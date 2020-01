சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல்! 82 -தா.நெடுஞ்செழியன்

உலகத்தின் மிகச் சிறந்த மியூசியங்களில் ஒன்று விக்டோரியா அண்ட் ஏ (Victoria and Albert Museum) மியூசியம். இது லண்டனில் அமைந்துள்ளது. உலகின் மிகச் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட கார்களிலிருந்து எல்லாப் பொருட்களையுமே மிக அழகாக இங்கே காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த அருங்காட்சியகம் ஓவியம் மற்றும் வடிவமைப்புக்காக உருவாக்கப்பட்டதாகும். இங்கு புகைப்படங்கள், கார்ட்டூன், ஃபேஷன் இன் மோஷன் உள்ளன. இந்த மியூசியம் 1852 }ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு 1899 -ஆம் ஆண்டு விக்டோரியா அரசியால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு ஓவியங்கள், பொருட்கள், வரலாற்றுச் சான்றுகளை தற்போதைய தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் இங்கு ஆவணப்படுத்தி உள்ளார்கள். பொருளாதாரரீதியாக அரசியல் ரீதியாக புற உலகில் எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த அருங்காட்சியகம் இயங்கி வருகிறது. தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை உள்வாங்கி, ஒவ்வோராண்டும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு சிறப்பாகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த அருங்காட்சியகத்தில் "பில்டிங்ஸ் இன் மியூசியம்' என்ற பிரிவில், பிரிட்டிஷ் கட்டடக் கலை வடிவமைப்புகளை வரலாற்றுப்பூர்வமாக மிக நேர்த்தியாக ஆவணப்படுத்தி உள்ளார்கள்.

V&A Secret Seekers என்ற ஒரு பிரிவு இந்த அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. இந்தப் பிரிவில் எட்டு வரலாற்றுக் கதாபாத்திரங்கள் உள்ள ஓர் அனிமேஷன் கேம்}ஐ வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த அனிமேஷன் கேமில் நுழைய அதற்கான செல்போன் செயலியும் உள்ளது. அந்த செல்போன் செயலியின் மூலம் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளவற்றைப் பார்வையாளர்கள் தேடிக் கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த அனிமேஷன் கேம் உதவுகிறது.

அதேபோன்று நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட வாழ்த்து அட்டைகள், சினிமா போஸ்டர்கள் ஆகியவற்றை மிக அழகாக ஆவணப்படுத்தி உள்ளார்கள். இது போன்று எண்ணற்ற காட்சிப் பொருள்கள் இங்கு உள்ளன.

தற்போது இந்த மியூசியத்தில் 23 நவம்பர் 2019 -இல் இருந்து ஏப்ரல் 2020 வரைக்கும் 130 ஆண்டுகாலமாக கார்கள் எவ்வாறு தொடக்கத்திலிருந்து வடிவமைக்கப்பட்டன தற்போது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத வண்ணம் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்படுகின்றன என்பதைக் காட்சிப்படுத்தி உள்ளார்கள். அதில் கார்ல் பென்ஸ் 1888 -ஆம் ஆண்டு உருவாக்கிய Patent-Motorwagen No. 3 மோட்டார் காரிலிருந்து 1959 -ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட Messerschmitt, KR200 Cabin Scooter Bubble Top என்ற ஸ்கூட்டர் மற்றும் தற்போதுள்ள PopUp NEXT கார் வரை பலவிதமான கார்கள் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டன என்பதை ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் 130 ஆண்டு கால ஆட்டோமொபைல் தொழில்துறையின் வரலாற்றைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறான தகவல்களை எவ்வளவு நவீனமான ஊடகங்களின் வழியாக மக்களிடம் கொண்டு சென்றாலும், அருங்காட்சியகத்தில் நேரில் பார்க்கும்போது ஏற்படும் அனுபவத்தையும், புரிதல்களையும் ஏற்படுத்த முடியாது என்பதுதான் உண்மை.

உதாரணமாக டோனி செபா என்பவர் சிலிக்கன் வேலி தொழில்முனைவோர் ஆவார். இவர் இந்த ஆட்டோமொபைல் தொழில்துறை பற்றி disruption technology என்ற வீடியோக்களின் வாயிலாக யூ டியூப்பில் காட்சிப் படுத்தியிருக்கிறார். அதில் அவர் 1900 ஆம் ஆண்டு 5th அவென்யூ சாலையில் எண்ணற்ற குதிரை வண்டிகள் ஓடிக் கொண்டிருந்ததைக் காட்டியிருப்பார். அப்போது ஒரே ஒரு கார் மட்டுமே சாலையில் தென்பட்டது. அதே சாலையில் 1913 }ஆம் ஆண்டு ஒரே ஒரு குதிரை வண்டி மட்டுமே ஓடிக் கொண்டு இருந்தது. பிற வாகனங்கள் எல்லாம் காராக இருந்தன. இந்த 13 ஆண்டுகளில் ஆட்டோமொபைல் தொழில்துறை வரலாற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை இது தெரியப்படுத்துவதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கடந்த 120 ஆண்டுகளாக ஆட்டோமொபைல் துறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை டோனி செபா வீடியோ மூலம் தெரியப்படுத்துகிறார்.

இவருடைய க்ளீன் டிஸ்டர்ப்சன் என்ற வீடியோவில், "2014 -இல் ஏறத்தாழ 80 ஆயிரம் டாலராக இருந்த காரின் விலை, 2030 -இல் 5000 டாலராக குறைந்துவிடும் என்கிறார். இதற்கு முக்கிய காரணம் மின்சார வாகனத் தொழில்நுட்பம் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே வருங்காலத்தில் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்துவரும் நாடுகளில் கார்களின் விற்பனை மிக அதிக அளவில் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசு குறையவும் வாய்ப்புள்ளது. பேட்டரி தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடையும்'' என்கிறார்.

இதுபோன்ற ஆவணங்கள் யூ டியூப்பின் வழியாக வெளியிடப்படும்போது, இது தொடர்பாக ஆர்வமுள்ளவர்களின் எல்லைகளைத் தாண்டிச் செல்வதில்லை. அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதில்லை.

இதுவே அருங்காட்சியகங்களில் காட்சிப் படுத்தப்படும்போது அதைப் பார்க்கும் பல்வேறு வயதினரும் அத்துறையில் ஏற்படும் பல்வேறு மாறுதல்களைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதுபோன்று உலகில் பல்வேறு அருங்காட்சியகங்கள் சிறப்பாகப் பங்காற்றுகின்றன.

சிங்கப்பூரில் அவுட்ரம் சாலையில் அரசு பொதுமருத்துவமனை மியூசியம் அமைந்துள்ளது. 2005 ஆம் ஆண்டு அந்நாட்டின் குடியரசுத்தலைவர் எஸ்.ஆர்.நாதனால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

1821 ஆம் மரத்திலான கட்டடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிங்கப்பூர் அரசு மருத்துவமனை, இப்போது சிங்கப்பூரிலேயே மிகச் சிறந்த மருத்துவமனையாக சிறப்பாகச் செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது. இந்த மருத்துவமனையின் வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் மிக நேர்த்தியாக இந்த அருங்காட்சியகத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இங்குள்ள அனிமேட்ரானிக்ஸ் (Animatronics) முறையிலான ஒரு செயல்பாடு மக்களை வெகுவாகக் கவர்கிறது. புகழ்வாய்ந்த பேராசிரியர் ஜி.ஏ.ரேன்சம் மற்றும் பேராசிரியர் சி செங் சியாங் என்ற இருவரின் முழு உருவங்களும் மெழுகுச் சிலையில் உருவாக்கப்பட்டு இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. பேசும்போது கையைசப்பது, தலையசைப்பது உள்ளிட்ட அசைவுகளை இந்தச் சிலைகள் செய்கின்றன. மருத்துவத்தைப் பற்றியும் மருத்துவத்துறையின் வளர்ச்சியைப் பற்றியும் மிக அழகாக அனிமேஷன், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ரோபாட்டிக்ஸ், விஷுவல் அப்பீலிங் ஆகிய நான்கு துறைகளின் இணைப்பாக இந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ் செயல்பாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மியூசியத்துக்குச் செல்லக் கூடியவர்கள் உள்ளே நுழைந்தவுடன், சென்சார் மூலமாக அங்கே வைக்கப்பட்டுள்ள உருவச் சிலைகள் அவர்களை அடையாளம் கண்டு உடனே பேச ஆரம்பித்துவிடும். மருத்துவத்தைப் பற்றியும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றியும் பேசும். அந்த மருத்துவமனையின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி பேசும். நவீன முறையிலான இந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ் செயல்பாடு இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு வருகிற அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கிறது.

அதேபோன்று இந்தியாவிலும் பல்வேறு அருங்காட்சியகங்கள் செயல்படுகின்றன. அவற்றில் சிலவற்றைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்: சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org