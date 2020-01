வேலை...வேலை...வேலை...(07/01/2020)

அணு ஆய்வு மற்றும் தாதுக்கள் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகத்தில் வேலை

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Scientific Officer/C (Medical-General Duty)

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100

விண்ணப்பக் கட்டணம்: 250

பணி: Scientific Assistant-B ( Drilling )

காலியிடங்கள்: 10

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35,400

பணி: Scientific Assistant-B (Physics )

காலியிடங்கள்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400

பணி: Scientific Assistant-B (Survey )

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400

பணி: Scientific Assistant-B (Electrical )

காலியிடங்கள்: 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35,400

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.150

பணி: Technician-B (Drilling/Diesel/Auto Mech.)

காலியிடங்கள்: 14

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 21,700

பணி: Technician-B (Electrical)

காலியிடங்கள்: 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700

பணி: Stenographer Grade-III

காலியிடங்கள்: 03

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500

பணி: Upper Division Clerk

காலியிடங்கள்: 10

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500

பணி: Driver (Ordinary Grade)

காலியிடங்கள்: 30

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: 01.01.2020 தேதியின்படி 27 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: www.amd.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.amd.gov.in/WriteReadData/rectt/amd/Detailed%20%20Advertisement%20%20English.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.01.2020

தில்லி மெட்ரோ ரயில் கழகத்தில் வேலை

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

SECTION - A - Regular -Executive Category Posts

பணி: Asstt. Manager/Electrical - 16

பணி: Asstt. Manager/S&T - 09

பணி: Asstt. Manager/Civil - 12

பணி: Asstt. Manager/Operations - 09

பணி: Asstt. Manager/Architect - 03

பணி: Asstt. Manager/Traffic - 01

பணி: Asstt. Manager/Stores - 04

பணி: Asstt. Manager/Finance - 03

பணி: Asstt. Manager/Legal - 03

சம்பளம்: மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு மாதம் ரூ50,000 - ரூ.1,60,000

SECTION - B - Regular -Non-Executive Category Posts

பணி: Jr. Engineer - 26

பணி: Jr. Engineer/Electronics - 66

பணி: Jr. Engineer/Civil - 59

பணி: Jr. Engineer/Environment - 08

பணி: Jr. Engineer/Stores - 05

பணி: Fire Inspector - 07

பணி: Architect Asstt - 04

பணி: Asstt. Programmer - 23

பணி: Legal Asstt - 05

பணி: Customer Relations Asstt - 386

பணி: Accounts Asstt - 48

பணி: Stores Asstt - 08

பணி: Asstt./CC - 04

பணி: Office Asstt - 08

பணி: Stenographer - 09

பணி: Maintainer/Electrician - 101

பணி: Maintainer/Electronic/ Mechanic - 144

பணி: Maintainer/Fitter - 18

SECTION -C - Executive posts on Contract basis for 02 years

பணி: Asstt. Manager/Electrical - 01

பணி: Asstt. Manager/S&T - 17

பணி: Asstt. Manager/IT - 07

பணி: Asstt. Manager/Civil - 73

பணி: Asstt. Manager/Finance - 08

SECTION - D - Non-Executive posts on Contract basis for 02 years

பணி: Jr. Engineer/Electrical - 120

பணி: Jr. Engineer/Electronics - 125

பணி: Jr. Engineer /Civil - 139

பணி: Asstt.Programmer - 01

பணி: Architect Asstt - 10

பணி: Asstt./CC - 03

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பட்டயம், பட்டம் பெற்றவர்கள், ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றவர்கள் தகுதியான பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு, தொழிற்திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர்

ரூ.500, எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.250 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.delhimetrorail.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.delhimetrorail.com/CareerDocuments/I-2019-DMRC-AD-OPEN-MARKET-DT.14122019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 13.01.2020

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை

பணி: Assistant

காலியிடங்கள்: 926

சம்பளம்: ரூ.13,150 - ரூ.34990

வயதுவரம்பு: 01.12.2019 தேதியின்படி 20 வயது முதல் 28 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: குறைந்தபட்சம் 50 சதவீதம் மதிப்பெண்களுடன் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் முதன்மைத் தேர்வு, மொழித்தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.450. மற்ற பிரிவினர் ரூ.50 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://opportunities.rbi.org.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/ADVTRPS231220191 CA99C7B271B4474ABB2A6813C5B3850.PDF என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 16.01.2020

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்