வேலை...வேலை...வேலை...(21/01/2020)

தமிழ்நாடு இ-சேவை மையத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள் விவரம்: 08

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Assistant Editor Blogs - 01

பணி: Relationship Manager / Project Manager - 01

பணி: Researcher - 01

பணி: Translator - 01

பணி: Video Editor - 01

பணி: Analysis and Summary - 01

பணி: Content Writer - 01

பணி: Database Administrator (DBA) - 01

தகுதி: பட்டம், முதுகலைப் பட்டம், டிப்ளமோ, எம்பிஏ, பிஇ, பி.டெக் முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: tnega.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று, அவற்றில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் படித்துத் தெரிந்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://tnega.tn.gov.in/humanresource.html என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 22.01.2020

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் வேலை

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Junior Associate

காலியிடங்கள்: 8000 (தமிழகத்திற்கு 393 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன)

தகுதி: 01.01.2020 தேதியின்படி ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 01.01.2020 தேதியின்படி 20 வயது முதல் 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு அரசுவிதிகளின்படி வயது வரம்பில் சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.13,075 - ரூ.31,450 வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலைத் தேர்வு மற்றும் முதன்மைத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: General, OBC, EWS பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் ரூ.750 விண்ணப்பக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://sbi.co.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமைûயான விவரங்கள் அறிய: https://sbi.co.in/documents/77530/400725/JA+20+-+Detailed+Ad+%28Eng%29++-+Final.pdf/7aeafcee-b7fd-b22d-8993-4eea4c969f7c?t=1577966465395 என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 26.01.2020

தில்லி காவல் துறையில் வேலை

பணி: Constable (AWO/TPO)

காலியிடங்கள்: 649

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

வயது வரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 27 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: கணிதம், அறிவியல் பாடங்கள் அடங்கிய பிரிவில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி அல்லது மெக்கானிக் மற்றும் ஆப்ரேட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேசன் சிஸ்டம் தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும். கணினியில் பணிபுரியும் திறன் மற்றும் கணினியில் 15 நிமிடத்தில் 1000 எழுத்துகளை தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, உடற்தகுதித் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம். எஸ்சி,எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் கட்டணம் செலுத்தத் தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.delhipolice.nic.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.delhipolice.nic.in/Asst.%20Wireless%20Operator.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 27.01.2020

தமிழ்நாடு அரசு வழக்காடல் துறையில் வேலை

பணி: அலுவலக உதவியாளர்

காலியிடங்கள்: 15

பணியிடம்: சென்னை, மதுரை

தகுதி: விண்ணப்பத்தாரர் 8 - ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்கும் விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். பொதுப் பிரிவினர் 30 வயதுக்கு மிகாமலும், பிசி, எம்எம்சி பிரிவினர் 32 வயதுக்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 35 வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - ரூ.50,000

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரி பார்ப்புகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: அரசு தலைமை வழக்குரைஞர், அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் அலுவலகம், உயர்நீதிமன்றம், சென்னை - 600 104

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 27.01.2020

இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் நிருபர் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 21

பணி: Parliamentary Reporter

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்று, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் சுருக்கெழுத்தில் நிமிடத்திற்கு 160 வார்த்தைகளை எழுதும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 28.01.2020 தேதியின்படி 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100 - ரூ.1,77,500

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, சுருக்கெழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://loksabhaph.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Recruitment Branch, Lok Sabha Secretariat, Room No. 521, Parliament House Annexe, New Delhi-110001

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://loksabhadocs.nic.in/JRCell/Module/Notice/approved%20_Final%20Advt%202-2019%20(Reporter).pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 28.01.2020

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்