைவதற்கும் வழி வகுத்தது. இன்றைக்கு உணவு உற்பத்தியில் 281 மில்லியன் மெட்ரிக் உற்பத்தி செய்து இந்தியா தன்னிறைவு அடைந்து உணவு பாதுகாப்பு அடைந்தது என்றால் அதற்கு காரணம் முதலாம் பசுமைப்புரட்சி.

இந்திய வெண்மைப் புரட்சியை அறிமுகப்படுத்தியபோது தேசிய பால்வள மேம்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவராக வர்கீஸ் குரியனை சி. சுப்பிரமணியம் நியமித்தார். "ஆபரேஷன் ஃப்ளட்' 13 ஜனவரி 1970 - இல் தொடங்கப்பட்டது. இது சத்துள்ள பால் குறைபாடுள்ள ஒரு நாட்டிலிருந்து இந்தியாவை உலகின் மிகப்பெரிய பால் உற்பத்தியாளராக மாற்றியது, இது வெண்மைப் புரட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 176.3 மில்லியன் டன் பால் உற்பத்தியைக் கொண்டு, உலகத்தின் சிறந்த பால் உற்பத்தியாளராக இந்தியா தனது நிலையை உயர்த்தியது. ஒருமுறை அப்துல் கலாமும் நானும் ஆனந்தில் வெர்கீஸ் குரியனைச் சந்தித்த போது சொன்னார், "ஆபரேஷன் ஃப்ளட் வெண்மைப் புரட்சியில் சி. சுப்பிரமணியம் ஆற்றிய முக்கியப்பங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை என்று.

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மொழியிலும், பண்பாட்டிலும், விவசாயத்திலும், தொழிலிலும் செழித்திருந்த ஒரு நாடு, 600 ஆண்டுகளாக அடிமைப்பட்டு, பிரிவினையால் ஒற்றுமை குலைந்து, சாதி, மத வேற்றுமையால், வறுமையால் பாழ் பட்ட இந்தியா 20 ஆண்டுகளில் அதாவது 1980 - 2000 -ஆம் ஆண்டுக்குள் எழுந்து நின்றது எப்படி தொடர்ந்து பார்ப்போம்.

(தொடரும்)