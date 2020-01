சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல்! 79 - தா.நெடுஞ்செழியன்

உலகில் எண்ணற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தொல்லியல்துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளில் மிகச் சிறந்து விளங்குகின்றன. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் அவற்றில் ஒன்று. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் கி.பி.1096 - இல் தொடங்கப்பட்டது. இங்கிலாந்தில் உள்ளது. கல்வியும் ஆராய்ச்சியும் இங்கே இணைந்து பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. தொல்லியல்துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கு மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை அதிக அளவில் இங்கு வழங்கப்படுகிறது.

இங்கு தொல்லியல்துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளில் பயோ ஆர்க்கியலாஜி (Bioarchaeology) என்ற ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகிறது. மனிதகுல பரிணாம வளர்ச்சி பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் தொல்லியல்துறை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இங்கு செய்யப்படுகின்றன. அந்த ஆராய்ச்சிகளின்போது ஆதாரங்களாகக் கிடைக்கக் கூடிய எலும்புகள் மற்றும் பற்களை எடுத்து அவற்றை இன்றைய தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் ஆராய்ச்சி செய்து, அவற்றின் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய தகவல்களின் அடிப்படையில் பழங்கால விலங்குகள், உயிரினங்களின் டிஎன்ஏ-வின் வயதைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். உயிரினங்களின் பாரம்பரியப் பண்புகள் அவற்றின் சந்ததிகளுக்கு வருவதற்கு அவற்றின் டிஎன்ஏ -யே காரணம். ( டிஎன்ஏ என்பதை தமிழில் இனக்கீற்று அமிலம் என்று கூறலாம்). பழங்கால உயிரினங்களின் டிஎன்ஏ தற்போது எவ்வாறு மாறியுள்ளது என்பதை ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல்துறையினர் ஆராய்ந்து ஆவணப்படுத்தி உள்ளார்கள்.

தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பிற உயிரினங்களின் உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வாறு இருந்தன என்பதை இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல்துறை, சுற்றுச்சூழலியல், எத்னோகிராபி அண்ட் ஹிஸ்டாரிகல் அப்ரோச்சஸ் (Ethnography and Historical approaches) ஆகியவற்றின் துணையோடு ஆராய்ச்சி செய்கிறது. தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் அங்குள்ள நிலங்களை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தி இருக்கலாம் என்பதையும், அவற்றின் வாழ்க்கைமுறைகள் எவ்வாறு மாறி இருக்கலாம் என்பதையும், அவை தற்போது இன்றைய சமூக முறைகளுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு மாறியுள்ளன என்பதையும் ஆராய்ந்து வருகிறார்கள். அது மட்டுமின்றி, அக்காலத்தின் உணவுப் பழக்க வழக்கங்களைப் பற்றியும், குடியிருப்பு முறைகள் மற்றும் பணி முறைகள் பற்றியும், அக்காலத்தில் நீர்வளம், இரும்பு உட்பட பல உலோகங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதைப் பற்றியும் ஆராய்ந்து வருகிறார்கள்.

குரோனாலஜி (Chronology) என்பது காலக்கணக்கீடு ஆகும். இது தொல்லியல்துறை ஆராய்ச்சிகளின் முக்கியமான அடிப்படையாக இருக்கிறது. மனிதர்களின் எலும்பின் வடிவ அமைப்பு ஒவ்வொரு காலத்திலும் எவ்வாறு மாறி வந்திருக்கின்றது என்பதை ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல்துறையினர் ஆராய்ந்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக மனிதர்களின் தண்டுவடம், மண்டையோடு, முக அமைப்பு ஆகியவை அக்காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தன; தற்போது அவை எவ்வாறு மாறியுள்ளன என்பதனை ரேடியோ கார்பன், லுமினிசென்ஸ் மற்றும் டெப்ரோ குரோனாலஜி (Radiocarbon, Luminescence and Tephrochronology) மூலமாகவும், எரிமலைச் சாம்பல்களை வைத்து காலக் கணக்கீடு செய்யும் முறை, எகிப்தில் உள்ள மம்மிகளை வைத்து காலக் கணக்கீடு செய்யும்முறை ஆகியவற்றை வைத்தும் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள்.

யுரேசியன் ப்ரிஹிஸ்டரி (Eurasian Prehistory) என்ற பிரிவில் ஐரோப்பிய நாடுகளின் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியையும் இங்கு செய்கிறார்கள். ஐரோப்பாவின் நில அமைப்புகள் பல்வேறு முறைகளில் இருப்பதால் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் வசித்த மக்களின் வாழ்வு முறைகள், அவர்களின் நாகரிகம் ஆகியவை வேறுபடக்கூடும். அவற்றைப் பற்றி அதிக அளவில் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள்.

குறிப்பாக மத்திய ஐரோப்பாவில் உள்ள எந்த தாவரங்கள் இருந்தன, அவற்றில் என்ன சத்துகள் கிடைத்தன என்பன போன்ற ஆராய்ச்சிகளிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். அதன் வாயிலாக அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் எலும்புகளின் வடிவம், வலிமை எவ்வாறு இருந்தன என்பதைக் கண்டறிகிறார்கள்.

வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தின் பிற்பகுதியில் தோன்றிய ரோமப் பேரரசுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி பிரிட்டன், பிரான்ஸ், இத்தாலி, ஸ்பெயின் ஆகிய நான்கு நாடுகளை மையமாக வைத்துச் செய்யப்படுகிறது.

இவை தவிர, ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகள் செய்து வருகிறார்கள்.

ஹிஸ்டாரிகல் அண்ட் கிளாசிகல் (Historical and Classical) என்ற பிரிவில் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள். வெண்கல நாகரிக காலத்தில் இருந்து தற்போதைய காலனி ஆதிக்க காலம் வரை உள்ளனவற்றைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக பல்வேறு துறையினருடன் இணைந்து அங்கு கிடைக்கக் கூடிய வரைபடங்கள், அறிவியல் சார்ந்த பொருள்கள், நகர வாழ்க்கைமுறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. குறிப்பாக பழங்காலச் சான்றுகளை டிஜிட்டல் முறையில் ஆவணப்படுத்துவதில் இவர்கள் உலகப் புகழ் பெற்றுள்ளார்கள்.

மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டெக்னலாஜி (Materials and Technology) பிரிவில் தொல்லியல் ஆராய்ச்சிகள் இங்கு நடைபெறுகின்றன. பழங்காலத்தில் இருந்த உலோகங்கள், ஆபரணங்கள், போர்க் கருவிகள், மக்கள் பயன்படுத்திய பாத்திரங்கள் ஆகிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்தப் பிரிவில் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. பண்டைய காலத்தில் என்ன உலோகங்களைப் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை ஆராய்ந்து அவற்றின் வகைகளை ஆவணப்படுத்தி வருகிறார்கள். இந்தப் பல்கலைக்கழகம் மிக அதிக அளவில் இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மாணவர்களுக்குப் பயன்படும் வண்ணம் ஆராய்ச்சிகளுக்கான கருவிகளை உருவாக்கியுள்ளார்கள். இங்குள்ள தொல்துறை காட்சியகத்தில் ஆராய்ச்சிகளின்போது கண்டறிந்த உலோகங்களை வகைப்படுத்தி காட்சிப்படுத்தி உள்ளார்கள். உலோகங்கள் மட்டுமின்றி இவர்கள் கண்டறிந்த எல்லாவற்றையும் இப்பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்துறை காட்சியகத்தில் காட்சிப் படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

இப்பல்கலைக்கழகத்தில் பழங்கற்காலம் (பாலியோ எத்திக்) பற்றிய ஆராய்ச்சிகளையும் செய்கிறார்கள். உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு துறையினருடன் இணைந்து பல்வேறு புவி அமைப்புகளைக் கொண்ட ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா, தென் ஆப்பிரிக்கா, அரேபியா, தெற்காசியா ஆகிய பகுதிகளில் ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து வருகிறார்கள். இதில் குறிப்பாக வேட்டைச் சமூகமாக இருந்த மக்கள் கூட்டம் ஒன்று சேர்ந்து எவ்வாறு சமூக, பொருளாதார அமைப்புகளை உருவாக்கினார்கள் என்பதை ஆராய்கிறார்கள். வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சஹாரா பாலைவனத்தில் தொடக்க காலத்தில் வசித்த மக்கள் அங்குள்ள சூழலுக்கு ஏற்ப, தட்பவெப்ப நிலை மாறுதலுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்தார்கள் அல்லது அங்கு வாழ முடியாமல் இடம் பெயர்ந்தார்கள் என்பதையும் ஆராய்ந்து ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் செய்யப்படும் ஆராய்ச்சிகள் அனைத்தும் உலகெங்கிலும் உள்ள சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து செய்யப்படுகின்றன. பல பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டு முயற்சியாக ஆராய்ச்சிக்கான கருத்தரங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன. கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளத் தேவையான கட்டமைப்புகள் இப்பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன.

ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இளம்நிலை பட்டப் படிப்பாக, BA Archaeology & Anthropology என்ற படிப்பு உள்ளது. தொல்பொருள் அருங்காட்சியகங்களைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான கல்வி இதில் கற்றுத் தரப்படுகிறது. முதலாமாண்டின் இறுதியில் மாணவர்களுக்கு உலகின் எந்த மூலையிலும் நடைபெறும் தொல்லியல், மானுடவியல் களப் பணிகளில் ஒரு மாதம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் பல்கலைக்கழகம் உள்ள பகுதியில் அமைந்துள்ள தொல்லியல் அருங்காட்சியகங்களிலும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கென தனிப் பட்டமும், ஆராய்ச்சிக்கு என தனிப்பட்டங்களையும் வழங்குகிறார்கள். இங்கு பயில்வதற்கு எம்.எஸ்ஸி ஆர்க்கியாலஜி படிப்பு உள்ளது. எம்.எஸ்ஸி ஆர்க்கியாலஜிகல் சயின்ஸ் படிப்பு MSt in Classical Archaeology, MPhil in Classical Archaeology ஆகிய இரு பிரிவுகளில் கற்றுத் தரப்படுகிறது.

இங்கு படிக்கக் கூடிய மாணவர்களுக்கு Clarendon Awards, Ertegun Graduate Scholarship, Award schemes for overseas students, ORISHA (Oxford Research in the Scholarship and Humanities of Africa) Scholarships, The Gerald Averay Wainwright Fund for Near Eastern Archaeology, Craven Committee funds, Meyerstein research awards, Boise Trust Fund, Graduate Scholarship in Archaeology, AHRC collaborative doctoral studentship உள்ளிட்ட 14 வகையான கல்வி உதவித்தொகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்:

சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org