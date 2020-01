வேலை...வேலை...வேலை...(28/01/2020)

தேசிய கிராமப்புற பொழுதுபோக்கு மிஷன் சொசைட்டியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 1993

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: District Project Officer - 18

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 26, 560

பணி: Accounts Officer - 19

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 22, 650

பணி: Technical Assistant - 21

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19, 650

பணி: Block Data Manager - 236

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 17, 730

பணி: Communication Officer - 178

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 17, 650

பணி: Block Field Coordinator - 161

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 16, 630

பணி: Multi-Tasking Official - 206

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 16, 500

பணி: Computer Assistant - 378

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 16, 700

பணி: Coordinator - 386

பணி: VP Facilitators - 390

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 16, 660

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 43 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் டூ, இளங்கலை மற்றும் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் கணினித் திறன் தேர்வுகள் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி,எம்ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.250, மற்ற பிரிவினர் ரூ.150 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை வங்கிகள் பண பரிவர்த்தனை அட்டைகள் மூலம் ஆன்லைனில் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nrrmsvacancy.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பின்னர் எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்கு அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://nrrmsvacancy.com/pdf/NRRMS_Detailed_Advertisement.pdf என்ற லிங்க்கில் சென்று பாருங்கள்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 30.01.2020

இந்திய அணுசக்தி துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 277

துறைவாரியான காலியிடங்கள்:

1. Technical Officer - D 28

2. Stipendiary Trainee - 65

3. Category- II Stipendiary Trainee - 92

4. Nurse/A - 04

5. Scientific Assistant/B (CIVIL) - 05

6. Scientific Assistant / B (Radiography) - 01

7. Technician - C - 03

8. Sub Officer/B - 05

9. Stenographer Grade - II - 02

10. Stenographer Grade - III - Group C, - 08

11. Upper Division Clerk- Group C - 18

12. Driver (Ordinary Grade) Group C - 20

வயது வரம்பு: 31.01.2020 தேதியின்படி கணக்கிடப்படும்.

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறனறி தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் உடற்திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://hwb.mahaonline.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://hwb.mahaonline.gov.in/PublicApp/STD/GetFile.ashx?ID=bca716e9-6080-4cf9-b65a-5be620def7bb என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 31.01.2020

வருங்கால வைப்பு நிதி கழகத்தில் வேலை

பணி: Enforcement Officer/ Accounts Officer

மொத்த காலியிடங்கள்: 421

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். சட்டம், எம்பிஏ முடித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

வயதுவரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு மையம்: தமிழகத்தில் சென்னை, மதுரை மட்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.upsc.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 25. எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

மேலும் முழுமைûயான விவரங்கள் அறிய: www.upsc.gov.in/sites/default/files/SplAdvt-51-2020-Engl.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 31.01.2020

இந்திய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சிலில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 41

பணி: Conservator of Forests (CF) - 23

பணி: Deputy Conservator of Forests (DCF) - 18

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலை அல்லது முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை டேராடூனில் மாற்த்தக்க வகையில் Accounts Officer, ICFRE என்ற பெயருக்கு டிடி -ஆக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Secretary, Indian Council of Forestry Research and Education, P.O, New Forest, Dehra Dun – 248006.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.icfre.org/vacancy/vacancy263.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 31.01.2020

கடலோர காவல் படையில் வேலை

பணி: NAVIK (General Duty) 10, +2 Entry - 02/2020 Batch.

காலியிடங்கள்: 260

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 22 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் பாடப் பிரிவில் 10, பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, உடற்தகுதித் தேர்வு மற்றும் மருத்துவத் தகுதி அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.joinindiacoastguard.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://joinindiancoastguard.gov.in/PDF/Advertisement/NAVIK_GD_0220_ADVT.pdf என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 02. 02.2020

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்