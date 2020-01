வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 224 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜூலி தெருவில் நிற்கிறார்கள். பெரும்பாலான கடைகள் மூடியிருக்கின்றன. அவர்கள் என்ன பண்ணுவது என யோசிக்கும்போது அங்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிரகடனம் பண்ணப்பட்டுள்ளதாய் ஒருவர் சொல்கிறார். பொதுப் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டதால் அவர்களால் வீட்டுக்குப் போக முடியாத நிலை. கணேஷ் அப்போது ஜூலியிடம் grudge எனும் சொல்லுக்கு அர்த்தம் கேட்கிறான்.

புரொபஸர் போக்குவரத்துக் காவல் வாகனத்தை நோக்கி செல்கிறார். கணேஷும் ஜூலியும் பேசிக் கொள்கிறார்கள்.

ஜூலி: Grudge என்றால் a feeling of resentment.

கணேஷ்: Resentment என்றால்?

ஜூலி: இரு வரேன். கடந்த காலத்தில் ஒருவரால் ஏற்பட்ட மனக்காயம் காரணமாக அவரையோ அவரைப் போன்றவர்களையோ வெறுப்பது, கசப்புடன் பார்ப்பதுதான் resentment. அந்த உணர்வை வைத்துக் கொண்டு இருப்பது தான் holding a grudge against somebody. கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒரு உதாரணம் சொல்வதானால், கவுதம் காம்பிர். அவர் வாய்ப்புக் கிடைக்கும்போதெல்லாம் தோனியை தாக்கி விமர்சித்துப் பேசுவார். ஏனென்றால் தோனியால்தான் தனது ஆட்ட வாழ்க்கை முடிந்து போனதாக அவர் நம்புகிறார். அவரது பழிவாங்கும் உணர்வு மழுங்காமல் இன்னும் இருக்கிறது. இந்த உணர்வு பழி வாங்கும் நோக்கிலான செயல்களாக மாறினால் he will become vindictive. You become revengeful or vengeful.

கணேஷ்: ஓ... இவ்வளவு இருக்குதா? Grudge என்ற சொல்லிலே ஒரு கடுமை இருக்குதுல்ல.

ஜூலி: யெஸ். அது அடித்தொண்டையில் இருந்து வர guttural sound. It is harsh sounding. நீ சொன்னது சரிதான் கணேஷ். இந்தச் சொல்லோட வரலாற்றை நோண்டினால் இது புலம்பறது, புகார் சொல்றது எனும் அர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்குது. அதாவது இப்படி சதா எதைப் பற்றியாவது கோபத்தில் முணுமுணுப்பவர்களைத்தான் பழைய பிரஞ்சில் grutch என்றார்கள். இந்த கிரச்சில் இருந்துதான் grumble வந்தது. இதில் இருந்துதான் grudge

என்ற சொல்லும் வருகிறது. அதன்பொருள் முனங்குவது. Grouse

கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா?

கணேஷ்: புகார் சொல்வதுதானே?

ஜூலி: ஆமாம். The biggest grouse Bangaloreans have is the constant unrelenting traffic. அதாவது பெங்களூர் வாழ் மக்களின் பிரதான பிரச்னை அல்லது புகார் தொடர்ச்சியானமுடிவே இல்லாத போக்குவரத்து நெரிசல்.

கணேஷ்: தில்லி?

ஜூலி: Air pollution. அதேபோல grouchy என்ற சொல்கேள்விப்பட்டிருக்கியா?

கணேஷ்: இல்ல.

ஜூலி: சதா எரிச்சலா இருக்கிறவங்களை grouchy

என்று சொல்வாங்க. சிடுமூஞ்சி. இதுவும் grutch என்பதில் இருந்து, முனகுகிறவர்கள் எனும் அர்த்தத்தில் இருந்து வந்ததுதான். எல்லாவற்றுக்கும் இதுதான் மூலச்சொல்.

போக்குவரத்து காவல்வாகனம் அவர்கள் அருகே வந்து நிற்க புரொபஸர் போய் பேசுகிறார். உள்ளே ஒரு பெண் காவலர் இருக்கிறார். அவர் நிறைமாத கர்ப்பிணி. களைப்பாக தெரிகிறார். புரொபஸரை நோக்கி சினேகமாய் புன்னகைக்கிறார்.

பெண் காவலர்: ஏன் சார் இங்கே தனியா நிக்கிறீங்க?

புரொபஸர்: நான் என் மாணவனோடயும் நாயோடயும் வந்திருக்கேன்.

பெண் காவலர்: சரி.

புரொபஸர்: எனக்கு உங்க உதவிவேணும்.

பெண் காவலர்: சொல்லுங்க சார். ஏன் இப்போ போய் வெளியே வந்தீங்க?

புரொபஸர்: நாங்க ரொம்ப நேரமா ஒரு கிளினிக்கில இருந்தோம். டைம் போனது தெரியல. வெளியே வந்தா என்னென்னமோ நடந்து போயிருக்கு. இப்போ நாங்க எப்படி வீட்டுக்குப் போறதுன்னே தெரியல.

பெண் காவலர்: உங்களுக்கு எங்க

போகணும்?

புரொபஸர்: என்பிரண்டு விஜய பரகேசரியோட வீட்டுக்கு. அவன் சரித்திர நாவல் எல்லாம் எழுதுவான். பிரசித்தமான எழுத்தாளன்.

பெண்காவலர்: சரி ஏறுங்க. நான் கொண்டு போய்விடறேன்.

அவர்கள் மூவரும் ஜீப்பில் ஏறிக் கொள்கிறார்கள்.

புரொபஸர் (பெண் காவலரிடம்): நன்றி. you are so humble, polite and friendly. Quite rare qualities now a days in police.

பெண் காவலர்: அதுக்கென்ன சார்? சில போலீஸ்காரங்களால அப்படி கெட்ட பெயராயிடுது. A few bad apples. அவங்க மத்தியில நிறைய நல்ல போலீஸ்காரங்களும் இருக்கிறாங்க.

கணேஷ்: அதென்ன சார் bad apples?

(இனியும் பேசுவோம்)