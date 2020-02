வேலை...வேலை...வேலை...(04/02/2020)

சேலம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் வேலை

பணி: அலுவலக உதவியாளர் - 53

தகுதி: 8 -ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.10,500 - ரூ.31,650

பணி: ஓட்டுநர் - 04

தகுதி: 8 -ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் தமிழில் எழுதவும், படிக்கவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் ஓட்டுநர் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.11,250 - ரூ.33,075

வயதுவரம்பு: 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, அதில் இருந்து நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.150. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்ற விதவைகள் பிரிவினர் கட்டணம் செலுத்தத் தேவையில்லை.

விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படும் இடங்கள்: 1. சேலம் மாவட்ட மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கி லிட், தலைமையகம், செம்ரி ரோடு, சேலம் 2.சேலம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை லிட், தலைமையகம், சத்திரம், சேலம். 3.சேலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் லிட் பன்னப்

பட்டி, சேலம் 4. ஆத்தூர் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம், ஆத்தூர்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: மாவட்ட ஆள்சேர்ப்பு நிலையம், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், அறை எண்.410, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், சேலம்-1

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 07.02.2020

மத்திய அரசு பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தில் வேலை

பணி: Central Govt Apprentice Training

காலியிடங்கள்: 6060

தகுதி: மேற்கண்ட துறையில் ஐடிஐ படிக்காதவர்கள் மற்றும் ஐடிஐ படித்தவர்கள் என இரண்டு பிரிவுகளாக பணியிடங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இருபிரிவினருக்கும் வெவ்வேறு விதமான கல்வித் தகுதிகள் உள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வயதுவரம்பு: 09.02.2020 தேதியின்படி 15 வயது முதல் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் ஐடிஐ பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. இதனை ஆன்லைனில் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். எஸ்.சி, எஸ்.டி, பிற்படுத்தப்பட்டோர், பெண்கள், திருநங்கைகள் உள்ளிட்டோருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.ofb.gov.in என்னும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.ofb.gov.in/uploads/Documents/e16a189ba7c652c4d9b22ce033f05c82.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களைப் படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 09.02.2020

இந்தியன் வங்கியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 138

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Assistant Manager Credit - 85

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23700 - ரூ.42020

2. Manager Credit - 15

3. Manager Security -15

4. Manager Forex - 10

5. Manager Legal - 02

6. Manager Dealer - 05

7. Manager Risk Management - 05

சம்பளம்: மாதம் ரூ.31705 - 45950

8. Senior Manager Risk Management - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.42020 - 51490

தகுதி: வணிகம், மேலாண்மை, நிதி, வங்கி போன்ற பிரிவுகளில் இளங்கலை அல்லது முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுககு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 20 வயது முதல் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.600, மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.100 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.indianbank.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.indianbank.in/wp-content/uploads/2020/01/Detailed-Advertisment-for-Recruitment-of-Specialist-Officers-English-1.pdf என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.02.2020

தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறையில் வேலை

பணி: உதவி மேலாளர்

காலியிடங்கள்: 12

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,900 - ரூ.1,13,500

வயதுவரம்பு: 01.01.2020 தேதியின்படி 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எம்பிசி, பிசி, டிசி, பிசிஎம் பிரிவினர்களுக்கு 32வயதுக்குள்ளும், எஸ்சி,எஸ்டி மற்றும் அனைத்து பிரிவைச் சேர்ந்த விதவைகள் பிரிவினர் 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: மீன்வள அறிவியல் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் அல்லது மீன்வள தொழில்நுட்பம் அல்லது விலங்கியல் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.250 செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: tnfdcl.onlineregistrationform.org என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு:

https://tnfdcl.onlineregistrationform.org/TNFDCLDOC/NotificationNEW.pdf என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.02.2020

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 11

பணியிடம்: விருதுநகர்

நிறுவனம்: The Virudhunagar District Co-Op. Milk Producers Union Ltd.

பணி: Junior Executive - 01

பணி: Technician - 01

பணி: Driver - 08

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19500 - ரூ.62000

பணி: Office Assistant - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - ரூ.50,000

கல்வித் தகுதி: 8, 10 -ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள், இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் வாய்மொழித் தேர்வுகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.100, மற்ற அனைத்து பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.250 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.aavinmilk.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் படித்து, பின்னர் அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: The General Manager, Virudhunagar District Cooperative Milk Producers Union Ltd., Srivilliputtur Dairy, Madurai Road, Meenakshipuram(P.O), Srivilliputtur - 626 125.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://aavinmilk.com/career-view?url=/documents/20142/0/cdvrd140120.pdf/dac95467}fce4}238b}d37d}f07959a74eae என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 12.02.2020

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்