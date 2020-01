வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 227 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜூலி வெளியே வரும் போது ஊரடங்கு உத்தரவு பிரகடனம் பண்ணப்பட்டுள்ளதாய் தெரிய வருகிறது. அவர்கள் ஒரு போக்குவரத்து காவலரிடம் உதவி பெற்று அவர்களின் வாகனத்தில் புரொபஸரின் நண்பர் வீர பரகேசரியின் வீட்டுக்குப் பயணிக்கிறார்கள். அப்போது அங்கு அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் காவலாளி தன்னை மெய்க்காவல் படையின் உபதளபதி என அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார். அவரும் புரொபஸர் மற்றும் ஜூலியும் உரையாடும் போது If bad luck is asleep you must not awaken it எனும் பழமொழி பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் பொருள் என்ன? புரொபஸர் விளக்குகிறார்.

புரொபஸர் கணேஷை தனியாய் அழைத்து போய் சொல்கிறார்: தேவையில்லாம ஏன் வம்பை விலைக்கு வாங்கணும்?

கணேஷ்: வேண்டாம் சார். எதுக்கு வம்பு? நான் வம்புக்காக கேட்கல. நான் அந்த பழமொழியோட அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகக் கேட்டேன்.

புரொபஸர்: பழமொழியோட அர்த்தமே அது தான் கணேஷ். துரதிர்ஷ்டம் தூங்குகிறதென்றால் அதைத் தட்டி எழுப்பாதே; சற்று தாமதித்து அது நம்மிடம் வரட்டும் என அதற்குப் பொருள். விஜய பரகேசரி சரித்திர நாவல்கள் எழுதி எழுதி அந்த உலகத்தோட ஒன்றிப் போயிட்டான். அவனோட மனைவி, மக்கள் அவன் கிட்ட சண்டையிட்டுக்கிட்டு தனியா போயிட்டாங்க. அவனுக்கு நிறையச் சொத்து இருக்கு. வேலைக்கு போகத் தேவையில்லை. அவன் வெளி உலகத்துக்கே போறதில்லே. அவன் மனசில இன்னமும் சோழ சாம்ராஜ்ஜியம் கொடிகட்டிப் பறந்த அந்த வரலாற்றுக்காலத்தில் தான் அவன் வாழ்ந்து வரான். தனக்கு எதிராக சதியாலோசனை நடக்கிறதாவும் பாதுகாப்புக்காக புனைபெயரில் தான் ரொம்ப காலமா வாழ்ந்து வரதாவும் எனக்கு ஓலை அனுப்பினான்.

கணேஷ்: ஓலையா?

புரொபஸர்: ஆமாம். நிஜ ஓலை. அவன் போன், இணையம், கடிதம் எதுவும் பயன்படுத்த மாட்டான். வீட்டுக்குள் மின்சாரம் கூட இல்ல. எண்ணெய் விளக்குகள் தான். ஆனால் ஒண்ணு தனக்குக் கீழே தன்னை மாதிரியே புத்தி பேதலித்த பலரையும் வேலைக்கு வைச்சிருக்கான். அவங்களும் தாம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்வதாக நினைச்சிக்கிறாங்க. ஒரு விசித்திரம் அவங்க எல்லாம் நல்லா ஆங்கிலம் பேசுவாங்க என்பது.

கணேஷ்: சோழர்கள் ஆங்கிலம் பேசினாங்களா?

புரொபஸர்: நானும் இதைக் கேட்டேன். அதுக்கு அவன் சொன்னான் சோழர்களால் எதுவும் முடியும்.

கணேஷ்: He is quite anachronous,

right?

புரொபஸர்: ம்ம்...ம்ம்.... அப்படி சொல்ல முடியாது. Anachronism என்பது காலவரிசையில் பொருந்தாத விசயங்கள், மக்கள், நிகழ்வுகள். உதாரணமா ஒருவர் அலுவலகத்துக்கு குதிரையில் போகிறார் என்றால் it can be anachronous, ஆனால் அந்த ஆள் anachronous கிடையாது. இந்த வித்தியாசத்தை நீ கவனிக்கணும். ஒரு பெண் மாதவிடாய் காலத்தில் வீட்டுக்குள் வரக்கூடாதுன்னு ஒருத்தர் நினைக்கிறார்னா அந்த சிந்தனையும் anachronous அல்லது anachronistic.

கணேஷ்: ஏன் சார்?

புரொபஸர்: ஏன்னா அது மூடநம்பிக்கை. சுத்தமா இருக்கும் பட்சத்தில் மாதவிலக்கினால் எந்த தீட்டோ பிரச்னையோ இல்லை. இது அறிவியல் சொல்லும் கூற்று. இது தெரிஞ்சும்பழங்கால மக்களை போல சிந்திப்பது anachronous தானே?

கணேஷ்: சார்... அப்போது ஏவுகணைக்குக் கீழே எலுமிச்சம் பழம் வைத்து பூஜை பண்றது?

புரொபஸர்: என்ன கேட்குறேன்னு புரியுது. என்ன விசயமுன்னா அது anachronism இல்ல. அது ஒரு சடங்கு, சம்பிரதாயம். மரபான நம்பிக்கைகள். அது நமது ஆழ்மனத்தின் குறியீடுகளோடு தொடர்பு உள்ளவை. பழனியில் மொட்டை அடிப்பது, ஊர்க்காவல் தெய்வத்துக்கு ஆட்டை அடித்து படையல் போடுவது எல்லாம் அப்படியான புராதன நம்பிக்கைகள். அவை நமக்கு ஆழ்மனதிற்கு திருப்தி தருகின்றன. நம்பிக்கையை அளிக்கின்றன. அவற்றுக்கு ஓர் உளவியல் நியாயம் உள்ளது.

கணேஷ்: சார்... காந்தி நூல் நூற்றது?

புரொபஸர்: அவர் காலத்தில் அது anachronism இல்ல. ஆனால் இன்னைக்கும் ஒருத்தர் அதை செஞ்சா அனக்கிரானிசம் ஆகும். ஆனால் அதை ஓர் அரசியல் குறியீடாகப் பயன்படுத்தலாம். அப்போ அனக்கிரானிசம் ஆகாது.

கணேஷ்: சார் dated, outdated போன்ற சொற்களுக்கும் இதே அர்த்தம் தானா?

புரொபஸர்: ஆமா, ஒரு செயலோ சிந்தனையோ இன்றைய சந்தர்ப்ப சூழலுக்குப் பொருந்தாத பழமை கொண்டதாக இருக்கும் போது அது dated ஆகிறது. ரொம்ப பழைய, இற்றுப்போன சிந்தனைகளை அப்படிச் சொல்லலாம். ஆனால் இன்றைய காலத்துடன் பொருந்தாத பழைய கால விசயம் வந்து அமர்வதையே அனக்கிரானிசம் என சொல்கிறோம். அதே பொருள் தான் ஆனால் இதில் காலப்பொருத்தமின்மையில் அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறோம்.?

(இனியும் பேசுவோம்)