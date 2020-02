வேலை...வேலை...வேலை...(18/02/2020)

சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 131

பணி: Junior Assistant - 34

தகுதி: ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும்.

தகுதி: 10 -ஆம் வகுப்பு முடித்திருந்தால் போதுமானது. அத்துடன் தட்டச்சு, சுருக்கெழுத்து ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Typist - 10

தகுதி: தட்டச்சு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Fieldman - 19

தகுதி: 10 -ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் சைக்கிள் ஓட்டத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்

பணி: Messenger - 44

தகுதி: 8 -ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cmdachennai.gov.in என்ற அதிகாரபூர்வ வலைதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக்கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://109.73.234.178/cmdarecruitment/cmda directrecruitment2020.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 24.02.2020

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 17

பணி: Controller of Examinations - 01

பணி: Professor - 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,44,200 - ரூ.2,18,200

பணி: Associate Professor - 05

பணி: Deputy Director (Physical Education) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,31,400 - ரூ.2,17,100

பணி: Assistant Professor - 5

பணி: Assistant Engineer (Civil) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 57,700 - ரூ.1,82,400

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட துறையில் முதுகலைப் பட்டம், முனைவர் பட்டம், பி.இ. முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்ப கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ, மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.250,

மற்ற அனைத்து விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.500 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tnpesu.org என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: Registrar, Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Chennai - 600127.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.tnpesu.org/upload/appointment/jan25/1_Notification_%20Instructions_Qualification_dated_25.01.2020.pdf என்ற இணையதள லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 24.02.2020

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 46

1. Finance -10

2. HR -10

3. Management -17

4. Civil Engineering - 03

5. Law - 05

6. Fire & Security - 01

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக தகுதியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயது வரம்பு: 01.12.2019 தேதியின்படி 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு, குழு விவாதம், நேர்முகத்தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை : www.shipindia.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.500, எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.100 செலுத்த வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.shipindia.com/upload/Adv/AM_contract_detailed_Advertisement_22_01_2020-converted.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 24.02.2020.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 600

பணி: Assistant Engineer (AE) - 600

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Assistant Engineer (AE) Electrical - 400

2. Assistant Engineer (AE) Mechanical - 125

3. Assistant Engineer (AE) Civil - 75

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 39800 - ரூ.1,26,500

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பி.இ. அல்லது பி.டெக் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

தேர்வுக் கட்டணம்: பிசி, எம்பிசி பிரிவினர் ரூ.1000, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.500, அனைத்து பிரிவைச் சேர்ந்த விதவைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tangedco.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.tangedco.gov.in/linkpdf/AE_NOTIFICATION_%20FINAL_PDF.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 24.02.2020

அஞ்சல் துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 44

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Junior Accountant (JA) in Postal Accounts Office - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

பணி: Postal Assistant (PA) in Post Offices or Administrative Offices -11

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

பணி: Sorting Assistant (SA)in Railway Mal Offices - 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

பணி: Postman (PM) in Post Offices - 27

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700 - ரூ.69,100

தகுதி: 10, பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், இளங்கலை பட்டதாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். உள்ளூர் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும். குறைந்தது 10 ஆம் வகுப்பு வரையில் கன்னட மொழியை ஒரு பாடமாகப் படித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதிகள் அடிப்படையில் தேர்வு பட்டியல்கள் தயார் செய்யப்பட்டு நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.200 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை வங்கி பரிவர்த்தனை அட்டைகள் அல்லது நெட் பேங்கிங் மூலம் செலுத்தலாம். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவினர் செலுத்த வேண்டாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.karnatakapost.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தில் உள்ள விண்ணப்படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு விரைவு அஞ்சல்/ பதிவு அஞ்சலின் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி:

The Assistant Director ( R&E)

0/0 Chief Postmaster General

Karnataka Circle

Bengaluru-560001

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.karnatakapost.gov.in/download/Karnataka_Circle_Sports_Notification_dtd_17-01-2020.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 26.2.20

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்