இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் என்பது செவிலியர் பணி மற்றும் கல்வியை ஒழுங்குபடுத்தக் கூடிய அமைப்பாகும். இது இந்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் அமைப்பாகும். இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் புதுதில்லியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கி வருகிறது.

இந்தியா முழுவதுமாக ஒரே மாதிரியான செவிலியர் பயற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் சட்டம் - 1947 -இன் படி இது இயங்கி வருகிறது.

இந்த நர்சிங் கவுன்சிலின் கீழ் பல செவிலியர் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆக்ஸிலியரி நர்ஸ் அண்ட் மிட்வைஃப் என்ற படிப்பு 2 ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டும். ஜெனரல் நர்சிங் அண்ட் மிட்வைஃபெரி என்ற படிப்பு 3 ஆண்டு காலப் படிப்பாகும். இந்த இரண்டு படிப்புகளையும் நர்சிங் தேர்வாணையக் கழகம் நடத்துகிறது.

பி.எஸ்சி நர்சிங்கில் இரண்டுவிதமான படிப்புகள் உள்ளன. பி.எஸ்சி நர்சிங் பேசிக் படிப்பு 4 ஆண்டுகள் படிக்கக் கூடியதாகும். பி.எஸ்சி போஸ்ட் பேசிக் என்ற படிப்பை அதைக் கற்றுத் தரும் கல்லூரியில்நேரடியாகப் பயின்றால் 2 ஆண்டுகளும், அஞ்சல் வழியில் பயின்றால் 3 ஆண்டுகளும் படிக்க வேண்டும்.

2 ஆண்டு காலம் படிக்கும் எம்.எஸ்சி நர்சிங் படிப்பு, ஓராண்டு காலம் படிக்கும் எம்.பில் நர்சிங் படிப்பு, 3 இலிருந்து 5 ஆண்டுகள் வரை படிக்கும் பி.எச்டி நர்சிங் படிப்புகளும் உள்ளன.

இந்தியாவில் எந்த செவிலியர் கல்லூரியில் சேர விரும்பினாலும், அந்த கல்லூரி நர்சிங் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை முதலில் தெரிந்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் அமைப்பு அவர்களுடைய இணையதளத்தில் (http://www.indiannursingcouncil.org/) அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நர்சிங் கல்வி நிலையங்களின் பட்டியலை (30.1.2020 ) வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இதன்படி இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் அங்கீரித்த பி.எஸ்சி நர்சிங் படிப்புகளைச் சொல்லித் தரும் நர்சிங் கல்லூரிகள் ஆந்திராவில் 103 கல்லூரிகளும், அருணாசலப் பிரதேசத்தில் 1 கல்லூரியும், அசாமில் 14 கல்லூரிகளும், பீகாரில் 5 கல்லூரிகளும், சண்டிகாரில் 1 கல்லூரியும், சத்தீஸ்கரில் 87 கல்லூரிகளும், உத்தரபிரதேசத்தில் 100 கல்லூரிகளும், குஜராத்தில் 89 கல்லூரிகளும், கர்நாடகாவில் 197 கல்லூரிகளும். கேரளாவில் 112 கல்லூரிகளும், பஞ்சாபில் 100 கல்லூரிகளும், தமிழ்நாட்டில் 161 கல்லூரிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மாநிலங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நர்சிங் கல்லூரிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1413 ஆகும்.

20 மாணவர்களை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும் என்று அனுமதி தரப்பட்ட கல்லூரிகளிலிருந்து அதிகபட்சமாக 100 மாணவர்கள் வரை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று அனுமதி தரப்பட்ட கல்லூரிகள் வரை இந்த பட்டியலில் உள்ளன.

ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் எத்தனை மாணவர்களைச் சேர்க்க வேண்டும் என்று அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார்களோ, அந்த அளவு எண்ணிக்கையுள்ள மாணவர்களை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும்.

எனவே ஒரு நர்சிங் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்பதற்கு முன்னதாக அந்த நர்சிங் கல்லூரிக்கு நர்சிங் கவுன்சிலால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறதா என்பதை முதலில் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுமட்டுமல்லாமல், அங்கு பயில அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கையையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சில கல்லூரிகள் அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிகப்படியான மாணவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்வார்கள். இதனால் அங்கு பயின்ற, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட மாணவர்கள், நர்சிங் படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றாலும் அவர்கள் நர்சிங் படித்ததற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் போய்விடும் அபாயம் உள்ளது. அவர்கள் படித்து முடித்த பிறகு, நர்சிங் கவுன்சிலில் தங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ள முடியாமல் போய்விடும். பதிவு செய்யாவிட்டால் நர்சிங் பணியைச் செய்ய முடியாது. எனவே இது குறித்த தகவல்களை மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் இந்திய நர்சிங் கவுன்சிலின் இணையதளத்துச் சென்று தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

இதேபோன்று தமிழகத்திலும் தமிழ்நாடு செவிலியர் மற்றும் தாதியர் குழுமம்(Tamil Nadu Nurses and Midwives Council) உள்ளது. அது தனது இணையதளத்தில் (https://www.tamilnadunursingcouncil.com/) நர்சிங் படிப்பு தொடர்பான தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தமிழக நர்சிங் கவுன்சிலால் அங்கீகாரம் செய்யப்பட்ட 208 நர்சிங் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்சி நர்சிங் படிப்புச் சொல்லித் தரப்படுகிறது. தமிழக மாணவர்கள் ஒரு நர்சிங் கல்லூரியில் சேர்வதற்கு முன்பு அந்த கல்லூரி, இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் மற்றும் தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சில் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை பலமுறை சரி பார்த்த பிறகு சேர்வதே நல்லது.

பி.எஸ்சி முடித்த மாணவர்களுக்கு மேலும் பயில நர்சிங் துறையில் எண்ணற்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை சிஎம்சி வேலூரில் 1907 ஆம் ஆண்டு முதல் செவிலியர் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. பின்னர் இது 1909 ஆம் ஆண்டு ஹையர் கிரேடு டிரெயினிங் ஸ்கூலாக மாற்றப்பட்டது. 1946 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து நான்காண்டுகள் பி.எஸ்சி நர்சிங் பட்டப் படிப்பு வழங்கப்படுகிறது. இங்கு எம்.எஸ்சி நர்சிங் படிப்புகளும் சொல்லித் தரப்படுகின்றன.

National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS) என்ற பெங்களூருவில் உள்ள கல்வி நிலையத்தில் எம்.எஸ்சி சைக்கியாரிட்டிக் நர்சிங் படிப்பு சொல்லித் தரப்படுகிறது. பி.எச்டி நர்சிங் படிப்பும் உள்ளது. Post basic Diploma in Psychiatric/Mental health Nursing, Post basic Diploma in Neuroscience Nursing ஆகிய படிப்புகளும் உள்ளன. மூன்று மாதம் பயிலக் கூடிய Post-Certificate Diploma in Community Mental Health Nursing என்ற சான்றிதழ் படிப்பும் உள்ளது.

எய்ம்ஸ், ஜிப்மர் ஆகிய கல்விநிறுவனங்களிலும் முதுகலை நர்சிங் படிப்புகள் சொல்லித் தரப்படுகின்றன. இங்கு படிக்கக் கூடிய மாணவர்களுக்கு அதிக வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன.

நர்சிங் படிப்பு முடித்தவர்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சிலில் தங்களுடைய நர்சிங் உரிமத்தைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.

அப்போதுதான் தொடர்ந்து அவர்கள் பணியாற்ற முடியும். இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் பணிபுரிவதற்கு இந்த நர்சிங் உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பது அவசியம் ஆகும்.

உரிமத்தைப் புதுப்பிக்காமல் பணியாற்றும் சிலருக்கு நர்சிங் பணி என்பதற்கான அங்கீகாரமோ, சம்பளமோ அவர்கள் பணிபுரியும் மருத்துவமனைகளில் தரப்படுவதில்லை.

நர்சிங் படிப்பைப் பயின்று ஒரு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஒருவர், தன்னுடைய திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக கார்டியாலஜி, நியூரோ சர்ஜரி போன்ற துறைகளில் தங்களின் திறனை மேம்படுத்திக் கொண்டால் அதிகச் சம்பளம் பெற வாய்ப்புண்டு. அதே சமயம் ஒரே மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து பணிபுரிய வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. ஏற்கெனவே இருப்பதை விட அதிக சம்பளம் தரும் வேறு மருத்துவமனைகளில் சேர்ந்து பணிபுரிவது சம்பள உயர்வு பெற அவசியம்.

சென்னையில் டிவிஎஸ் சுந்தரம் மெடிகல் ஃபவுண்டேஷன் பிற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செவிலியர் படிப்பை முடித்த - நடைமுறைப் பயிற்சி இல்லாத மாணவர்களுக்கும்- செவிலியர் பணியைச் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் - திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை அளிக்கிறது . இந்தப் பயிற்சிகள் உலகத்தரமுடையவையாக இருக்கின்றன. இந்த பயிற்சிகளைப் பெறும் மாணவர்கள் உலகத் தரத்திலான நர்சிங் பணித் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. இதன் மூலம் உலகில் உள்ள எந்தப் பெரிய மருத்துவமனையிலும் சேர்ந்து அதிகமான சம்பளத்தைப் பெற முடியும். செவிலியர் பணியில் அனுபவம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சம்பளமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதுபோன்ற பயிற்சி வகுப்புகளில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு 100 சதவீதம் வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்

சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org