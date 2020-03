சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல்! 87 - தா.நெடுஞ்செழியன்

நர்சிங் துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் பிரிட்டனில் அதிகம் உள்ளன. நர்சிங் படித்தவர்கள் அங்கு வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றால் நர்சிங் துறையில் அங்குள்ள பல்வேறு பிரிவுகளைப் பற்றியும் அவற்றில் வேலை செய்ய என்ன தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.

உதாரணமாக Occupational Health Nurse Manager பதவி வகிக்கும் செவிலியர் பணி, ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலை செய்யக் கூடிய மருத்துவமனையில் பணி செய்பவர்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுகிற மேலாண்மைப் பணியாகும்.

மருத்துவமனையில் நோய்த் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் செவிலியர் அப்பணிக்கான முழுமையான தகுதிகளைப் பெற்றிருக்கிறாரா என்பதைச் சோதித்து அறிய வேண்டும்.

மருத்துவமனையில் வேலை செய்யும் செவிலியர்கள், மருத்துவர்கள், இதர பணியாளர்களுக்கு நோய்த் தொற்று பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால், அவர்களைக் குணப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

செவிலியர்களின் பணிகளை எளிதாக்கி மனஅழுத்தம் இல்லாமல் அவர்கள் வேலை செய்ய உதவ வேண்டும். நோயின் காரணமாக பணியிலிருந்து விலக முடிவெடுக்கும் செவிலியர்களின் பிரச்னைகளை ஆராய்ந்து தீர்த்து வைக்க வேண்டும். செவிலியர்கள் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருப்பதற்கான பயிற்சிகளை அளிக்க வேண்டும்.

சீனியர் மிட்வைஃப் (Senior Midwife) பணி செய்யும் செவிலியர்கள் பிரசவம் செய்பவர்கள். பிறந்த குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் பணியைச் செய்பவர்கள். கர்ப்பிணிப் பெண்களுடன் கனிவுடன் பேசி பிரசவத்திற்கு தயாரான மனநிலையை அவர்களுக்கு உருவாக்குபவர்களும் இவர்களே.

பிறந்த குழந்தைகளுக்கும், கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கும் மருத்துவர் இல்லாத சமயங்களில் மருத்துவம் செய்யும் திறனை இவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். மருத்துவமனையில் வேலை செய்யும் பிற செவிலியர்களின் வேலைத்திறன்களை மேம்படுத்த அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது சீனியர் மிட் வைஃப்களின் கடமையாகும்.

கிளினிகல் நர்ஸஸ் ஃபார் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கோ ஆர்டினேட்டர் (clinical nurses for liver transplantation coordinator) என்ற பணி செய்யும் செவிலியர்கள், கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரை கல்லீரலை மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்காக உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் தயாரிக்கும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

சிகிச்சை பெறுபவருக்கு உடல் உறுப்பைத் தானமாகத் தருபவரிடம் உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து மிகத் தெளிவாக விளக்க வேண்டும். அவருக்கு இயல்பாக எழக்கூடிய சந்தேகங்களைத் தீர்த்து வைக்க வேண்டும். உடல் உறுப்பை பிறருக்காகத் தருபவர், உடல் உறுப்பைப் பிறரிடம் இருந்து பெறுபவர் ஆகிய இருவரையும், அவர்களுடைய உறவினர்களையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டியது இவர்களுடைய பணியாகும்.

அதற்காக பல கூட்டங்களை நடத்துவது, சந்திப்புகளை ஏற்பாடு செய்வது என எல்லாவற்றையும் இந்த கிளினிகல் நர்ஸஸ் ஃபார் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கோ ஆர்டினேட்டர் செய்ய வேண்டும்.

கிளினிகல் நர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் (Clinical Nurse Specialist) என்ற பணியைச் செய்யும் செவிலியர்கள் மருத்துவத்தில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளில் குறிப்பிட்ட பிரிவுகளை மையப்படுத்தி செவிலியர் பணியைச் செய்ய வேண்டும்.

Nutrition, Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG), Haemato- Oncology, Urology and Renal, Pain Management, Breast Care, Plastic Surgery, Capsule Endoscopy, Symptom Control, Head and Neck ஆகிய பிரிவுகள் உட்பட பல பிரிவுகளில் Clinical Nurse Specialist பணிகள் உள்ளன. Diabetes Specialist Nurse, Breast Care Surgical Nurse Specialist ஆகிய பணிகளைச் செய்பவர்களும் Clinical Nurse Specialist பணியைச் செய்பவர்களே. குறிப்பிட்ட இந்த ஒவ்வொரு பிரிவிலும் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளின் நோய்க்குறிகளை நன்கு கண்டறிதல், அவருக்கு உரிய சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளும் மருத்துவருடன் இணைந்து பணியாற்றுதல், நோயாளி நலமடையும் வரை அவரை நன்கு கவனித்துப் பாதுகாத்தல் ஆகிய பணிகளைச் செய்யும் இந்தச் செவிலியர்கள் ஒவ்வொரு குறிப்பான நோய்களைப் பற்றியும் அவற்றுக்கான மருத்துவம் பற்றியும் நன்கறிந்து இருக்க வேண்டும்.

Gastroenterology Research Nurse பணியைச் செய்யும் செவிலியர்கள், அடிப்படையில் என்டோஸ்கோபி பற்றி நன்றாகத் தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள். மருத்துவர்களுக்கும், நோயாளிகளுக்கும் உதவும்விதமாக பல்வேறு பணிகளைச் செய்வார்கள்.

டயாபடீஸ் எஜுகேட்டர் பணியைச் செய்யக் கூடிய செவிலியர்கள், நீரிழிவு நோய் பற்றிய சிறந்த அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். பிறந்த குழந்தைகள், சிறுவயதுக் குழந்தைகளுக்கு வரக் கூடிய நீரிழிவு நோய் தொடர்பான ஆழமான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் பெற்றோருடன் பேசி அவர்களை அமைதிப்படுத்த வேண்டும். அந்நோய் பாதிப்புள்ள குழந்தையை வளர்க்கும் முறைகளை எடுத்துக் கூறி வழிகாட்ட வேண்டும். அந்நோயின் பாதிப்புகளில் இருந்து மீள்வதற்கான வழிமுறைகளைச் சொல்லித் தர வேண்டும். paediatric nursing கீழ் இந்த டயாபடீஸ் எஜுகேட்டர் பணியைச் செய்யும் செவிலியர்கள் வருவார்கள்.

பேடியாட்ரிக் கார்டியோ கிளினிகல் கேர் என்ற பிரிவின் கீழ் பணிபுரியும் செவிலியர்கள், குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக் கூடிய இதயநோய்களைப் பற்றி தெளிவான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதைப் பற்றி குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு விளக்குவது இப்பிரிவின் கீழ் பணிபுரியும் செவிலியர்களின் வேலையாகும். இந்தச் செவிலியர்கள் மிக அன்பாகவும் அதே சமயம் மிகுந்த கவனத்துடனும் இருக்க வேண்டும். கவனக் குறைவால் பெற்றோருக்குத் தவறான தகவல்களைத் தந்துவிடக் கூடாது. பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்குத் தேவையான ஊட்டச் சத்தான உணவுகள், அவர்களின் வளர்ச்சி, அவர்களை நடத்தும் விதம் ஆகியவை பற்றி பெற்றோரிடம் பேசுவது இந்த செவிலியர்களின் பணியாகும். பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் இதயத்தின் நிலையைப்பற்றிய உண்மையான தகவல்களைக் கண்டறிந்து, அதற்கான மருத்துவத்தைப் பற்றியும் தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டும்.

Major trauma nursing என்பது விபத்துகளின்போது ஏற்படும் பாதிப்புகளைச் சரி செய்யும் மருத்துவப் பிரிவில் பணியாற்றும் செவிலியர் பணியாகும். விபத்தினால் உடம்பில் பல்வேறு பகுதிகளில் எலும்புகள் உடைந்துவிடலாம். மார்பு எலும்புகள் பாதிப்படையலாம். தலையில் காயம் ஏற்படலாம். இவ்வாறு விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளைப் பாதுகாக்க தனியான நர்சுகள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

இந்த செவிலியர்களுக்கு orthopedics, neuroscience, critical care, acute surgical, medical nursing ஆகிய துறைகளில் அனுபவம் தேவைப்படுகிறது. இவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.

Endocrinology and acute medicine என்ற பிரிவு உள்ளது. சுரப்பிகளில் ஏற்படக் கூடிய மாறுதல்களினால் நீரிழிவு, தைராய்டு போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். நீரிழிவு நோய் பல உள் உறுப்புகளில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். அப்படி பாதிப்புடன் வரக் கூடிய நோயாளிகளை மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை செய்து தர வேண்டும். ஆபத்தான நிலைகளில் வரக் கூடிய நோயாளிகளைப் பரிசீலனை அவர்களை எந்த மருத்துவப் பிரிவின் கீழ் சிகிச்சைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை இந்தச் செவிலியர்கள் தீர்மானிப்பார்கள்.

scrub theatre practitioner என்ற பிரிவில் பணிசெய்யும் செவிலியர்கள், அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் போவதற்கு முன்பு ஒரு நோயாளிக்குச் செய்ய வேண்டிய ஹேர் கிளீனிங், உறுப்புகளைச் சுத்தமாக வைத்திருத்தல் போன்ற பணிகளை மேற்பார்வை செய்ய வேண்டும். அறுவைச் சிகிச்சைக்குத் தேவையான எல்லாவிதமான மருந்துகளை, கருவிகளை தயார்நிலையில் வைத்தல் ஸ்க்ரப் தியேட்டர் பிராக்டிஷனர் பணி ஆகும். இந்தப் பணி செய்யும் செவிலியர்கள் பல்வேறு நோய்களுக்கான மருத்துவம், அறுவைச் சிகிச்சை தொடர்பான ஆழமான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அறுவைச் சிகிச்சை தொடர்பானவற்றை மேலாண்மை செய்யும் திறன் ஏற்படும். அறுவைச் சிகிச்சை செய்யும் மருத்துவக் குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றும் தன்மையும் இவர்களுக்கு அவசியம்.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்

சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org